Закупочные цены на пшеницу в июле выросли на 12%

За последний месяц закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до 11800 руб./т против 10500 руб./т в начале июля, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Закупочные цены в малых портах Азовского моря увеличились с 9900 руб. до 11000 руб. за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» оценил рост закупочных цен в глубоководных портах на прошлой неделе в 300 руб. до 11000 руб./т. «Такая динамика является аномальной для начала сезона, когда на рынок активно поступает новый урожай, и объективно она ни на чем не основана», — отметил Павенский. Внутренние цены на пшеницу 4-го класса за месяц также увеличились на 12% до 10600 руб./т. (EXW без НДС).



Рост цен в первую очередь связан с пересмотром прогнозов валового сбора в течение июля, полагает Павенский. «В июле активно снижались прогнозы на урожай, в первую очередь пшеницу, что оказало определенное психологическое влияние на производителей. В результате аграрии стали сдерживать продажи и повышать цены, и экспортеры вынуждены платить, чтобы исполнять заключенные контракты», — рассказал Павенский. Аналитики «СовЭкона» также добавляют, что поддержку закупочным ценам оказало заметное ослабление рубля: в течение прошлой недели курс вырос на 3% до 65,2 руб. за доллар.



При этом экспортные цены на пшеницу не повышаются. «Год назад закупочные цены также росли. Однако это происходило на фоне резкого увеличения экспортной цены, которая к этому времени выросла со $195/т до $235/т на пшеницу (FOB, 12,5% протеина), а во второй половине августа к тому же ослаб курс рубля», — напомнил Павенский. Однако в этом году экспортные цены практически не увеличиваются и на текущий момент находятся на уровне $194/т против $192/т на начало июля.



В результате в ближайшее время закупочные цены в портах могут скорректироваться вниз, прогнозирует Павенский. «Ситуация постепенно должна сбалансироваться с точки зрения внутреннего рынка и экспортного», — поясняет он. Эксперт отметил, что конкуренты России на мировом рынке в этом году ожидают роста валовых сборов, что уже существенно усилило конкуренцию в этом сезоне. «Во Франции ожидается рекордный урожай мягкой пшеницы, на Украине также может быть собран рекордный урожай, рост ожидается в Румынии и Болгарии. И во всех этих странах, как и в России, ожидается повышение качества зерна», — подчеркнул Павенский.



Тем не менее экспорт российского зерна остается на высоком уровне и в августе может составить 5 млн т, в том числе 4,1 млн т пшеницы. В июле, согласно уточненным данным аналитического центра, вывоз зерновых был на уровне около 4,5 млн т, включая 3,6 млн т пшеницы.

