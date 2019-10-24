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Аналитика
Озимый сев вновь превысил план
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 октября 2019
Южные регионы завершают осеннюю посевную кампанию
Минсельхоз прогнозировал сев озимых агрокультур под урожай 2020 года на площади 17,5 млн гектаров
Фото: Pixabay

Согласно оперативным данным Минсельхоза, сев озимых агрокультур под урожай 2020 года проведен на площади 17,6 млн га, что на 0,8% выше прогнозной площади. В прошлом году к этой дате озимые в стране занимали 17,4 млн га. Всего в 2018-м, по данным Росстата, было посеяно 17,59 млн га озимых агрокультур на зерно при прогнозе агроведомства в 17,19 млн га. 

В этом году Минсельхоз планировал, что озимый сев составит 17,5 млн га и примерно будет соответствовать уровню 2018-го. Обеспеченность основными ресурсами у нас достаточная и по ряду направлений превышает прошлогодние показатели, что позволит успешно заложить фундамент под урожай 2020 года, докладывал в начале октября на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Однако аналитики рынка предполагали, что плановый показатель ведомства может быть превышен и в этом году. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал, что площадь сева озимых может увеличиться на 100-200 тыс. га на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры зернового рынка. Ожидал расширения озимого клина — в первую очередь, за счет пшеницы - и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

В ряде регионов сев озимых еще не завершен. В Ставропольском крае осенний сев планируется закончить на этой неделе, сообщается на сайте краевого Минсельхоза со ссылкой на его главу Владимира Ситникова. К 21 октября озимые в регионе были посеяны на 90% площадей от прогноза, который составляет почти 2 млн га. В Дагестане к этой же дате посевная кампания была проведена на 40 тыс. га, что составляет менее половины от прогноза (95 тыс. га). В Адыгее к концу прошлой недели был завершен сев озимого рапса, площади которого увеличились к прошлогоднему уровню в 1,5 раза и на 9% превысили план. Озимые зерновые к 18 октября были посеяны на 61% запланированных площадей, отчиталось аграрное ведомство региона.

В Крыму аграрии к началу прошлой недели засеяли более 217 тыс. га озимых под урожай 2020 года, что составляет 45% от общей посевной площади. «Аграрии начали сеять озимую пшеницу и ячмень, а также масличные культуры и на корм», — комментировал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин (цитата по пресс-службе министерства). На Кубани сев озимых начался в середине сентября, по информации краевого аграрного ведомства, озимые агрокультуры займут более 1,6 млн га, около 94% из них — пшеница.

В Омской области осеняя посевная кампания завершена, по ее итогам площадь озимых зерновых под урожай 2020 года выросла в два раза, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. «Если в прошлом году было посеяно 11 тыс. га, то в этом году — 22 тыс. га. Всего мы можем сеять 100-150 тыс. га, и мы планируем усилить работу по озимым культурам, особенно с теми хозяйствами, которые попадают на позднюю уборку, в результате чего страдает урожай», — сообщил Дрофа. Он добавил, что областной Минсельхоз заключил соглашение с Омский аграрным научным центром по технологическому сопровождению посадок озимых агрокультур, чтобы получать стабильный урожай.

Сев озимых агрокультур также завершился в Московской области, где они заняли более 95 тыс. га. «Погодные условия для сева озимых были благоприятными, поэтому он проведен в намеченные сроки. Мы посеяли под урожай 2020 года на площади более 95 тыс. га», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, слова которого приводит пресс-служба ведомства. К уровню 2013-го площадь озимого сева увеличилась вдвое, сравнил министр. «В наших климатических условиях именно озимые зерновые — основные сельскохозяйственные культуры, гарантированно дающие стабильно высокий урожай. Поэтому мы уделяем особое внимание севу озимых и постоянно его увеличиваем», — подчеркнул Разин.

По данным Гидрометцентра России, в течение второй декады октября в Центре и Поволжье агрометеорологические условия для роста и развития озимых зерновых агрокультур  были хорошими и удовлетворительными, а влагообеспеченность растений в основном хорошая. В зависимости от сроков сева озимые зерновые находились в фазах всходов, листообразования и кущения. На Урале и в Западной Сибири на фоне теплой погоды «повсеместно продолжалась вегетация озимых зерновых культур, в основном, при достаточной влагообеспеченности. По информации метеорологов, в зависимости от сроков растения находились в различных фазах: от всходов до кущения. В южных регионах удерживалась очень теплая погода, однако на фоне отсутствия осадков в ряде районов Ростовской области, Ставрополья, Кубани наблюдался дефицит влаги в почве, в результате чего взошедшие посевы местами оказались изрежены.

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