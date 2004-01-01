В Липецкой области открыт агрокластер, включающий ягодники общей площадью 300 га, а также завод по шоковой заморозке ягод и фруктов производственной мощностью до 8 тыс. т продукции в год. Официальный запуск предприятия состоялся 20 сентября.

Инвестором проекта выступила компания «Фрагария» при поддержке Danone. Объем первоначальных инвестиций составил около 600 млн руб., как сообщалось ранее, для реализации проекта был привлечен кредит МСП банка на 414 млн руб. В течение ближайших пяти лет Danone планирует приобретать продукцию «Фрагарии» для своих производств в России. «Уникальность проекта заключается в расположении завода на собственных полях выращивания мягких ягод, таких как садовая земляника (клубника) и малина, что позволяет замораживать продукцию в течение менее одного часа после сбора», — говорится в пресс-релизе Danone.

Как сообщил совладелец «Фрагарии» Игорь Бугорский, слова которого приводит «Интерфакс», первая земляника была посажена в 2016 году на 20 га, в этом году ее планируется посадить еще на 25 га. В целом площади под земляникой будут расширены до 120 га, с которых компания рассчитывает собирать 1,7 тыс. т ягод ежегодно. Также предприятие будет ежегодно закупать у сельхозпроизводителей до 6 тыс. т продукции. В планах компании — организация агрокооперативов, в которых будет проводиться обучение, поставка посадочного материала и контроль производственного процесса. Как ранее говорил «Липецким новостям» гендиректор «Фрагарии» Станислав Горьков, на первом этапе фабрика будет выпускать 2 тыс. т продукции в год, а мощность в 8 тыс. т будет достигнута к 2021 году. Весь проект обойдется компании в 1,5 млрд руб.

«Товарное производство ягод в России сейчас находится на недопустимо низком уровне. Порядка 95% потребления в сегменте ягод покрывается за счет личных хозяйств населения, причем это касается всех видов ягод — и садовой земляники, и малины, и смородины и т. д. », — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. По ее словам, товарное производство ягод в открытом грунте очень мало, а в защищенном грунте нет ни одного крупного проекта — пока только заявления. «В результате производителям продовольственной продукции, использующим ягоды в производстве, приходится работать на импортном сырье. Например, большой объем замороженных ягод поступает из Китая. И занять эту нишу давно уже пора. Тем более когда — как в случае с «Фрагарией» — у инвестора есть соглашение, обеспечивающее рынок сбыта», — отметила Решетникова. Однако большинство инвесторов пока всерьез не рассматривают производство ягод как бизнес, констатирует эксперт. «Свежие ягоды остаются нишевым продуктом: если овощи мы привыкли есть в любое время года, то ягоды покупает лишь очень маленькая прослойка населения. Все свежие ягоды, которые у нас есть на полках магазинов осенью, зимой и весной — это 100% импорт. Однако если бы продукции было больше и цены ниже, то выросло бы и количество покупателей», — уверена Решетникова.

По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 806,8 тыс. т ягод, из них подавляющая часть — 793,8 тыс. т — пришлась на хозяйства населения. Сельхозорганизации получили лишь 8,9 тыс. т, КФХ — 4,1 тыс. т. В том числе валовой сбор ягод в Липецкой области составил 10,1 тыс. т, из них только 600 т пришлось на сельхозорганизации и 10 т — на КФХ. Таким образом, при мощности 1,7 тыс. т земляники проект «Фрагарии» увеличит производство ягод в регионе почти вчетверо.

В сегменте производства ягод мало крупных игроков и почти нет известных имен, за исключением разве что Совхоза имени Ленина в Московской области, ранее говорила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Кроме того, Россия импортирует много этой продукции: в прошлом году суммарный ввоз свежих земляники, голубики, малины, ежевики, клюквы и черники составил около 30 тыс. т. Кроме сбыта ягод в свежем виде рынок также интересен с точки зрения последующей переработки, обращала внимание Снитко. Эта продукция очень востребована в молочной промышленности, кондитерском секторе и в производстве продуктов питания. «В отраслях-потребителях присутствуют крупные, в том числе иностранные игроки, и сотрудничество с компанией, которая заинтересована в большей локализации производства, что ведет к снижению себестоимости, может быть интересно новому инвестору», — говорила эксперт. В то же время она отмечала, что конкуренцию в производстве переработанной продукции могут составить поставщики из соседних стран — Белоруссии, Армении, Грузии и др.

По данным kartoteka.ru, ООО «Фрагария» зарегистрировано в марте 2016 года с уставным капиталом 60 млн руб., основной вид деятельности — переработка и консервирование фруктов и овощей. По 37,5% акций принадлежат Игорю Бугорскому и гендиректору Станиславу Горькову, 25% — Кириллу Якимишену, в таких же долях они владеют аффилированным с «Фрагарией» ООО «Ягодные поля», которое будет заниматься непосредственно выращиванием ягод для завода. Игорь Бугорский также владеет 46,9% «Биг Проекта» (ресторанная деятельность и доставка продуктов питания), где является гендиректором. Горькову принадлежит «Рус фуд групп» — официальное представительство крупнейшего азиатского холдинга R&B Food Supply в России (поставщик продуктов питания), Якимишену — 75% в компании «Медиа Альянс» (оптовая неспециализированная торговля).

Danone — французская продовольственная компания, крупнейший в мире производитель йогуртов работает в России с 1992 года. Первый в нашей стране завод был запущен в 1995-м. В конце 2010 года Danone объединила свой молочный бизнес с компанией «Юнимилк», став крупнейшим производителем молочной продукции в России. На территории страны группа владеет 17 предприятиями и представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты (ТМ «Простоквашино», «Активиа», Danone, «Даниссимо» и др.), детское питание (Nutrilon, «Малютка»), специализированное питание, вода. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, выручка АО «Данон Россия» в 2016 году выросла на 17% до 53,6 млрд руб., чистая прибыль составила 78 млн руб. против убытка в 1,4 млрд руб. в 2015-м.