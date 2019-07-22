Опрос: что думают отраслевые эксперты о зерновой стратегии-2035

На прошлой неделе Минсельхоз внес в правительство проект распоряжения об утверждении долгосрочной Стратегии развития зернового комплекса до 2035 года. Приоритетами развития сектора, согласно документу, должны стать увеличение производства зерна и повышение его качества, наращивание внутреннего потребления, развитие инфраструктуры и логистики, совершенствование научно-технического обеспечения. Реализация Стратегии потребует более 4,4 трлн руб. инвестиций. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что стратегию не нужно сильно критиковать, хотя к ней есть немало вопросов и ряд моментов важно учесть при разработке последующих ведомственных документов. Другие отраслевые эксперты тоже рассказали «Агроинвестору», что они думают о проекте Стратегии.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов:

- Рост производства зерна к 2035 году до 140 млн т и даже до 150,3 млн т, что предусмотрено в оптимистичном сценарии — это очень скромные цифры. Напомню, что уже в рекордном по сбору зерновых 2017 году урожай превышал 135 млн т. Поэтому к 2035-му мы надеемся увидеть гораздо более высокие показатели — на несколько десятков миллионов тонн выше.



То же самое касается экспорта — мы рассчитываем, что через 15 лет из России будет вывозиться гораздо больше, чем 55,9 млн т зерна, как предусматривает Стратегия. Фактически столько зерновых — 55 млн т — мы экспортировали в рекордном 2017-м. Опять же, цифра должна быть на десятки миллионов тонн больше.



Для сравнения, в среднем по отрасли 2011 году было произведено 94 млн т зерна, в этом году, по нашим оценкам, валовый сбор составит 120 млн т. Таким образом, прирост урожая за семь лет составил 30%. Стратегия же предлагает рост производства и экспорта примерно на 10% за 15 лет. Это означает, что доля России в мировой торговле будет снижаться, так как потребление за это время вырастет гораздо более существенно, чем на 10%.



Расширение площадей под зерновыми до 50 млн га к 2035 году, на наш взгляд, вполне реалистично. А вот увеличение урожайности до 35,3 ц/га — это слишком мало. Например, сегодня средняя урожайность пшеницы в нашей стране составляет 28-30 ц/га, тогда как в Европе данный показатель равен 50-60 ц/га. Также у нас огромный потенциал по наращиванию сбора с гектара кукурузы. Сейчас этот показатель составляет 46-50 ц/га, что вдвое ниже, чем в других странах, которые занимаются производством данной агрокультуры.



Общее увеличение урожайности будет достигаться как за счет ее повышения по тем агрокультурам, с которыми работают производители, так и за счет роста доли более высокоурожайных зерновых в севообороте. Например, будет выращиваться больше кукурузы, сбор с гектара которой выше, чем прочих зерновых.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:

- Я не вижу в документе какой-либо ясной идеи, реализация которой обеспечила бы полноценное развитие зерновой отрасли. Например, в Стратегии ничего конкретно не сказано о государственном финансировании поддержки зернопроизводителей, документ ориентирует хозяйства на то, что они сами должны инвестировать.



Если же говорить о цифрах — увеличение производства зерна до 140 млн т к 2035 году, то наши аграрии и без дополнительной помощи со стороны правительства достигнут такого показателя. При условии, что госструктуры не будут мешать рынку, создавая зерновикам дополнительные административные барьеры и замещая поддержку расширением надзора без учета его последствий и результативности, что явно не улучшает инвестиционный климат в отрасли.



Президент попечительского совета Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин:

- Любая стратегия должна подкрепляться комплексом мер, способствующих достижению установленных показателей. Для реализации проекта развития зернового комплекса до 2035 года необходимо дополнительно разработать программу, в которой должны быть учтены все потребности отрасли с детальной проработкой и расчетами мероприятий по годам: обновление машинно-тракторного парка; субсидии на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; строительство объектов по хранению и переработке зерна и т. д. Иначе показатели, обозначенные в Стратегии, не будут выполнены, как в случае с законом «О зерне и продуктах его переработки» и других нормативных актах, предусматривающих рост производства зерна и повышения его качества к 2020 году.



Наш союз, участвуя в заседаниях Минсельхоза, правительства, Госдумы и Совета Федерации не раз обращал внимание на то, что мы ежегодно производим 135-140 млн т зерна. Однако с учетом высокой нагрузки на зерноуборочные комбайны во время уборочной кампании (600 га вместо 300-350 га), недостаточного внесения минеральных удобрений (во времена СССР вносили 109 кг на 1 га, а сейчас 35 кг в д. в.) и химических средств защиты растений от вредителей и болезней ежегодные потери урожая составляют 15-20 млн т. Во всем мире около 1 млрд человек испытывают голод из-за нехватки продовольствия, поэтому мы считаем, что необходимо увеличивать показатели по производству зерна, а не останавливаться на объеме

150,3 млн т, как заложено в оптимистичном сценарии проекта Стратегии.



Директор Департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский:

- Достичь показателей производства и экспорта зерна, заложенных в оптимистичный сценарий реализации Стратегии — 150,3 млн т и 63,6 млн т — вполне реально. Мы уже в рекордном сезоне-2017/18 произвели 135,5 млн т и вывезли 55,7 млн т. В тот период в первой половине сезона цены на зерно для некоторых регионов были достаточно низкими, однако с учетом высокой урожайности и себестоимость производства была меньше средней. Во второй половине сезона стоимость зерна увеличилась, и в итоге аграриям удалось неплохо заработать.



Если при наращивании объемов производства будут расширяться и портовые мощности, совершенствоваться железнодорожная инфраструктура, то при увеличении валового сбора до 150,3 млн т проблем со сбытом зерна не будет.



В 2017 году также была рекордная урожайность зерна — тогда она достигла в среднем 29,7 ц/га, в 2016-м сбор с гектара был на уровне 26,2 ц. Таким образом, если в 2035-м средняя урожайность зерновых достигнет 35,3 ц/га, это будет хорошим достижением, и это вполне осуществимо.



В документе также отмечено, что к 2035 году нужно увеличить мощности единовременного хранения зерна со 156,9 млн т до 167,4 млн т. На мой взгляд, элеваторные мощности не должны существенно превышать годовые объемы валового сбора, чтобы они оборачивались за счет реализации продукции в течение года как на экспорт, так и на внутренний рынок. Поэтому считаю, что при заявленных объемах производства вполне достаточно будет мощностей для хранения на 160 млн т зерновых.

