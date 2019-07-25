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Аналитика
Прогнозы урожая зерна продолжают снижаться
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 июля 2019
«СовЭкон» опустил оценку ниже ожиданий Минсельхоза
К 24 июля в стране собрана треть прогнозируемого урожая зерна
Фото: Д. Абрамов

Аналитический центр «СовЭкон» вновь пересмотрел в сторону снижения прогноз валового сбора зерна в России. Оценка урожая скорректирована со 121,9 млн т до 117,2 млн т, в том числе пшеницы — с 76,6 млн т до 73,7 млн т. «Во всех основных регионах производства озимых урожайность хуже ожиданий. Это связано с тем, что урон от сухой погоды в конце мая и июне оказался больше, чем мы ранее предсказывали», — пояснил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов.

Таким образом, оценка «СовЭкона» опустилась ниже прогноза Минсельхоза, который ведомство сохраняет с начала февраля. Еще на агрономическом совещании 6 февраля министерство сообщило, что в этом сезоне ожидает урожай в 118 млн т зерна. Производство пшеницы Минсельхоз прогнозирует на уровне 75-78 млн т. Ранее на этой неделе прогноз снизил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — со 121,5 млн т до 120,2 млн т. В 2017 году валовой сбор зерна в России составил рекордные 135,5 млн т, в прошлом — 113,3 млн т.

Аналитический центр «Русагротранса» сохраняет прогноз в 120 млн т по зерну в целом, 76,1 млн т по пшенице и пока не видит серьезных оснований для его снижения, сказал руководитель центра Игорь Павенский. «Если сравнивать с сопоставимыми убранными площадями в прошлом году, то в Центральном федеральном округе урожайность сейчас постепенно повышается. Мы заложили в прогноз, что урожайность озимой пшеницы в Центре будет на 5% выше прошлогодней, и данный прогноз сейчас реализуется: сейчас урожайность уже в начале уборки (обмолочено 24% площадей) на 3,4% выше», — уточнил Павенский. В Южном федеральном округе урожайность озимой пшеницы выше на 1,2%, и это уже практически итоговая цифра, а в целом по озимым пшенице и ячменю — плюс 5,5%. «С учетом объявленных итогов по пшенице по Краснодару, возможно, прирост будет еще выше», — добавил Павенский.

В Поволжье текущая урожайность пшеницы отстает от прошлогодней на 14% при незначительном количестве убранных площадей (всего 7,5%). Однако и здесь ситуация будет выправляться. «В Приволжском федеральном округе значительная часть в сборе пшеницы (40%) приходится на яровую, в целом по зерну доля яровых в округе достигает 60%, а урожайность по ним может быть неплохой», — поясняет Павенский. За счет яровых рост урожайности также может произойти на Урале и сохраниться на высоком уровне прошлого года в Сибири. В результате, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса», средняя итоговая урожайность пшеницы в стране может быть на 3% выше уровня 2018-го. Кроме того, прибавку также обеспечит рост посевных площадей на 600 тыс. га.

При этом сохраняется неопределенность по кукурузе. «Конечно, засуха в июне повлияла на состояние растений, но пока неясно, насколько последующие дожди на Юге смогли выправить эту ситуацию. Однако уже понятно, что в Центре урожай кукурузы будет хорошим — дожди тут случились вовремя для этой агрокультуры», — отметил Павенский. Аналитический центр «Русагротранса» пока сохраняет умеренный прогноз по валовому сбору кукурузы — 12,3 млн т против 11,4 млн т в 2018 году при сохранении урожайности на прошлогоднем уровне и росте площади на 180 тыс. га.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 24 июля зерновые и зернобобовые агрокультуры в России были убраны с площади 12 млн га (в 2018-м к этой дате — 9 млн га). Намолочено 43,4 млн т зерна в бункерном весе, средняя урожайность пока на 2% отстает от прошлогоднего уровня и составляет 36,2 ц/га. В том числе урожайность пшеницы ниже на 3%, ячменя — выше на 13%. Завершается уборка ранних зерновых в Ростовской области, где сбор к 22 июля превысил 9,5 млн т, о первом миллионе тонн зерна сообщила Саратовская область при средней урожайности 16,2 ц/га.

Уборочная кампания началась на этой неделе в Калужской области. «Погодные условия несколько скорректировали сроки начала уборки зерновых и продолжают сдерживать темпы уборки», — рассказал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. Тем не менее девять районов начали уборочную кампанию. В основном ориентир взят на плющение, но ряд хозяйств убирает с последующей сушкой, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Ранее на этой неделе о начале уборочной кампании  объявила Нижегородская область, где посевные площади под зерновыми увеличились на 1,2% до 570 тыс. га. 23 июля в регионе был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в конце мая из-за гибели посевов озимых.

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