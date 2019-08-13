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Рынки
Минсельхоз США: урожайность пшеницы в России будет ниже прошлогодней
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
13 августа 2019
Российские аналитики также продолжают снижать прогнозы
Озимая пшеница в этом году пострадала от жаркой и сухой погоды в июне
Фото: Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) вновь снизила прогноз производства пшеницы в России. Текущая оценка находится на уровне 73 млн т (без учета Крыма), что на 2% или на 1,2 млн т меньше июльского прогноза. «Совокупная урожайность пшеницы оценивается в 2,7 т/га — на 4% меньше по сравнению с прогнозом прошлого месяца и на 1% по сравнению с прошлым годом», — говорится в августовском обзоре. При этом валовой сбор, как ожидается, все же на 2% превысит прошлогодний объем за счет роста посевных площадей.

Как отмечают американские аналитики, озимая пшеница пострадала от жаркой и сухой погоды в июне на европейской части России. Также на 4% снижена оценка урожайности яровой пшеницы. «Средние условия в Сибири (43% объема производства) не были достаточно хорошими, чтобы компенсировать неблагоприятные условия на части территорий Поволжья», — отмечает FAS USDA.

Одновременно на 0,9 млн т до 37,9 млн т снижен прогноз производства в России кормового зерна (кукуруза, ячмень, сорго, овес, рожь, просо). В том числе оценка урожая кукурузы сокращена на 0,5 млн т до 13 млн т, овса — на 0,7 млн т до 4,3 млн т, ржи — на 0,4 млн т до 1,6 млн т. В то же время прогноз производства ячменя повышен на 0,6 млн т до 18,5 млн т.

Прогноз мирового производства пшеницы снижен на 3,4 млн т до 768,1 млн т в связи с пересмотром в сторону уменьшения оценок для России, а также Казахстана, Евросоюза и Турции. Тем не менее такой объем глобального сбора позволит на 6,2 млн т превзойти рекорд сезона-2017/18. «Мировая торговля вырастет незначительно, что подтверждается более высоким спросом со стороны Филиппин и Турции», — говорится в обзоре. В сторону повышения пересмотрены объемы экспорта США в текущем сезоне (на 1 млн т до 26,5 млн т), Украины (на 0,5 млн т до 19,5 млн т) и Аргентины (на 0,5 млн т до 14,5 млн т). Прогноз российского экспорта уменьшен на 0,5 млн т до 34 млн т, что станет третьим в истории после сезонов 2017/18 и 2018/19.

Прогноз мирового производства кукурузы повышен на 3,1 млн т до 1,108 млн т, а ее конечных запасов — на 8,8 млн т до 307,7 млн т. Пересмотр произошел в первую очередь за счет США, где, несмотря на дожди и подтопления в период посевной, прогноз урожая кукурузы увеличен еще на 0,6 млн т до 353,1 млн т, а пшеницы — на 1,6 млн т до 53,9 млн т. Такая корректировка стала неожиданностью для участников рынка, пишет «Зерно Онлайн»: в результате после выхода отчета в понедельник котировки сентябрьских фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго упали на 5,6% до минимума с 17 мая. Отреагировала на выход отчета и парижская биржа MATIF, где сентябрьские котировки мукомольной пшеницы снизились на €3,25 до €167,2 / т ($187,5/т).

В конце июля аналитический центр «СовЭкон» уменьшил прогноз производства пшеницы в России до 73,7 млн т (с учетом Крыма), а всего зерна — до 117,2 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает итоговый урожай зерна в этом году на уровне 120 млн т, включая 76,1 млн т пшеницы. Минсельхоз ожидает, что валовой сбор зерновых будет на уровне 118 млн т, в том числе 75-78 млн т пшеницы.

Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз пересмотрел свой прогноз в сторону снижения. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, оценка производства пшеницы уменьшена с 75,5 млн т до 75 млн т, еще на 300 тыс. т сокращен прогноз по ячменю. Таким образом, прогноз урожая зерновых ИКАР в своем базовом прогнозе оценивает в 120 млн т. «Некоторое снижение произошло по Уралу, а также по Сибири, где от засушливых условий довольно существенно пострадал Алтайский край. Кроме того, определенные потери продолжают наблюдаться по Поволжью», — пояснил Рылько. Тем не менее он отметил, что прогноз ИКАР все же выше оценок FAS USDA. «В Крыму на текущий момент намолочено 992 тыс. т в бункерном весе. Но даже если прибавить Крым, я думаю, Минсельхоз США все же недооценивает наш потенциал», — добавил Рылько.

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