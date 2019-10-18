Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.04
eur
71.357
moex
2754.26
brent
59.82
пшеница
525.2
сахар
12.24
Аналитика
Рост АПК ускорился до 5,6%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
18 октября 2019
Росстат также пересчитал динамику за июль и август
К 2030 году объем производства агропродукции вырастет на 31,6% к уровню 2018-го
Фото: Е. Разумный

Производство продукции сельского хозяйства в России в сентябре выросло на 5,6% по сравнению с сентябрем 2018-го, до 1,26 трлн руб., сообщил Росстат. Одновременно он повысил оценку динамики за июль и август. Если ранее июльский рост оценивался в 5,9%, то сейчас — на уровне 6,2%, показатель за август увеличен с 2,8% до 3,4%. Как пояснило ведомство, «данные уточнены в связи с получением информации об объемах производства продукции за девять месяцев по всем категориям хозяйств».

Таким образом, за январь-сентябрь рост сельхозпроизводства составил 3,6%, в том числе на 1,1% — в первом квартале, на 1,2% — во втором и на 5,1% — в третьем. За счет таких показателей в июле-сентябре сельское хозяйство внесло значительный вклад в рост ВВП страны, отмечается в обзоре «Картина деловой активности», подготовленном Минэкономразвития. В третьем квартале рост ВВП ускорился до 1,9% в годовом выражении, из них 0,2 п. п. пришлось на продукцию сельского хозяйства.

Сентябрьская динамика обусловлена ускорением роста как в растениеводстве, так и в животноводстве, отмечает Минэкономразвития. Так, по данным Росстата, во всех хозяйствах к 1 октября сбор зерновых и зернобобовых на 8% превышал показатели прошлого года, подсолнечника — на 58%, сахарной свеклы — на 16%. К 17 октября опережение к прошлогоднему уровню сохраняется по сбору пшеницы (+6%), ячменя (+22%), кукурузы (+13%), сахарной свеклы (+7,5%), подсолнечника (+22%), следует из оперативных данных Минсельхоза. По всем этим агрокультурам наблюдается увеличение урожайности по сравнению с прошлым годом.

«Вместе с тем показатели сбора картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий ухудшаются: по состоянию на 1 октября сбор овощей вышел на уровень прошлого года, а картофеля — снизился на 0,9% год к году (в августе сбор указанных культур превышал прошлогодний уровень на 3,7% и 3,4% соответственно)», — констатирует Минэкономразвития. Негативная динамика обусловлена, в основном, снижением объемов в хозяйствах населения: по данным Минсельхоза, без учета личных хозяйств показатели сбора овощей и картофеля по состоянию на 1 октября превышали прошлогодние на 25% и 6,4% соответственно.

Также в сентябре отмечено значительное ускорение выпуска в секторе животноводства. Производство скота и птицы на убой в прошлом месяце увеличилось на 4,7% по сравнению с сентябрем 2018-го, в то время как в августе этот показатель составлял лишь 2,2%. Драйвером такого роста вновь стало производство свиней, которое сельхозорганизации нарастили в прошлом месяце более чем на 13%. По итогам января-сентября производство свиней в сельхозорганизациях выросло на 6,1% до 3,2 млн т. Производство КРС агропредприятиями в сентябре увеличилось на 5,5%, по итогам девяти месяцев — на 2,3%. Вырос в сентябре и выпуск птицы сельхозорганизациями — на 3,3% до 517 тыс. т, в результате чего по итогам января-сентября этот показатель вышел в плюс и демонстрирует рост на 0,2% до 4,6 млн т.

Рост производства молока во всех хозяйствах ускорился до 3,1% в годовом выражении с 2% в августе, в том числе в сельхозорганизациях — с 3,9% до 6%. За девять месяцев 2019 года в стране выпущено 24,2 млн т молока, что на 1,7% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Кроме того, в сентябре возобновился рост производства яиц (+1,1%), хотя и по итогам января-сентября динамика по-прежнему остается негативной (-0,5%). На конец сентября стадо КРС во всех хозяйствах составляло 18,8 млн голов, что на 0,5% меньше прошлогоднего уровня на эту дату, в то же время численность коров, по расчетам Росстата, не снизилась. Поголовье свиней увеличилось на 4,8% до 25,7 млн животных, овец и коз — уменьшилось на 2,6% до 24,2 млн голов.

По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует рост сельхозпроизводства на 1,6% после снижения на 0,6% в 2018-м. Как говорится в подготовленном министерством прогнозе социально-экономического развития, рост обусловит в том числе низкая база прошлого года в растениеводстве, когда урожай зерновых сократился на 16%, а сахарной свеклы — на 19%. В 2020 году прогнозируется рост АПК на 1,7%, а к 2030-му, как ожидается, объем производства агропродукции увеличится на 31,6% к уровню 2018 года. Минсельхоз ранее прогнозировал динамику сельхозпроизводства в этом году на уровне 1-1,5%.

Показать еще

Статьи по теме
В августе агропроизводство увеличилось на 2,8%
Минэкономразвития пересмотрело оценку роста АПК в 2019 году
Минэкономразвития прогнозирует рост сельского хозяйства на 1,7% в 2020 году
В 2021 году пройдет выборочная сельхозперепись
Дмитрий Патрушев: к 2024 году до 15% агроэкспорта придется на «зеленый» бренд

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 7 по 13 октября
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Рынки
Огурцы и томаты начали сезонно дорожать
Регионы
Алексей Гордеев: Минфин не понимает важность программы развития села
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией