Производство основных масличных обновит рекорд

Урожай основных масличных в этом году обновит рекорд и составит 20,9 млн т, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Валовой сбор подсолнечника оценивается в 13,1 млн т, сои — 4,3 млн т, рапса — 2,5 млн т, рассказал «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов. «Все эти показатели рекордные, хотя по сое итоговый результат может оказаться меньше из-за низкой урожайности на Дальнем Востоке», — добавляет он.



Близкие оценки у аналитической компании «ПроЗерно». Ее гендиректор Владимир Петриченко ожидает, что производство рапса в этом году составит 2 млн т, сои — 4,25-4,3 млн т, подсолнечника — более 13 млн т. «Насколько именно больше — покажет уборка, — уточняет он. — Если по рапсу в этом году будет повторение рекорда 2018-го, то по сое и подсолнечнику прогнозируются рекордные урожаи».



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в сентябрьском обзоре оставила без изменения оценки производства основных масличных в России: 13 млн т подсолнечника, 4,3 млн т сои и 2,1 млн т рапса без учета Крыма. В 2018-м аграрии республики собрали около 46 тыс. т подсолнечника, 330 т сои и 3,9 тыс. т рапса, следует из данных Росстата.



Причина высокого сбора масличных — увеличение их посевов, поясняет Сизов: площади под соей и подсолнечником в этом году стали рекордными, под рапсом — чуть ниже предыдущего рекорда. Так, подсолнечником аграрии заняли 8,5 млн т — примерно на 400 тыс. га больше, чем в прошлом году, сою посеяли на более чем 3 млн га, прибавив около 100 тыс. га к показателю 2018 года, площади под рапсом уменьшились на 21,1 тыс. га до 1,56 млн га.



Из данных Минсельхоза на 13 сентября следует, что темп уборки масличных заметно опережает прошлогодний. Если в 2018-м в это время было получено 989,5 тыс. т подсолнечника, 1 млн т сои и 1 млн т рапса, то сейчас подсолнечника намолочено 2,6 млн т, сои — 1,7 млн т, рапса — 1 млн т. Урожайность агрокультур также выше прошлогодней: 23,2 ц/га подсолнечника (год назад — 19,1 ц/га), 20,4 ц/га сои (18,3 ц/га), 18,8 ц/га рапса (16,1 ц/га).



«Высокой урожайности подсолнечника в первой половине лета не ожидалось из-за слишком сухой погоды, но дожди во второй половине лета, которые прошли почти во всех крупных производящих регионах, улучшили виды как на сбор подсолнечника, так и всех поздних яровых», — комментирует Сизов. Петриченко напоминает, что в прошлом году итоговая урожайность подсолнечника была рекордной -15,6 ц/га. В этом году если снижение и будет, то небольшое — до 15,3 ц/га, предполагает он. Урожайность как озимого, так и ярового рапса успела сформироваться до наступления сухой погоды в июле — этой агрокультуре с погодой повезло, продолжает Сизов. «А вот к сое есть вопросы, основной фактор ее высокого валового сбора — расширение площадей», — уточняет он.



Стартовые цены на подсолнечник нового урожая на предприятиях составляют 18,5-19 тыс. руб./т — это немного выше, чем в аналогичный период годом ранее, сравнивает Сизов. «Многие производители специально сеют ранние сорта, чтобы пораньше убрать и продать подсолнечник, так как именно на старте сезона у переработчиков низкие запасы и неплохие цены, — знает он. — На фоне хороших урожаев агрокультуры как в России, так и на Украине, цены будут снижаться, их укрепление можно будет увидеть ближе к 2020 году». Но в целом, считает эксперт, несмотря на высокий валовой сбор подсолнечника в Черноморском регионе, в этом году ситуация с ценами будет для производителей несколько позитивнее, чем в прошлом, так как мировая конъюнктура улучшилась.



В новом сезоне производство подсолнечного масла превысит 5 млн т, из которых свыше 2,5 млн т будет отправлено на экспорт (без учета отгрузок в страны ТС), прогнозирует Петриченко. «В сезоне-2018/19 (сентябрь-август) мы предварительно оценивали экспорт подсолнечного масла за пределы Таможенного союза в рекордные 2,3 млн т, в итоге вывезли свыше 2,4 млн т. В сезоне-2019/20 ситуация будет еще лучше», — говорит эксперт. Соя из России в основном экспортируется в Китай с Дальнего Востока, однако в этом регионе урожай ожидается меньше прошлогоднего — примерно 1,5 млн т против 1,65 млн т. А значит и вывоз может уменьшиться с 781,6 тыс. т в прошлом сезоне до возможных 0,6 млн т в этом, рассуждает Петриченко. Экспорт рапса за пределы ТС составит 200-250 тыс. т, то есть останется на уровне прошлого года, когда было отгружено 247 тыс. т (65% в Китай и 21% в Монголию и далее в Китай) — ситуация с ним достаточно стабильная. «Но здесь важно понимать, что мы не имеем четкой информации о том, сколько рапса уходит в Белоруссию. Предположительно, эта цифра находится на уровне 0,4 млн т, и в этом году она может остаться такой же», — полагает Петриченко.

