Доля продовольственной пшеницы нового урожая оценивается в 79%

По состоянию на 5 августа доля пшеницы 1-4 классов в собранном урожае составляла 78,8%, что значительно превышает значение 2018-го, сообщает Центр оценки качества зерна (ЦОКЗ). В 25 регионах обследовано качество 12,1 млн т агрокультуры или 26% от валового сбора регионов, где проводился анализ.



Как и в прошлых годах, пшеницы 1-го класса выявлено не было (последний раз данный класс присутствовал в 2012 году), доля 2-го класса составляет 0,1% (по итогам 2018 года — 0,02%). На 3-й класс в общем объеме сбора приходится 31,6%, в то время как по итогам прошлого года было 19,4%, а на 4-й класс — 47,1% (в 2018-м — 49,4%). Доля 5-го класса составляет 21,1% (в 2018-м — 27,6%). «Россельхозцентр» оценивает долю пшеницы 1-4 классов еще выше — на уровне 84,3% по состоянию на 31 июля, в том числе на 3-й класс, по его данным, приходится 36% обследованного зерна, на 4-й — 47,4%.



Рост качества произошел в первую очередь за счет южных регионов. «В Южном федеральном округе на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 86,3%, что значительно превышает показатель 2018 года. В Северо-Кавказском федеральном округе доля такой пшеницы также увеличилась до 86,6%, что выше значения 2018-го», — говорится в сообщении ЦОКЗ. В Центре страны на 1-4 классы приходится 60% пшеницы, в Поволжье — 58%.



Как заявлял ранее на этой неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев, такого качества зерна в регионе «несколько последних десятков лет не было». По его словам, от 85% до 90% собранного урожая является продовольственным зерном. Практически нет фуража и на Кубани, рассказывал «Агроинвестору» председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Краснодарского края Петр Светличный. Кроме того, впервые за последние годы на Кубани получена пшеница с таким высоким протеином, достигающим 18%, указывал он.



В этом году значительная часть регионов оказалась в засушливой зоне, что традиционно повышает качество зерна, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «А на Юге погода была крайне благоприятной для озимых, в том числе в период уборки. Если во время уборки идут дожди, они вымывают клейковину, и это всегда приводит к потерям в качестве. Однако во многих регионах стояла сухая погода во время уборочных работ», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Качество останется выше прошлогоднего и по итогам уборочной кампании, полагает он. «К настоящему времени озимые зерновые уже практически обмолотили. А это более качественное зерно, и по нему картина уже понятна», — поясняет он.



В том, что в этом году качество зерна будет выше, уверен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «В ближайшее время доли качественной пшеницы будут немного снижаться, так как будет добавляться зерно Поволжья, регионы которого, вероятно, будут жаловаться на качество. Однако позднее пойдут оценки по Сибири, а там и валовой сбор, и качество будет выше», — спрогнозировал «Агроинвестору» Петриченко.



По словам Петриченко, качество зерна определила погода в период вегетации растений. «Зима на Юге была благоприятной, а главное, что весь май был без засухи. Июньская же засуха на Юге на озимые значительно не повлияла», — заметил Петриченко. Что касается Сибири, то погодные условия там благоприятствовали развитию яровых. «А с учетом того, что в Сибири традиционно качество выше, чем в целом по стране, то с поступлением сибирского урожая совокупная доля качественного зерна будет восстанавливаться», — добавил Петриченко. Он не исключил, что итоговая доля пшеницы 1-4 классов может оказаться в районе текущего уровня 79%.



Кроме пшеницы также выросло качество ячменя. По данным ЦОКЗ, доля 1-го класса составляет 43,7%, в то время как по итогам 2018-го было 27,2%. Остальное приходится на 2-й класс. Остается выше и качество ржи: из обследованного к 5 августа объема на 1-й класс приходится 22,7%, на 2-й — 42,4%, на 3-й — 33,5%, на 4-й — 1,4%.



Минсельхоз, в свою очередь, отмечает, что одним из ключевых факторов высокого качества урожая 2019 года стало использование семян, посевные качества которых строго соответствуют всем требованиям нормативно-технической документации. Как было отмечено на селекторном совещании 2 августа, в этом году кондиционность семян яровых зерновых и зернобобовых агрокультур достигает почти 97% — это на 2% выше уровня прошлого года.

