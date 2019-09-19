В августе агропроизводство увеличилось на 2,8%

Производство продукции сельского хозяйства в России в августе увеличилось на 2,8% по сравнению с августом 2018-го и составило 655 млрд руб., сообщает Росстат. Таким образом, рост показателя, в первом полугодии составлявший 1,2%, по итогам восьми месяцев этого года ускорился до 2,6%.



По состоянию на 1 сентября уборочные работы по большинству основных агрокультур опережали прошлый год, следует из данных Росстата. Так, темп уборки зерновых и зернобобовых агрокультур был на 3% выше, к началу осени было обмолочено 66% посевных площадей и собрано 83,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 5,8% больше прошлогоднего объема к этой дате. «С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно 32% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)», — подсчитал Росстат. Сахарной свеклы, картофеля и овощей к 1 сентября собрано больше на 35%, 3,4% и 3,7% соответственно. Лишь уборка льна-долгунца незначительно отставала от прошлого года: к 1 сентября в сельхозорганизациях агрокультура была вытереблена с 13 тыс. га или 36% площадей, год назад к этому времени было убрано 41% посевов.



Скота и птицы на убой в августе во всех хозяйствах произведено 1,1 млн т, что на 2,2% больше августа 2018-го. Таким образом, по итогам восьми месяцев производство скота и птицы в стране увеличилось на 1,3% до 9,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 1,9% до 7,5 млн т. Драйвером роста по-прежнему остается свиноводство, где выпуск увеличился на 5,3% до 2,8 млн т. Производство КРС в сельхозорганизациях в январе-августе показало рост на 1,8% до 637 тыс. т, в то время как производство птицы остается в отрицательной зоне, снизившись на 0,2% до 4,1 млн т. Валовой надой молока в стране сохраняет рост на 1,5% (21,5 млн т в январе-августе), в то время как производство яиц сократилось на 0,7% (30,2 млрд шт.).



Поголовье КРС во всех хозяйствах, по расчетам, в августе продолжало снижаться и к 1 сентября насчитывало 19 млн голов — на 0,5% меньше, чем в предыдущем году на соответствующую дату. В то же время численность коров, по оценке Росстата, по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляла 8 млн животных. Поголовье свиней увеличилось на 5,8% до 25,8 млн животных, овец и коз — уменьшилось на 3,5% до 24,7 млн голов.



По итогам года Минсельхоз ожидает роста агропроизводства в стране в пределах 0-1%, в том числе 0-0,5% — в растениеводстве и 1,5-1,7% — в животноводстве, указано в Нацдокладе о реализации госпрограммы сельского хозяйства в 2018 году. Такие цифры основаны на прогнозе, что валовой сбор основных агрокультур снизится: урожай зерна составит 108 млн т (-4,4%), сахарной свеклы — 40,1 млн т (-4,8%), подсолнечника — 11,3 млн т (-11,4%), картофеля — 22,1 млн т (-1,3%). Однако, по оценке экспертов, валовой сбор окажется выше плановых значений. Так, текущие прогнозы по производству зерна находятся в диапазоне 118,2-121 млн т в чистом весе. Производство сахарной свеклы ожидается на уровне 51 млн т, что соответствует рекордным объемам 2017 и 2016 годов. А урожай подсолнечника может обновить рекорд и превысить 13 млн т.

