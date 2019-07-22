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Интервью
Аркадий Злочевский: «Цены на зерно будут падать»
Елена Максимова
Агроинвестор
22 июля 2019
Президент Российского зернового союза уверен, что если бы урожай зерна в этом году оказался рекордным, это негативно повлияло на рынок
Фото: С. Портер

Российский зерновой союз на прошлой неделе последним из отраслевых аналитиков понизил прогноз урожая зерна, хотя ранее допускал вероятность обновления рекорда по валовому сбору. Корректировка связана с засушливыми явлениями в ряде регионов. Президент союза Аркадий Злочевский рассказал «Агроинвестору» о перспективах развития зерновой отрасли в этом сезоне.

— Ваш союз дольше всех отраслевых аналитиков сохранял прогноз, что урожай зерна в этом году может быть рекордным…

— Сейчас мы понизили прогноз до 128 млн т и считаем, что это верхняя планка. Если урожай будет еще меньше, аграрии от этого только выиграют. С нашей точки зрения, прогнозируемый ранее рекорд был бы плох для рынка — это давление на внутренние цены. Нашим аграриям никогда не удавалось заработать за счет вала: большой объем зерна всегда предполагает проблемы с ликвидностью, реализацией, и в итоге производители теряют деньги.

— Обращает ли РЗС внимание на прогнозы других аналитиков отрасли?

— Конечно, мы смотрим на оценки всех ключевых экспертов рынка, сверяем прогнозы. В итоге предоставляем сельхозпроизводителям несколько точек зрения для того, чтобы они могли увидеть полную картину и правильно ориентировать свои бизнес-процессы и севооборот под наиболее выгодную конъюнктуру.

— На ваш взгляд, что в этом сезоне будет с качеством пшеницы? Некоторые эксперты отмечают рост доли 3-го класса, что невыгодно экспортерам.

— Предполагаем, что качество будет выше, чем в прошлом году, но незначительно, за счет того, что в некоторых регионах пшеница подсохла из-за погоды. Однако засуха не везде благоприятно скажется на качестве, например, в Волгоградской области сухая погода стояла в период цветения и вегетации, и в итоге местные аграрии потеряют часть урожая.

— Целенаправленных инвестиций в повышение качества зерна сельхозпроизводители в этом году не делали?

— Нет, и в условиях действующего режима инвестировать не собираются. Экспортная пошлина на пшеницу, которая хоть и обнулена на два года, все равно сохраняется. А инвестиции в качество необходимо осуществлять в течение пяти лет прежде, чем от них будет отдача. В итоге аграрии просто не видят смысла вкладываться в повышение качества, так как если пошлина станет не нулевой, то чем лучше и дороже будет зерно, тем выше окажется на него пошлина. Чтобы у аграриев был стимул инвестировать в повышение качества пшеницы, мы считаем, необходимо отменить вывозную пошлину на нее. 

— Какой, по вашим прогнозам, будет ценовая конъюнктура в этом сезоне?

— Цены будут падать. На внутреннем рынке они сейчас выше экспортного паритета, а это значит, что давление на наш рынок по излишкам и запасам будет нарастать. В итоге производители должны будут либо снизить цены до экспортного паритета, либо придержать зерно до момента роста его стоимости на мировом рынке.

— Как сейчас идет экспорт зерна?

— Россельхознадзор как и в прошлом году затягивает сроки выдачи фитосанитарных сертификатов. Новый сезон уже начался, а некоторые экспортеры не могут осуществлять отгрузки из-за отсутствия сертификатов и в итоге теряют деньги.

— При этом служба не раз заявляла, что нужно усилить контроль экспорта, в том числе создать реестр экспортеров.

— Реестр у нас уже есть: невозможно осуществлять поставки на внешние рынки, не зарегистрировавшись в таможне — там уже есть список всех экспортеров. И дублировать этот реестр нет никакого смысла. Это создание дополнительного барьера для экспорта.

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