Рост АПК ускорился до 5,6%

Производство продукции сельского хозяйства в России в сентябре выросло на 5,6% по сравнению с сентябрем 2018-го, до 1,26 трлн руб., сообщил Росстат. Одновременно он повысил оценку динамики за июль и август. Если ранее июльский рост оценивался в 5,9%, то сейчас — на уровне 6,2%, показатель за август увеличен с 2,8% до 3,4%. Как пояснило ведомство, «данные уточнены в связи с получением информации об объемах производства продукции за девять месяцев по всем категориям хозяйств».



Таким образом, за январь-сентябрь рост сельхозпроизводства составил 3,6%, в том числе на 1,1% — в первом квартале, на 1,2% — во втором и на 5,1% — в третьем. За счет таких показателей в июле-сентябре сельское хозяйство внесло значительный вклад в рост ВВП страны, отмечается в обзоре «Картина деловой активности», подготовленном Минэкономразвития. В третьем квартале рост ВВП ускорился до 1,9% в годовом выражении, из них 0,2 п. п. пришлось на продукцию сельского хозяйства.



Сентябрьская динамика обусловлена ускорением роста как в растениеводстве, так и в животноводстве, отмечает Минэкономразвития. Так, по данным Росстата, во всех хозяйствах к 1 октября сбор зерновых и зернобобовых на 8% превышал показатели прошлого года, подсолнечника — на 58%, сахарной свеклы — на 16%. К 17 октября опережение к прошлогоднему уровню сохраняется по сбору пшеницы (+6%), ячменя (+22%), кукурузы (+13%), сахарной свеклы (+7,5%), подсолнечника (+22%), следует из оперативных данных Минсельхоза. По всем этим агрокультурам наблюдается увеличение урожайности по сравнению с прошлым годом.



«Вместе с тем показатели сбора картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий ухудшаются: по состоянию на 1 октября сбор овощей вышел на уровень прошлого года, а картофеля — снизился на 0,9% год к году (в августе сбор указанных культур превышал прошлогодний уровень на 3,7% и 3,4% соответственно)», — констатирует Минэкономразвития. Негативная динамика обусловлена, в основном, снижением объемов в хозяйствах населения: по данным Минсельхоза, без учета личных хозяйств показатели сбора овощей и картофеля по состоянию на 1 октября превышали прошлогодние на 25% и 6,4% соответственно.



Также в сентябре отмечено значительное ускорение выпуска в секторе животноводства. Производство скота и птицы на убой в прошлом месяце увеличилось на 4,7% по сравнению с сентябрем 2018-го, в то время как в августе этот показатель составлял лишь 2,2%. Драйвером такого роста вновь стало производство свиней, которое сельхозорганизации нарастили в прошлом месяце более чем на 13%. По итогам января-сентября производство свиней в сельхозорганизациях выросло на 6,1% до 3,2 млн т. Производство КРС агропредприятиями в сентябре увеличилось на 5,5%, по итогам девяти месяцев — на 2,3%. Вырос в сентябре и выпуск птицы сельхозорганизациями — на 3,3% до 517 тыс. т, в результате чего по итогам января-сентября этот показатель вышел в плюс и демонстрирует рост на 0,2% до 4,6 млн т.



Рост производства молока во всех хозяйствах ускорился до 3,1% в годовом выражении с 2% в августе, в том числе в сельхозорганизациях — с 3,9% до 6%. За девять месяцев 2019 года в стране выпущено 24,2 млн т молока, что на 1,7% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Кроме того, в сентябре возобновился рост производства яиц (+1,1%), хотя и по итогам января-сентября динамика по-прежнему остается негативной (-0,5%). На конец сентября стадо КРС во всех хозяйствах составляло 18,8 млн голов, что на 0,5% меньше прошлогоднего уровня на эту дату, в то же время численность коров, по расчетам Росстата, не снизилась. Поголовье свиней увеличилось на 4,8% до 25,7 млн животных, овец и коз — уменьшилось на 2,6% до 24,2 млн голов.



По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует рост сельхозпроизводства на 1,6% после снижения на 0,6% в 2018-м. Как говорится в подготовленном министерством прогнозе социально-экономического развития, рост обусловит в том числе низкая база прошлого года в растениеводстве, когда урожай зерновых сократился на 16%, а сахарной свеклы — на 19%. В 2020 году прогнозируется рост АПК на 1,7%, а к 2030-му, как ожидается, объем производства агропродукции увеличится на 31,6% к уровню 2018 года. Минсельхоз ранее прогнозировал динамику сельхозпроизводства в этом году на уровне 1-1,5%.

