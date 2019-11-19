В России завершается озимый сев

По данным Минсельхоза на 18 ноября, озимые посеяны на 18,2 млн га, что на 3,9% больше прогнозной площади. В прошлом году они занимали 17,6 млн га. Подавляющее большинство регионов завершили сев и выполнили в его полном объеме или даже перевыполнили, причем некоторые существенно превысили прогнозные показатели, рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. По его мнению, еще будут досчеты, и итоговая площадь сева окажется выше оперативной сводки.



К концу прошлой недели больше всего озимых было посеяно в Ростовской области — свыше 2,6 млн га, далее идут Ставропольский (1,9 млн га) и Краснодарский (1,67 млн га) края. Замыкают первую пятерку Волгоградская и Саратовская области, занявшие озимыми 1,5 млн га и 1,2 млн га, следует из мониторинга Центра агроаналитики.



По словам Суханова, особых проблем с озимыми пока не отмечается. «Можно сказать, что определенный риск может быть связан с перерастанием озимых в регионах Центра и Поволжья — осенняя вегетация была слишком долгой из-за необычно теплой погоды в ноябре, — отмечает он. — Также определенное беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова. В случае прихода сильных холодов (-15⁰С и ниже) озимые могут пострадать. Пока морозов нет, а в начале декабря ожидаются снегопады, так что надеемся, что ситуация с озимыми нормализуется».



В начале ноября Национальный союз агростраховщиков сообщил, что, судя по данным космического мониторинга, состояние озимых в основных аграрных регионах Центрального федерального округа вызывает серьезные опасения из-за отставания в развитии. Вегетационный индекс растений был на 10-20% ниже нормы. Это могло быть связано с недостаточным уровнем накопленных осадков, а также отрицательной температурой воздуха при отсутствии снежного покрова, предполагал союз.



Пока задел на урожай 2020 года неплохой, думает Суханов. «Есть вероятность получить порядка 80 млн т пшеницы, но многое будет зависеть от погоды и проведения ярового сева — от того, в каких объемах и погодных условиях он будет выполнен», — прогнозирует эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут соглашается, что сев озимых зерновых прошел ударными темпами, что дает хороший задел для урожая в следующем году. «А с учетом того, что погодные условия, судя по прогнозам, будут благоприятными для озимых, в 2020-м можно ожидать весьма приличный урожай зерна», — прогнозирует он. Однако вопрос в том, хорошо это или плохо, ведь высокий урожай всегда предполагает низкие цены, добавляет он. По словам Корбута, заявлений от аграриев о проблемах с озимыми пока не было. Хотя время от времени доходит информация о возможном дефиците влаги в отдельных районах Краснодарского края, но явного подтверждения нет, уточняет он.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) в этом году увеличила посевы озимых пшеницы и ячменя на 15% по сравнению с 2018-м, до 8 тыс. га. Также предприятие возобновило сев озимого рапса. «Посевная прошла в оптимальные сроки, которые мы стараемся соблюдать из года в год — с 25 сентября по 25 октября, — рассказывает гендиректор компании Александр Неженец. — В целом погода благоприятствовала полевым работам, однако в последнюю неделю сева не было осадков, как результат — всходы зерновых, посеянных в этот период, не такие дружные, как полученные во время более раннего сева — с конца сентября до середины прошлого месяца». Он полагает, что, исходя из темпов озимого сева и погодных условий в регионе, в следующем году Кубань поставит новый рекорд по производству зерна.



«Продимекс» посеял озимые на более чем 190 тыс. га, что незначительно превышает площадь прошлого года. «Сев практически закончен, но на Юге в некоторых предприятиях еще досеваем отдельные поля», — уточняет советник агродивизиона холдинга Евгений Костенко. По его словам, в Центре на значительной площади озимые переросшие -избыточная вегетативная масса сформировалась из-за достаточно теплой осени, а на Юге есть проблемы с запасами влаги. «Перезимовка будет зависеть от погодных условий холодных месяцев: если будет теплая многоснежная зима, то вероятность проблем велика, если зима будет холодной и с относительно небольшим снежным покровом, то такие переросшие посевы смогут дать хороший урожай», — считает Костенко.



Он подтверждает, что благоприятствовала погода осеннему севу, поскольку осень была теплая, сухая и продолжительная. «Только поздние посевы на Юге еще не полностью взошли, на большинстве же территорий развитие озимых очень хорошее», — добавляет Костенко.

