Снижение прогнозов урожая поддерживает цены на пшеницу

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $2,5 до $195/т (FOB, 12,5% протеина), а котировки в портах увеличились с 10300-10500 руб./т до 10300-10700 руб./т (CPT), следует из ценового мониторинга «СовЭкон». Аналитический центр «Русагротранса» в середине прошлой недели оценивал рост цен в глубоководных портах в среднем на 100 руб./т до 10400-11100 руб./т без НДС, на малой воде — на 200 руб. до 10200 руб./т. «Некоторые трейдеры неофициально предлагают более высокие цены в отдельных случаях. Фермеры в южных регионах не спешат продавать свою продукцию и продолжают выжидать более привлекательных ценовых уровней», — отмечают аналитики «СовЭкона».



По данным центра, рост цен является следствием ухудшения перспектив нового урожая в России. На прошлой неделе о снижении прогнозов сообщили аналитическая компания «ПроЗерно», аналитический центр «Русагротранса», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Последний в понедельник объявил о новой корректировке прогноза урожая пшеницы — до 76,1 млн т. На этой неделе новый прогноз производства планирует выпустить и «СовЭкон».



Между тем, ИКАР на минувшей неделе зафиксировал незначительное снижение экспортных цен на пшеницу с 12,5%-ным содержанием протеина — на $0,5 до $193,5 за тонну после роста на $1 неделей ранее. По данным Refinitiv, стоимость тонны пшеницы в Новороссийске — на уровне $192,5, сообщает Reuters. По словам аналитиков «СовЭкона», последний тендер Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC) указывает на то, что импортеры рассчитывают на более низкие цены на пшеницу из Черноморского региона. Так, после двух неудачных тендеров GASC закупила лишь одно карго российской пшеницы за счет низкой стоимости фрахта. На 23 июля египетская госкомпания объявила новый тендер на закупку мукомольной пшеницы с поставкой 25 августа — 5 сентября.



Согласно оперативным данным ФТС, с 1 по 18 июля Россия экспортировала 1,42 млн т зерна, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 1 млн т пшеницы (-32%), 0,3 млн т ячменя (-34%) и 0,1 млн т кукурузы (-21%). Как ранее прогнозировал аналитический центр «Русагротранса», по итогам первого месяца зернового сезона-2019/20 Россия может отгрузить за рубеж 3,5-3,7 млн т зерна (на 24-28% меньше июля 2018-го), в том числе около 2,8-3 млн т пшеницы.



На внутреннем рынке цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне активной уборочной кампании в европейской части страны. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Центре страны пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 1000-1150 руб./т, 5-го класса — на 850 руб./т; в Поволжье — на 400-650 руб. и 250 руб./т соответственно. «СовЭкон» оценивает снижение цен на 3-й класс в европейской части России в среднем в 175 руб., 4-го класса — в 150 руб., 5-го — в 200 руб./т. В пределах 150-400 руб. также опустились цены на Урале и в Сибири, отмечает НСЗ.



Как констатирует аналитический центр «Русагротранса», внутренний российский рынок не ослабевает, несмотря на расширение уборки. Виды на урожай ухудшаются, и производители придерживают продажи, особенно в Поволжье и Центре. Экспортеры при этом не могут предложить высокие закупочные цены, поскольку рубль укрепляется, а экспортные цены растут слабо.

