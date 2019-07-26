В 2019 году посевные площади в России остались на прошлогоднем уровне

Посевные площади в России под урожай 2019 года по данным весеннего учета составили 79 млн 559 тыс. га, сообщил Росстат. Это соответствует показателю прошлого года, когда итоговый сев равнялся 79 млн 634 тыс. га. По сравнению с данными весеннего учета в 2018-м посевные площади увеличились на 285 тыс. га.



Зерновые и зернобобовые в этом году заняли 46,8 млн га, расширившись к итоговому уровню прошлого года на 435 тыс. га. В том числе площади под пшеницей выросли на 806 тыс. га до 28,1 млн га: озимой — на 506 тыс. га до 15,8 млн га, яровой — на 300 тыс. га до 12,3 млн га. Сев ячменя увеличен на 477 тыс. га до 8,8 млн га (в том числе ярового — на 336 тыс. га до 8,2 млн га), кукурузы на зерно — на 134 тыс. га до 2,6 млн га. Площади под рожью вновь снизились — на 108 тыс. га или на 11% до 872 тыс. га, таким образом, сокращение наблюдается уже пятый сезон подряд. Сев риса увеличился на 13 тыс. га до 194 тыс. га, овса — снизился на 242 тыс. га до 2,6 млн га.



На фоне невысоких цен на гречиху в последние сезоны ее посевные площади уменьшились на 238 тыс. га до 807 тыс. га. Такой показатель оказался ниже прогнозов экспертов. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» ранее предполагала сев в 1 млн га, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — в 1-1,05 млн га. В то же время площади проса, как и ожидалось, значительно выросли благодаря рекордным ценам на пшено и составили 395 тыс. га, что на 135 тыс. га или 52% выше уровня 2018-го. План Минсельхоза по просу находился на уровне 290 тыс. га, «ПроЗерна» - 345 тыс. га, ИКАР — 350-400 тыс. га.



Площади под масличными агрокультурами увеличились на 578 тыс. га до 14,5 млн га. Основная агрокультура — подсолнечник — показала рост на 345 тыс. га до 8,5 млн га при плановом значении Минсельхоза в 7,8 млн га. Как говорится в Нацдокладе о реализации программы развития сельского хозяйства, подсолнечник в прошлом году вновь стал самой рентабельной из основных агрокультур (33,2% без учета субсидий). Соя в этом году посеяна на более чем 3 млн га, что на 90 тыс. га больше показателя 2018-го. Сев рапса остался на прошлогоднем уровне — 1,6 млн га.



Посевы сахарной свеклы, по данным весеннего учета, расширились на 18 тыс. га до 1,14 млн га, льна-долгунца — на 6 тыс. га до 51 тыс. га. При этом площади под картофелем сократились на 47 тыс. га до 1,28 млн га (Минсельхоз прогнозировал рост до 1,38 млн га), овощами открытого грунта — на 9 тыс. га до 517 тыс. га, а под кормовыми агрокультурами — на 1,1 млн га до 15,1 млн га.



Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в 2019 году посевные площади в стране увеличатся на 1,2 млн га и впервые с 2002 года превысят 80 млн га. В том числе предполагалось, что зерновые и зернобобовые займут свыше 47,1 млн га против 46,3 млн га в прошлом году. «Особенностью кампании 2019 года станет увеличение на 1,2 млн га посевной площади — до 80,5 млн га, включая 52,3 млн га яровых, — докладывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 марта. — Рост будет обеспечен за счет увеличения площадей под зерновые и зернобобовые, под кормовые культуры, а также под овощи и картофель».



24 июля на совещании президента с членами правительства Патрушев сообщал, что «в текущем году нам предстоит собрать урожай с площади 80 млн га». Прогноз по производству зерновых аграрное ведомство сохраняет на уровне 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы, указал министр. По его словам, в целом сбор урожая проходит в штатном режиме. К уборочным работам приступили 34 региона. По состоянию на 25 июля, согласно оперативным данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 13,1 млн га, намолочено 40,1 млн т пшеницы в бункерном весе, 5 млн т ячменя. С первых 73 тыс. га обмолочен рапс, стартовая урожайность которого на 16% выше прошлогоднего уровня на эту дату.

