Опрос: как идет уборочная кампания

По данным Минсельхоза на 26 июля, в целом по стране зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 13,6 млн га (в 2018-м — с 9,3 млн га), собрано 47,9 млн т зерна против 34,3 млн т к этой дате в прошлом году. Средняя урожайность составляет 35,2 ц/га — на 1,6 ц/га меньше, чем год назад. Агроведомство сохраняет прогноз валового сбора в 118 млн т, озвученный еще в феврале, тогда как отраслевые аналитики уже не раз корректировали оценки. Так, например, Институт конъюнктуры аграрного рынка после нескольких снижений 29 июля немного повысил прогноз валового сбора пшеницы — с 76,1 млн т до 76,4 млн т. Правда, ИКАР не исключает, что снова уменьшит показатель из-за ухудшения ситуации в ряде регионов Сибири, где не было дождей. «Агроинвестор» спросил у участников рынка о ходе уборочной кампании, качестве зерна и ценах на него.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец:

- Мы уже закончили уборку зерна и начали его реализацию, в основном наши покупатели — трейдеры. У нас нет переходящего запаса зерновых, чтобы мы могли придерживать новый урожай до лучших времен. Сейчас уровень цен на нашу продукцию приемлемый, однако, полагаю, он может опуститься, когда уборка закончится в центре страны. Сейчас пшеница 4-го класса стоит 10 тыс. руб./т, тогда как в аналогичный период прошлого года мы ее продавали за 9,9 тыс. руб./т. Однако эта разница в цене не соответствует инфляции в отрасли и не покрывает рост издержек аграриев. Для нас за год цены на ГСМ и удобрения поднимаются на 30%, на запчасти — на 17%, на СЗР — на 15%.



В целом по Краснодарскому краю в этом году собрано свыше 11 млн т зерна — на 700 тыс. т больше, чем в 2018-м. В нашем хозяйстве урожайность сопоставима с прошлым годом и составила 65 ц/га (67 ц/га — в 2018-м). Качество зерна в этом году у нас гораздо выше, чем в предыдущем из-за природно-климатических условий. Однако разница в цене от класса к классу минимальна и составляет 200-300 руб., максимум — 500 руб./т, хотя в благоприятные времена она достигает 700-1000 руб./т.



Директор компании «Бутурлинское зерно» (Нижегородская область) Леонид Мудров:

- Зерновые мы начнем убирать 2-3 августа, однако начать продажи рассчитываем не раньше конца ноября. Надеемся, что к этому времени цены увеличатся минимум на 20% относительно нынешних, а их пик придется на январь-февраль, и основной объем зерна мы будем продавать именно в этот период. Сейчас в нашем регионе цены на продовольственную пшеницу (3-4 класс) в среднем на 15-20% выше, чем были в аналогичный период 2018-го — 9-10 тыс. руб./т в зависимости от уровня клейковины против 8-8,5 тыс. руб./т. Фуражное же зерно в этом году всего на 5-10% дороже, чем в прошлом. Свою продукцию мы, как правило, реализуем мукомолам нашего региона — они предлагают хорошую цену.



Качество зерна в этом году, скорее всего, будет несколько хуже, чем в 2018-м из-за погодных условий. Средняя урожайность по Нижегородской области, по нашим оценкам, тоже окажется меньше прошлогодней: в этом году сильно пострадали озимые — мы полностью пересевали около 30% их площадей, а именно озимые традиционно дают наибольшую урожайность.



Директор компании «Заречье» (Краснодарский край) Валерий Киященко:

- В этом году у нас урожайность зерновых на 10 ц/га меньше, чем в прошлом, а вот качество выше. Цены на пшеницу ниже, чем в последние годы: традиционно стоимость 4-го класса начиналась от 10 тыс. руб./т без НДС и в течение года поднималась до 12 руб./т. В этом году стартовые цены нее находятся в районе 8 тыс. руб./т. Наши основные покупатели — российские мукомолы, так как они готовы предложить хорошую цену за действительно качественное зерно.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:

- Зерно мы начали убирать несколько дней назад. Средняя урожайность в нашем хозяйстве — 22 ц/га, что примерно на 15% ниже, чем в прошлом году, однако на уровне среднемноголетней. Поскольку посевы мы не расширяли, то полагаем, что и валовой сбор будет на 15% меньше, чем в 2018-м. Качество зерна из-за засухи также немного хуже, чем в 2018-м.



С точки зрения логистики, мы находимся не в самом удачном регионе — на Южном Урале, далеко от портов. Экспортеры закупаются у нас зерно в последнюю очередь, когда оно заканчивается у поставщиков, которые находятся ближе к морю. Хотя раньше начала 2020-го мы и не планируем продавать новый урожай. Сейчас на продовольственную пшеницу с 12,5-13% протеина трейдерами объявлена цена около 7 тыс. руб./т. Фуражное зерно стоит еще меньше — примерно 6 тыс. руб./т. Реализовывать продукцию по такой цене нам невыгодно. Надеемся, что к началу следующего года она поднимется до 10 тыс. руб./т. Прошлогодний урожай пшеницы мы до недавнего времени распродавали партиями по 200-300 т небольшим местным мукомольным предприятиям. Зерно, собранное в этом году, мукомолам мы пока не продаем, так как оно должно немного отлежаться, чтобы выровняться по качеству.



Заместитель гендиректора предприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:

- Мы начали уборку на прошлой неделе. Сейчас урожайность зерновых у нас на 10% выше, чем была в прошлом году. Это связано с тем, что в этом году мы смогли лучше подготовиться к посевной, чем в 2018-м.



Цены на зерно сейчас находятся на низком уровне, но, тем не менее, часть урожая мы начнем реализовывать уже в ближайшее время. Понятно, что стоимость нашей продукции через несколько месяцев увеличится, однако мы не можем хранить зерно в полном объеме до лучших времен. Мы работаем как на внутреннем рынке, так и на внешнем, и экспортные цены на пшеницу сейчас на 10-15% выше, чем в Тульской, Московской и Орловской областях, куда мы обычно поставляем свою продукцию.

