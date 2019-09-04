Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство

Едва ли не в каждом программном или прогнозном документе, касающемся перспектив и итогов развития сельского хозяйства, среди факторов, влияющих на отрасль, на первом месте стоят природно-климатические и погодные условия. Сельхозпроизводители традиционно связывают снижение урожая с плохой погодой, а увеличение валового сбора объясняют тем, что с ней повезло. В 2019 году повезло далеко не всем: если весной эксперты зернового рынка не исключали, что производство зерна может быть на уровне рекорда 2017-го, а то и выше, то с конца мая стали регулярно снижать свои оценки. При этом они признавали, что недооценили влияние засухи.



К 17 августа режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных для агросектора погодных условий действовал в 15 регионах, еще несколько готовились его ввести. Причем если, например, в Башкирии ЧС была связана с засухой, то в соседней Удмуртии — с переувлажнением почвы. Эта же проблема сдерживала темп уборочных работ в Татарстане. В европейской части страны июньская жара сменилась осенним холодом и дождями, в Сибири долгое время держались аномальные для региона высокие температуры, а Дальний Восток из-за непрекращающихся дождей пережил серию наводнений, в том числе под водой оказались и посевы агрокультур.



Температурные рекорды были побиты и во многих европейских странах. Причем если в 2016-м аналогичная жара в Европе была связана со значительным влиянием Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), то в этом году его сильного воздействия нет, отмечает Всемирная метеорологическая организация.



Летний холод — признак потепления климата

Причина погодных чрезвычайных ситуаций — происходящие в мире климатические изменения. По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, в последние шесть-семь лет ежегодно фиксируется в 2,5-3 раза больше опасных явлений относительно предыдущих десятилетий. Так, если в 1980—1990 годах наблюдалось примерно по 100-150 опасных природных явлений, которые оказывали влияние на экономику, то сейчас — 450-500 в год, и их число будет расти. ООН в опубликованном в августе докладе о климате предупреждает, что его изменение будет все больше влиять на продовольственную безопасность в мире и повлечет нехватку продуктов питания из-за ухудшения условий для сельского хозяйства. В частности, глобальное потепление ведет к деградации почв в результате засух, наводнений и лестных пожаров. Сейчас плодородный слой земли уменьшается в 10-100 раз быстрее, чем формируется, оценивают авторы доклада.



Традиционно изменения климата на планете связывают и отождествляют с глобальным потеплением — ростом среднегодовой средней по земному шару температуры воздуха в приземном слое. Однако глобальное потепление является лишь одним из проявлений изменений климата, рассказывает климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Климатический центр Росгидромета) Андрей Киселев. Одновременно с потеплением происходят изменения в гидрологическом режиме (место, продолжительность и интенсивность осадков), режиме циркуляции воздушных масс в атмосфере и воды — в мировом океане, значительно учащаются всевозможные погодные аномалии, в первую очередь ветровые нагрузки (ураганы, смерчи, тайфуны и пр.), а также волны тепла/холода.







В России потепление идет ускоренными по сравнению со средними по земному шару темпами: в последние четыре десятилетия прирост среднеглобальной среднегодовой приземной температуры составлял 0,18 °С за 10 лет, тогда как как в России — 0,47 °С за 10 лет, а в арктической зоне страны еще больше: например, на Таймыре — 1,2 °С за 10 лет, приводит данные Киселев. Такое повышение температуры ведет к деградации верхнего слоя вечной мерзлоты (2/3 территории России расположены на вечномерзлом грунте), а также более интенсивному таянию морских льдов в акватории российских арктических морей.



Увеличение температуры способствует расширению ареала возделывания ряда агрокультур. Однако при этом также увеличивается зона обитания сельскохозяйственных вредителей, например, той же саранчи, обращает внимание Киселев. «По статистике последних лет, на смену легким дождям все чаще приходят ливни, что неблагоприятно для растениеводства. Усугубляются некоторые тенденции гидрологического цикла, например, засушливые области становятся еще более сухими, а сильные ливни ведут к наводнениям. Также погодные аномалии становятся причиной вымерзания: в теплые месяцы появляются волны холода», — говорит он.



Любое изменение климатических условий отражается на сельском хозяйстве и прежде всего на растениеводстве, соглашается исполнительный директор Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Михаил Привезенцев. «Это осенне-зимняя влагообеспеченность почвы и развитие озимых агрокультур, температурный режим в весенне-летний период и влияние природных аномалий в виде заморозков в период вегетации растений в конце мая — начале июня, а также растягивание сроков проведения сезонных полевых работ из-за неблагоприятных погодных условий — частых дождей и низких температур», — перечисляет он.



Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов среди негативными факторами изменения климата называет участившиеся засухи, которые в последние годы наблюдаются в регионах Юга России, Поволжье и даже в ряде регионов Центрального Черноземья. С другой стороны, совершенствование технологий, появление новых сортов и гибридов зерновых и масличных агрокультур вкупе с потеплением климата позволяет с определенной долей успеха выращивать в северных регионах Центрального округа, на Урале и в Сибири агрокультуры, считавшиеся ранее не подходящими для этих мест, например, озимую пшеницу, кукурузу и т. п.







Холдинг «АгроГард» работает на 155 тыс. га в Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях. «В ЦФО мы периодически наблюдаем погодные условия, нехарактерные для того или иного региона: резкие колебания температур или продолжительное сохранение высокой температуры воздуха при наличии высокой влажности, — делится гендиректор компании Павел Царев. — В некоторых районах климат стал мягче. Например, филиалы „АгроГарда“ в Орловской и Тамбовской областях успешно выращивают южные сорта пшеницы». Изменения климата замечает и гендиректор оренбургской «Елани» Алексей Орлов. Вегетационный период стал длиннее: осенние заморозки наступают позже, что позволяет возделывать более поздние сорта и гибриды агрокультур, в частности кукурузы и подсолнечника. Правда, при этом осень теперь суше, поэтому сложнее сеять озимые.



Если климат и стал более жарким, то у таких изменений есть и положительные стороны, считает гендиректор агрохолдинга «Био-Тон» (компания контролирует свыше 400 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) Ирина Логачева. Например, более позднее наступление зимы позволяет продлить сроки уборки подсолнечника, которая в Приволжье в отдельные годы может растянуться вплоть до выпадения снега. Компания работает в зоне рискованного земледелия, климат резко континентальный, и за последние десять агросезонов, по словам Логачевой, в целом он не претерпел глобальных изменений. «Главный лимитирующий фактор в растениеводстве в этой климатической зоне — дефицит влаги. Большая часть годовой нормы осадков выпадает в осенне-зимний период и не оказывает положительного влияния на растения во время вегетации и формирования урожая», — комментирует она.



Подмосковная компания «Раздолье» (выращивает картофель, зерновые и кормовые агрокультуры) тоже работает в зоне рискованного земледелия и ощущает изменение климатических условий. Хотя резкие перепады жары и холода или обильных осадков и стойкой засухи для региона изначально в порядке вещей, в последние несколько лет наблюдается тенденция, что погода преподносит сюрпризы, отмечает агроном хозяйства Роман Карпунин. «Мы не можем однозначно сказать, насколько будут благоприятны условия для роста агрокультур в тот или иной период», — добавляет он.





Современные технологии позволяют снизить влияние погодыФото: Shutterstock



Человеческий фактор По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IРСС — Intergovernmental Panel on Climate Change), основной причиной наблюдаемых в последние десятилетия изменений климата с 95%-ной достоверностью является антропогенный фактор. Интенсивный рост эмиссии парниковых газов (углекислого газа СО2, метана СН4, закиси азота N2О и др.), начиная с доиндустриального периода (1850 год), приводит к нарушению до того стабильного радиационного баланса между приходящими от Солнца и уходящими от Земли потоками тепла, рассказывает климатолог Андрей Киселев из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. «В колебания климата вносит вклад и собственная (естественная, не связанная с внешними воздействиями) изменчивость климатической системы, хотя определяющая роль в наблюдаемых изменениях сейчас уже принадлежит антропогенному фактору», — добавляет он. В том числе на климат оказывает влияние и сельское хозяйство, хотя в России его воздействие носит локальный характер. Например, смена возделываемых в регионе агрокультур, распашка новых земель, неумелая ирригация (заболачивание участка местности) сказываются на отражательной способности поверхности (альбедо) и, как следствие, на локальном, но не глобальном климате, объясняет Киселев.



В глобальном масштабе разведение крупного рогатого скота в определенной мере чревато увеличением выбросов метана — второго по значимости антропогенного парникового газа, поскольку в кишечнике этих животных создаются оптимальные условия для жизнедеятельности анаэробных бактерий, производящих метан, продолжает он. В России этот источник метана находится на третьем месте после лидирующей с большим отрывом энергетики и захоронения твердых отходов в земле и составляет около 6% от всеобщего российского выброса СН4. При этом ООН в своем докладе об изменениях климата отмечает, что сокращение выбросов парниковых газов является крайне важным для удержания глобального потепления на уровне значительно ниже 2 °C, если не 1,5 °C.



Киселев также обращает внимание на необходимость развития лесоводства в стране. «Как известно, лес — легкие планеты, но это справедливо лишь по отношению к молодому лесу, его старение влечет за собой заболевание, гниение, после чего лес превращается в производителя парниковых газов, в первую очередь СО2, — подчеркивает он. — Поэтому повышение культуры лесоводства, животноводства и земледелия — непременное условие российского вклада в борьбу с негативными изменениями климата».







Тяжелый 2010-й и уникальный 2017-й

Измерять и оценивать глобальные изменения климата на коротком временном промежутке не вполне корректно, уверен коммерческий директор холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко. Компания является крупнейшим в России производителем молока-сырья, а также занимается растениеводством и контролирует 535 тыс. га в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане и Алтайском крае. «Если брать различные регионы, где мы работаем, то за последние десять лет ни разу не было такого, чтобы одновременно во всех из них были плохие погодные условия. Где-то хуже, где-то лучше, но в среднем все изменения укладываются в какую-то статистическую погрешность, — оценивает топ-менеджер. — Да, была засуха в 2010 году в Центральной России, были неблагоприятные с точки зрения климата годы в Сибири, но я не могу сказать, что это все можно уложить в какую-то систематическую глобальную тенденцию».



Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару из-за того, что с 21 июня по 19 августа держался блокирующий антициклон. В течение двух месяцев в центральной части страны не выпадало осадков, многократно фиксировались температурные рекорды. По данным Рослесхоза, в 22 регионах возникло более 30 тыс. природных пожаров общей площадью около 1,25 млн га. Дым от горящих лесов и торфяников не только застилал большую часть страны, но и достигал соседних государств.



«Тот год выдался самым трудным для аграриев зернопроизводящих регионов, — вспоминает Привезенцев. — Жаркая и засушливая погода привела к гибели урожая на территории свыше 13 млн га, пострадавшими от засухи были признаны 43 региона, валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составил 61 млн т, притом что для полного обеспечения потребностей страны нужно 72 млн т». Так же локальная засуха в зернопроизводящих регионах наблюдалась в 2012 году, тогда урожай зерна составил 70,9 млн т. В результате таких природных аномалий сельхозпредприятия понесли серьезные убытки, подчеркивает он.



По мнению Суханова, наиболее существенное влияние на урожай в последние годы оказывали почвенные засухи в различных регионах России. Заметными стали потери от засух 2003, 2010 и 2012 годов. «Даже в 2019-м мы не избежали этой участи, когда в результате высоких температур, отсутствия осадков и сильного ветра на юге России снизился урожай зерновых», — говорит он.



Все аграрии помнят 2010 год, когда практически целое лето стояла жаркая сухая погода, из-за чего растения развивались крайне медленно, вторит ему Карпунин. Однако в целом, по его словам, в последние годы погодные условия в совокупности с применяемыми агротехнологиями позволяли компании избежать серьезных потерь в урожайности или качестве. В 2010-м во всех регионах работы «АгроГарда» была жесточайшая атмосферная засуха. Непростым стал и прошлый год: в июне-июле посевы в Краснодарском крае страдали из-за града и ураганов, в июле-августе — от засухи; в регионах ЦФО в мае-июне была засуха, а перед уборкой и во время нее шли продолжительные дожди на фоне высоких температур, рассказывает Царев.



В течение десяти последних агросезонов потери урожая у «Био-Тона» из-за погодных условий были не больше, чем в среднем в агросекторе Поволжья, даже наоборот — урожайность в хозяйствах компании оказывалась на несколько центнеров выше, сравнивает Логачева. С 2008 по 2018 год включительно в регионах работы холдинга было несколько аномально сухих и жарких лет. Так, в 2008-м стояла засуха в южных районах Самарской области, на следующий год — там же в южных и центральных районах, в 2010-м аномальная засуха и жаркая погода наблюдались во всех регионах присутствия компании. В 2012 году сильная засуха была на юге Самарской и Ульяновской областей, также засушливым оказался 2015-й, перечисляет гендиректор «Био-Тона». «Единственным годом за последнюю декаду, который был благоприятен для производства зерновых, стал 2017-й, — продолжает Логачева. — Конечно, во время засушливых лет часто происходит резкое падение урожайности и снижение валовых сборов отдельных агрокультур. Однако часто проявляется закономерность, что при уменьшении производства яровых или озимых зерновых в том же году можно получить неплохой урожай технических агрокультур, и наоборот».



2017 год был уникальным с точки зрения погодных условий: хорошая влагообеспеченность в сочетании с комфортными температурами позволили получить рекордный урожай зерна в 135,5 млн т. Правда, по мнению Орлова, такие валовые сборы доставляют больше проблем, чем низкие. «В 2010-м урожай был плохой, но и затраты минимальные, притом что зерно мы продавали дорого, поэтому в принципе легко пережили. А в 2017-м приходилось сушить зерно, хранить, а продавать за бесценок», — сравнивает он.



А вот руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга «АФГ Националь» Валерий Масланов вспоминает 2017-й как сложный год. В Нижегородской области многие лишились хорошего урожая картофеля: май и июнь были очень холодными, из-за чего период роста и развития клубней был заторможен, а часть посадок и вовсе погибла. «Негативно запомнился и 2016-й. На северо-западе лето выдалось холодным, с проливными дождями, которые не прекратились и в период уборки. Техника просто не могла войти в поле, — рассказывает он. — Приходилось нанимать людей и вручную буквально добывать картофель. Конечно, когда площадь поля 100 га и постоянно идет дождь, таким дедовским методом много не накопаешь, поэтому потери в тот год были очень серьезными».



Погода всегда разыгрывает лотерею с аграриями, особенно с растениеводами. Она остается главным бичом сельского хозяйства, и если с жарой и засухой можно бороться с помощью орошения, которое компания активно использует, то против проливных дождей и летних заморозков надежного средства нет, продолжает Масланов. «Можно провести ряд агрономических мероприятий, которые помогут несколько облегчить ситуацию, но это паллиативные меры, которые решают проблему лишь частично», — уточняет он.





В засуху 2010 года урожай погиб на 13 млн гектаров Фото: Shutterstock



Куры гибнут от жары Из-за погодных факторов могут страдать не только растениеводческие хозяйства, но и животноводы. Так, в жару животные и птица потребляют меньше корма, что приводит к снижению их продуктивности, увеличиваются сроки откорма. Если при этом происходят какие-то сбои в системе микроклимата и вентиляции, то скот может погибнуть. Например, в конце июля The Independent сообщила о гибели из-за сильной жары тысяч кур на ферме Moy Park — одной из 15 крупнейших продовольственных компаний Великобритании. Летом 2016 года в Воронежской области из-за жары на двух производственных площадках «Черкизова» погибло более 140 тыс. бройлеров. Хотя вентиляционные системы работали без сбоев, аномально высокая температура (свыше 40 °C днем и 30 °C ночью) негативно повлияла на состояние птицы, которая подверглась сильному тепловому стрессу, поясняла тогда компания. Жара плохо влияет и на КРС: животные перестают есть, падает производство молока. «ЭкоНива» при проектировании комплексов создает для коров благоприятный микроклимат, в частности устанавливает системы активной принудительной вентиляции, говорит Сергей Ляшко.

Точных прогнозов не хватает

Под урожай 2019 года озимые зерновые занимали 17,7 млн га, их осеннее развитие и перезимовка прошли в благоприятных погодных условиях. Однако апрельские высокие температуры в ряде регионов, которые сохранились на длительное время, повлияли на развитие озимых, а затем и яровых, обращает внимание Привезенцев. «В Центральном и Приволжском федеральных округах на протяжении практически всего июля сохранялась дождливая погода, что в результате привело к потерям урожая, снижению качества зерна (прорастание в колосе), что значительно уменьшило его товарную ценность и привело к снижению экономики сельхозпроизводителей на 15-20%», — оценивает он.



По словам Царева, в этом году в регионах ЦФО в важнейшие фазы развития растений (кущения, формирования и налива колоса) стояла засуха, а во время уборки начались затяжные дожди. «В конечном счете негативные последствия от погодных аномалий для любого сельхозпредприятия — снижение урожайности и качества продукции и, как следствие, ухудшение финансовых показателей, — комментирует гендиректор «АгроГарда». — Кроме рисков потери урожая, аномально высокие температуры и влажность провоцируют резкий рост числа насекомых и вредителей, что увеличивает затраты на средства защиты, что также влияет на себестоимость сельхозпродукции».







Карпунин из «Раздолья» говорит, что в 2019 году в период развития и закладки будущего урожая стояла жаркая сухая погода, поэтому возникали проблемы с проведением обработок средствами защиты растений и внесением удобрений. Компания проводила обработки вечером и ночью, а также использовала комплексные водорастворимые удобрения, чтобы снизить стресс растений и повысить их продуктивность. В результате удалось сохранить качество и урожайность на высоком уровне, доволен он. Погодные условия в этом году лучше среднего, оценивает Сергей Ляшко. Обеспеченность влагой была более-менее достаточной, уборку в Черноземье «ЭкоНиве» удалось провести в сжатые сроки, так что ухудшение погоды не повлияло ни на качество, ни на объем урожая. В Оренбургской области весной и в начале лета была атмосферная засуха и суховеи, а во второй половине лета стало холодно, пошли дожди. «Урожай сначала высох, потом его замочило, так что и валовой сбор, и качество снизятся, — сетует Орлов. — Тем не менее трудно сказать, что этот год стал особенно сложным: у природы нет плохой погоды, всегда подстраиваешься».



Сельское хозяйство было, есть и будет одним из наиболее зависимых от погодных условий секторов, резюмирует Киселев, поэтому аграрии вынуждены адаптироваться к новой обстановке. Однако в условиях интенсивно меняющегося климата составлять хорошие метеопрогнозы становится сложнее, признает он. «Возрастает, как часто говорят в последнее время, „нервозность“ климатической системы. С другой стороны, произошедшая в последние десятилетия революция в области сбора и обработки метеоинформации, прежде всего спутниковой, а также компьютерных технологий несколько облегчает такое прогнозирование», — рассуждает он. Существуют теоретические предельные сроки для «детерминированного» прогнозирования погоды, например, для краткосрочных прогнозов в средних широтах северного полушария это примерно две недели, продолжает климатолог. Причем чем дальше от стартового момента, тем вероятность успешности прогноза падает. Добиться высокой оправдываемости сложно из-за интенсивной собственной изменчивости атмосферы, поясняет Киселев. «Точность прогнозов растет, но медленно: повышение предсказуемости, например, на сутки — вопрос многих лет упорной работы метеорологов», — говорит он.



По мнению Привезенцева, статистика метеоусловий в сельской местности в основном совпадает с уровнем средних многолетних наблюдений Гидрометцентра России. Как правило, по данным метеобюро, засушливые и неблагоприятные для агросектора годы случаются не более двух-трех раз в пять лет. Поэтому на предприятиях, где есть опытные агрономические кадры, анализируются климатические условия с дальнейшим составлением данных по севообороту и объему производства.



Логачева считает, что прогнозируемость погоды за последние годы не изменилась. «Опыт показывает, что мы никак не можем полагаться на долгосрочные прогнозы. А краткосрочные не могут повлиять на стратегические решения по выбору агрокультур севооборота и изменению технологии в конкретный сельскохозяйственный год», — отмечает она. Предсказуемость погоды, а значит, и точность прогнозов, стали ниже: переходы между холодом и жарой сейчас более контрастные, стало более ветрено, обращает внимание Орлов. «Поэтому мы сейчас больше интересуемся прогнозами из разных источников, поскольку у разных компаний данные отличаются, анализируем их и ориентируемся на среднее арифметическое, — делится он. — Кроме того, стараемся сеять больше озимых, поскольку они более предсказуемы, и уменьшаем площади под яровыми». Для более точного определения прогнозов погоды в структуре почти всех крупных агрохолдингов или на аутсорсинге есть специалисты, занимающиеся метеомониторингом, знает Царев.



«Раздолье» использует собственную метеостанцию для прогнозирования погоды, обращается к прогнозам синоптиков, но все равно иногда случается так, что вместо ожидавшейся хорошей погоды идет проливной дождь или держится несвойственная для региона высокая температура, например, как было в июне, приводит пример Карпунин. «АФГ Националь» в этом году тоже оснастил производственные площадки в Нижегородской области «умными» метеостанциями, задача которых — измерять влажность почвы, количество осадков, уровень солнечной радиации, концентрацию углекислого газа в почве, а также температуру воздуха и скорость ветра на каждом конкретном участке. «Это оптимизирует рабочий процесс, облегчает работу агрономам и позволяет оперативно корректировать план сельхозработ и расчетов норм полива агрокультур, — поясняет Масланов. — Информация с метеостанций доступна в приложении в виде таблиц и графиков с возможностью просмотра истории. Доступ в приложение осуществляется с планшета, который есть у каждого агронома, а также с любого компьютера или телефона, подключенного к Интернету».



Датчики погоды и полевые метеостанции есть и у «ЭкоНивы». По словам Сергея Ляшко, на горизонте до пяти дней они помогают принимать оперативные агрономические и технологические решения, а вот если речь идет о более долгосрочном прогнозе, то их данные никак не влияют на принятие решений.





Фото: Легион-Медиа



Вредители перебираются в Россию Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН отмечает, что в результате потепления климата в России появляются насекомые-вредители из других стран. Даже незначительное повышение температуры позволяет им выживать на территориях, которые прежде были для них непригодны. Они способны вытеснять местных насекомых и нарушают экологический баланс. Ученые уже собрали данные о 184 видах жуков, чужеродных для европейской части России, в том числе 19 из них обнаружены в нашей стране впервые, 12 являются опасными вредителями, в том числе для агрокультур.

К переменам можно адаптироваться

Однако верного прогнозирования погоды мало для того, чтобы снизить риски ее неблагоприятного воздействия на сельхозпроизводство. В Парижском соглашении по климату (2015 год) впервые наряду с мерами по противоборству нежелательным изменениям климата на передний план вышла адаптация к его изменениям. В сельском хозяйстве она во многом зависит от региональных особенностей: рельефа местности, местоположения (например, в зависимости от того, о южной или северной области идет речь), традиционной культуры земледелия и т. д. , перечисляет Андрей Киселев. С учетом специфики каждого региона аграрии должны взять на вооружение корректировку и внедрение новых технологий работы, изменения в севообороте, расширение списка применяемых средств защиты растений и удобрений.



Для стабильного производства зерна на уровне 100-110 млн т необходимо вносить не менее 90-100 кг минеральных удобрений на 1 га и использовать химические СЗР от вредителей и болезней, советует Михаил Привезенцев. Также валовой сбор, особенно в крупных зерносеющих регионах, можно регулировать с помощью мелиорации на площади не менее 60% посевных площадей. Для этого необходимы новые водозаборные станции и техника для полива. «Однако из имеющихся чуть более 8 млн га орошаемых земель фактически используется около 3-3,5 млн га, а это в масштабах страны очень мало по сравнению с ведущими мировыми производителями зерна», — акцентирует исполнительный директор НСЗ. Кроме того, за последние 20 лет резко увеличилась площадь закисленной пашни. По данным Минсельхоза, она превышает 35 млн га, или около 30% от всей российской пашни. Привезенцев связывает это с несбалансированным внесением минеральных удобрений и непроведением работ по известкованию. Для снижения влияния погодных факторов среди прочего аграрии должны обратить внимание на повышение плодородия почв, в частности ее раскисление, уверен он.







За последние 10 лет, конечно, были такие периоды, когда погода негативно влияла на урожайность, тем не менее в среднем сбор с гектара основных агрокультур в севообороте «Био-Тона» — прежде всего подсолнечника и озимой пшеницы — за это время вырос. «В первую очередь это связано с совершенствованием агротехнологий и селекцией семян, которые помогли сгладить погодные риски», — поясняет Ирина Логачева. Компания использует ресурсо- и влагосберегающие технологии, разрабатывает соответствующие севообороты, выбирает специальные адаптированные для своих условий сорта и гибриды, корректирует нормы применения минеральных удобрений и средств защиты растений в соответствии с погодными условиями и фитопатогенной обстановкой, перечисляет она.



«Раздолье» для снижения зависимости от погодных факторов проводит ежедневый мониторинг метеоусловий и процесса вегетации растений и в реальном времени адаптирует технологии работы. «Например, в зависимости от погодных условий по-разному ведут себя вредители и болезни, поэтому по итогам осмотров полей мы принимаем решение о мерах борьбы с той или иной проблемой», — комментирует Роман Карпунин. Также компания уделяет большое внимание подготовке почвы, использует современную технику, которая при посадке картофеля создает гребень оптимальных размеров: при неблагоприятных условиях, будь то засуха или проливные дожди, он позволяет иметь оптимальное соотношение показателей влажности, температуры, площади питания клубней и др. Кроме того, постоянно ведется работа по селекции сортов, адаптированных под изменения окружающей среды. «Мы закладываем опытные участки, на которых смотрим, как ведет себя тот или иной сорт на наших полях, делаем выводы о наиболее подходящих для выращивания вариантах», — уточняет Карпунин. Что касается применения удобрений и СЗР, то «Раздолье» старается выстроить технологию защиты и подкормки с таким расчетом, чтобы в каждый период роста и развития растений дать необходимое количество питательных элементов, причем используются только высококачественные и эффективные препараты известных производителей, добавляет он.



Применение интенсивных технологий возделывания агрокультур при разумном севообороте позволяло и позволяет «АгроГарду» повышать урожайность без увеличения посевных площадей и успешно работать в жестких климатических условиях, уверен Павел Царев. «Благодаря прогрессивным системам минерального питания растений на основе экологически чистых минеральных удобрений в 2018 году мы добились высокой урожайности зерновых на полях Кубанского филиала: урожайность пшеницы достигла 68 ц/га, ячменя — 70 ц/га. Наши хозяйства в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях увеличили урожайность кукурузы до 85 ц/га, а подсолнечника и сои — до 32 ц/га и 20 ц/га», — приводит данные он.



При определении структуры посевных площадей холдинг стремится сохранять баланс между агрокультурами, более и менее устойчивыми к засухе. Например, в этом году в Краснодарском крае на 30-50% уменьшили площади зерновой кукурузы из-за длительной засухи и отсутствия оптимальных осадков в июне-июле. В то же время благодаря интенсификации земледелия и применению современных технологий в 2019 году в Краснодарском крае «АгроГард» получил среднюю урожайность пшеницы в 69,3 ц/га, а два из четырех предприятий кубанского филиала — в Выселковском и Кореновском районах — перешли рубеж в 70 ц/га и по пшенице, и по ячменю, доволен Царев.



«ЭкоНива» активно использует технологию no-till, которая позволяет минимизировать риски весенней и летней засухи, поскольку без вспашки влага после таяния снега дольше сохраняется в почве. «Но мы не связываем это с какими-то глобальными изменениями климата. Например, работаем по этой технологии в Воронежской области, где исторически сложилась высокая вероятность летней засухи», — комментирует Сергей Ляшко.



Каждому региону присущи свои условия, поэтому невозможно дать универсальный совет, как снизить риски неблагоприятного воздействия погоды на растениеводство. В Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова разработан комплексный индекс рисков, который одновременно учитывает для каждого региона не только частоту и интенсивность погодных катаклизмов, но и его густонаселенность, специфику хозяйствования, инфраструктуру и т. д. Существующие тенденции говорят о том, что температура приземного воздуха продолжит расти, также станут учащаться погодные аномалии: где-то усилятся засухи, где-то, напротив, — переувлажнение почвы, возрастут риски аномальных ветровых нагрузок, предупреждает Андрей Киселев.

