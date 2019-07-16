Экспортные цены на пшеницу не снижаются

Резкое снижение прогноза мирового сбора пшеницы Минсельхозом США поддержало мировые цены. Как говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон», в начале прошлой недели пшеница на биржах в Чикаго и Париже активно дешевела, однако неожиданно пессимистичный прогноз американских аналитиков, вышедший в четверг, развернул рынок. В результате на чикагской бирже по итогам минувшей недели котировки не изменились, оставшись на уровне €178,3 за тонну ($201/т). Американская пшеница подорожала на 0,7% до $5,2/бушель ($192/т).



Экспортные цены на российскую пшеницу, по данным «СовЭкона», сохранили свои позиции, по итогам недели снизившись на $0,5 до $192,5 за тонну (FOB, 12,5% протеина). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспортные цены выросли на $1 до $194 за тонну, сообщает Reuters. «С одной стороны, экспортеры пытаются понизить цены для восстановления конкурентоспособности российского пшеницы, которая в очередной раз проиграла новый тендер GASC. C другой стороны, пространство для маневра у них пока довольно ограничено на фоне крепкого рубля и вялых продаж сельхозпроизводителей, недовольных ценами в портах», — отмечается в сообщении «СовЭкона». При этом, по мнению аналитиков, рынок пока не отразил всех проблем с избытком осадков в США, а также сухим летом в Евросоюзе и Черноморском регионе, в связи с чем центр ждет «заметно более высоких цен» по сравнению с текущими уровнями.



В июльском отчете, вышедшем 11 июля, Минсельхоз США понизил прогноз мирового урожая пшеницы на 9 млн т до 772 млн т. Тем не менее это является очередным рекордом: в прошлом сезоне производство составило 731 млн т, в 2017/18 — 762 млн т. Наиболее значительно оценка была сокращена для России - на 3,8 млн т до 74,2 млн т без учета Крыма. Вместе с кормовым зерном (кукуруза, ячмень, сорго, овес, рожь, просо) американские аналитики ожидают урожай в России на уровне 113 млн т.



Продолжают снижать свои прогнозы и российские аналитики зернового рынка. Так, в понедельник аналитический центр «Русагротранса» объявил об уменьшении прогноза производства зерна в России на 4,2 млн т до 120 млн т. Как рассказал руководитель аналитического центра Игорь Павенский «Интерфаксу», корректировка связана с уменьшением прогноза урожайности из-за аномально жаркой и засушливой погоды в июне на европейской части России. Наиболее существенно пострадали озимые агрокультуры. Урожай пшеницы аналитический центр «Русагротранса» ожидает в объеме 76,1 млн т, что все еще является вторым результатом после рекордного 2017 года, когда валовой сбор агрокультуры достиг 86 млн т, а всего зерна — 135,5 млн т. Производство ячменя прогнозируется на уровне 19,2 млн т, кукурузы — 12,3 млн т.



В то же время Российский зерновой союз (РЗС) по-прежнему не исключает, что в этом году урожай зерна может быть близок к рекордному уровню 2017-го. В том числе производство пшеницы союз ожидает на уровне 82 млн т, кукурузы — в интервале 12-15 млн т, рассказал «АПК-Информ» вице-президент РЗС Александр Корбут. Сохраняет свой прогноз и Минсельхоз — на уровне 118 млн т.



На внутреннем рынке цены на пшеницу, начавшие падать на фоне старта уборочной кампании, на прошлой недели продолжили нисходящий тренд. По данным аналитической компании «ПроЗерно», пшеница 3-го класса подешевела на 505 руб. до 11255 руб./т, что, впрочем, на 8% выше прошлогоднего уровня на эту дату. Пшеница 4-го класса опустилась в цене на 550 руб. до 10275 руб./т, 5-го класса — на 340 руб. до 9685 руб./т. «СовЭкон» оценивает удешевление 3-го класса в 150 руб., 4-го — в 200 руб., 5-го — в 375 руб.



По оперативным данным Минсельхоза, к 15 июля в стране зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади 8,8 млн га, собрано 32,7 млн т зерна при урожайности 37,1 ц/га против 37,6 ц/га на аналогичную дату в 2018-м. В том числе пшеницы получено 28,8 млн т со средней урожайностью 37,6 ц/га против 38,8 ц/га годом ранее. В то же время ее качество выше, чем в 2018-м, говорится на сайте Минсельхозпрода Краснодарского края. В Ставропольском крае, где обмолочены почти 90% уборочных площадей, 82% приходится на продовольственную пшеницу, сообщает Минсельхоз региона. В том числе 0,1% сбора оценено как 2-й класс, 40% — 3-й класс, 42% — 4-й класс.

