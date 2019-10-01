Минэкономразвития прогнозирует рост сельского хозяйства на 1,7% в 2020 году

Отрасль сельского хозяйства в России в 2020 году вырастет на 1,7%, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. Согласно базовому сценарию, в последующие годы темпы прироста будут нарастать и в 2024-м агропроизводство может увеличиться на 2,3% к предшествующему году. Доля сельского хозяйства и рыболовства в структуре ВВП в 2019—2022 годах должна составить 3,3% против 3,1% в 2018-м.



По итогам этого года прогнозируется рост сельхозпроизводства на 1,6% после снижения на 0,6% в 2018-м. «В 2019 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, что обусловлено в том числе низкой базой прошлого года в растениеводстве. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур составил 113,3 млн т (ниже уровня 2017 года на 16,4%), сахарной свеклы — 42 млн т (-19%)», — напоминается в документе.



В этом году Минэкономразвития прогнозирует рост урожая зерновых на 6% до 120 млн т, «что связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период». Экспорт зерна составит порядка 46 млн т, «что на 16,4% ниже уровня 2018 года, в котором реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 года». К 2024 году производство зерна запланировано на уровне 130 млн т — на 4% ниже рекордного 2017-го.



Сбор сахарной свеклы в этом сезоне вырастет на 2,2%, ожидает министерство. «Растущие объемы производства свекловичного сахара в последние годы при слабо развитом экспорте приводят к перенасыщению рынка и формированию значительных запасов продукции и снижению закупочных цен на сахар», — отмечается в документе. Тем не менее в среднесрочной перспективе «в условиях нивелирования рисков перенасыщения рынка» возможен рост урожая сахарной свеклы на 14,8% к уровню 2018-го. «Основная заинтересованность сельхозтоваропроизводителей будет заключаться в дальнейшем улучшении качественных характеристик выращиваемого сырья, а также развитии производств по извлечению сахара из мелассы, увеличения производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость», — указывает Минэкономразвития.



Урожай подсолнечника в 2019 году в прогнозе оценен в 12,5 млн т, что примерно соответствует объему 2018-го, при этом выработка растительных масел увеличится на 0,5% до 5,7 млн т. Производство овощей и фруктов в хозяйствах всех категорий в этом году вырастет на 4,2% до 14,3 млн т, а к 2024 году рост составит 10,6% к 2018 году. «Кроме того, в среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитию агротехнологий, дальнейшему строительству и модернизации тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию производства плодовоовощной продукции», — указывается в документе. В то же время к выращиванию картофеля аграрии будут иметь «сдержанный интерес» в среднесрочной перспективе из-за снижения цен, в связи с чем прирост его производства к 2024 году ожидается лишь на уровне 2%.



Производство скота и птицы на убой в живом весе в этом году увеличится на 1,8%, а к 2024 году объемы выпуска поднимутся на 12,1% к уровню 2018-го. Для дальнейшего эффективного развития мясного сектора основными задачами Минэкономразвития называет наращивание объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по борьбе с АЧС и иными болезнями, а также реализация последовательной и долгосрочной политики по открытию внешних рынков. Рост молочного сектора ожидается в этом году на уровне 1,5%, а в 2020—2024 годах он будет находиться в пределах 1,4-1,7%.



Ранее Минсельхоз прогнозировал рост сельхозпроизводства в России в 2019-м на уровне 1-1,5%, в Национальном докладе о развитии сельского хозяйства за прошлый год озвучен прогноз в пределах от 0 до 1%. По итогам первых восьми месяцев года рост составлял 2,6%, однако такая динамика во многом объяснялась тем, что по большинству основных агрокультур темпы уборочных работ опережали прошлый год.

