Озимый сев вновь превысил план

Согласно оперативным данным Минсельхоза, сев озимых агрокультур под урожай 2020 года проведен на площади 17,6 млн га, что на 0,8% выше прогнозной площади. В прошлом году к этой дате озимые в стране занимали 17,4 млн га. Всего в 2018-м, по данным Росстата, было посеяно 17,59 млн га озимых агрокультур на зерно при прогнозе агроведомства в 17,19 млн га.



В этом году Минсельхоз планировал, что озимый сев составит 17,5 млн га и примерно будет соответствовать уровню 2018-го. Обеспеченность основными ресурсами у нас достаточная и по ряду направлений превышает прошлогодние показатели, что позволит успешно заложить фундамент под урожай 2020 года, докладывал в начале октября на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Однако аналитики рынка предполагали, что плановый показатель ведомства может быть превышен и в этом году. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал, что площадь сева озимых может увеличиться на 100-200 тыс. га на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры зернового рынка. Ожидал расширения озимого клина — в первую очередь, за счет пшеницы - и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



В ряде регионов сев озимых еще не завершен. В Ставропольском крае осенний сев планируется закончить на этой неделе, сообщается на сайте краевого Минсельхоза со ссылкой на его главу Владимира Ситникова. К 21 октября озимые в регионе были посеяны на 90% площадей от прогноза, который составляет почти 2 млн га. В Дагестане к этой же дате посевная кампания была проведена на 40 тыс. га, что составляет менее половины от прогноза (95 тыс. га). В Адыгее к концу прошлой недели был завершен сев озимого рапса, площади которого увеличились к прошлогоднему уровню в 1,5 раза и на 9% превысили план. Озимые зерновые к 18 октября были посеяны на 61% запланированных площадей, отчиталось аграрное ведомство региона.



В Крыму аграрии к началу прошлой недели засеяли более 217 тыс. га озимых под урожай 2020 года, что составляет 45% от общей посевной площади. «Аграрии начали сеять озимую пшеницу и ячмень, а также масличные культуры и на корм», — комментировал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин (цитата по пресс-службе министерства). На Кубани сев озимых начался в середине сентября, по информации краевого аграрного ведомства, озимые агрокультуры займут более 1,6 млн га, около 94% из них — пшеница.



В Омской области осеняя посевная кампания завершена, по ее итогам площадь озимых зерновых под урожай 2020 года выросла в два раза, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. «Если в прошлом году было посеяно 11 тыс. га, то в этом году — 22 тыс. га. Всего мы можем сеять 100-150 тыс. га, и мы планируем усилить работу по озимым культурам, особенно с теми хозяйствами, которые попадают на позднюю уборку, в результате чего страдает урожай», — сообщил Дрофа. Он добавил, что областной Минсельхоз заключил соглашение с Омский аграрным научным центром по технологическому сопровождению посадок озимых агрокультур, чтобы получать стабильный урожай.



Сев озимых агрокультур также завершился в Московской области, где они заняли более 95 тыс. га. «Погодные условия для сева озимых были благоприятными, поэтому он проведен в намеченные сроки. Мы посеяли под урожай 2020 года на площади более 95 тыс. га», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, слова которого приводит пресс-служба ведомства. К уровню 2013-го площадь озимого сева увеличилась вдвое, сравнил министр. «В наших климатических условиях именно озимые зерновые — основные сельскохозяйственные культуры, гарантированно дающие стабильно высокий урожай. Поэтому мы уделяем особое внимание севу озимых и постоянно его увеличиваем», — подчеркнул Разин.



По данным Гидрометцентра России, в течение второй декады октября в Центре и Поволжье агрометеорологические условия для роста и развития озимых зерновых агрокультур были хорошими и удовлетворительными, а влагообеспеченность растений в основном хорошая. В зависимости от сроков сева озимые зерновые находились в фазах всходов, листообразования и кущения. На Урале и в Западной Сибири на фоне теплой погоды «повсеместно продолжалась вегетация озимых зерновых культур, в основном, при достаточной влагообеспеченности. По информации метеорологов, в зависимости от сроков растения находились в различных фазах: от всходов до кущения. В южных регионах удерживалась очень теплая погода, однако на фоне отсутствия осадков в ряде районов Ростовской области, Ставрополья, Кубани наблюдался дефицит влаги в почве, в результате чего взошедшие посевы местами оказались изрежены.

