Мощности МЭЗов перестали расти. Десять крупнейших переработчиков могут осваивать 63,5% производимого в стране подсолнечника

Общие мощности по переработке подсолнечника в последние три сезона остаются практически неизменными, составляя около 17 млн т в год. При средней загрузке семечкой около 70% строить новые МЭЗы нецелесообразно, если только не производить на них специфические продукты. Проекты по модернизации локальны и не оказывают большого влияния на расклад в топ-10 крупнейших переработчиков. А имеющиеся мощности и так позволяют наращивать объемы переработки подсолнечника и выпуска масла в случае более высокого урожая как раз благодаря тому, что загрузка предприятий пока не 100%-ная. По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018/19 сельхозгоду производство подсолнечного масла превысило 4,9 млн т, что примерно на 235 тыс. т больше, чем в 2016/17-м.



Расширение через банкротства

По данным ИКАР, совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне-2018/19 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивается более чем в 63,5%. Основные перестановки в топ-10 происходили в последние пару лет не за счет строительства новых мощностей, а благодаря сделкам M&A, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Так, в частности, приобретение прав на покупку банкротящихся активов холдинга «Солнечные продукты» (входил в «Букет») группой «Русагро» осенью прошлого года позволило последней по итогам 2018/19 сельхозгода занять в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника вторую позицию с объемом 1,52 млн т/год. До этого на втором месте были сами «Солнечные продукты» с долей рынка в 14% и общими мощностями по переработке на 4,7 тыс. маслосемян в сутки. В группу входили три масложировых комбината (в Москве, Саратове и Новосибирске), которые производили 500 тыс. т готовой продукции ежегодно, а также три маслоэкстракционных завода (в Аткарске, Армавире и Балаково).



Впрочем, часть предприятий «Солнечных продуктов» «Русагро» намерена продать. «Стратегия группы — реструктурировать долг, активы, затем купить эти активы один за другим, как мы сделали это в случае с „Разгуляем“. Большинство активов „Солпро“ привлекательны, очень высокого качества, но некоторые — нет. Это будет долгий процесс», — комментировал ранее СМИ гендиректор компании Максим Басов. Например, в феврале 2019 года стало известно о продаже «Русагро» Армавирского масложирового комбината группе агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова.







С учетом Армавирского МЖК мощности по переработке подсолнечника ГАП «Ресурс» увеличились примерно на 330 тыс. т в год, оценивает Хотько. Представитель группы рассказал «Агроинвестору», что в структуре компании сейчас четыре маслоэкстракционных завода: два из них расположены на территории Ставрополья и два — на территории Краснодарского края. Помимо Армавирского МЖК, это три МЭЗа, приобретенные у Kernel, — кубанская «Флорентина», Невинномысский МЭЗ и «Масло Ставрополья». Объем производства растительных масел заводами «Ресурса» в 2018 году превысил 110 тыс. т, а общие мощности по переработке, по данным ИКАР, составили 690 тыс. т в год, что вывело группу на десятое место в рейтинге крупнейших.



Что касается «Русагро», то им на конец сезона-2018/19 Хотько прибавил мощности двух МЭЗов «Солнечных продуктов» в Саратовской области (Аткарский и Балаковский) — суммарно около 1,05 млн т в год. Интеграцию активов «Русагро» планирует завершить в 2019 году.



Кроме «Солнечных продуктов», за последние пару лет в банкротство ушли несколько относительно небольших масложировых компаний. Так, в июле прошлого года алтайский производитель растительных масел «Юг Сибири» подал в арбитражный суд заявление о самобанкротстве. И уже в конце августа 2018-го стало известно, что все три предприятия компании — «Барнаульский маслоэкстракционный завод», «Бийский маслоэкстракционный завод», «Продэкс-Омск» — берет в аренду группа «Благо» (Санкт-Петербург). До этого она работала на трех производственных площадках: Армавирском маслопрессовом заводе, Верхнехавском и Эртильском МЭЗах. Три завода «Юга Сибири» добавили «Благо» порядка 250 тыс. т по подсолнечнику, утверждает Хотько.







По итогам 2018/19 сельхозгода общие мощности группы по переработке агрокультуры составили 901 тыс. т, оценивает ИКАР, а это пятая позиция в топ-10. «В течение двух прошлых сезонов мы значительно увеличили свои мощности по переработке за счет выхода на новые площадки», — комментирует исполнительный директор «Благо» Сергей Бахонкин. Все шесть заводов при полной загрузке могут осваивать около 1300 тыс. т подсолнечника в год, утверждает он. Компания настроена на дальнейшее увеличение объемов переработки данной агрокультуры. При успешной реализации всех планов мощности холдинга могут вырасти почти до 3 млн т в год. «Это позволит увеличить нашу долю к 2024 году в экспорте до 8% по маслу и до 13% по шротам», — делится топ-менеджер.



В октябре прошлого года ростовский арбитраж признал банкротом и компанию «Донское золото» (общая мощность переработки — 1,2 тыс. т в сутки), напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Она задолжала банку «Открытие» более 4 млрд руб. и не смогла расплатиться по кредитам. В июле 2019-го все активы компании были выставлены на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок.







Растут на старых мощностях

Те игроки рынка, которые не приобретали новых активов, тем не менее тоже увеличивают переработку. Например, «НМЖК» в 2017 году нарастила производительность своего Сорочинского МЭЗа (Оренбургская область) с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. т в сутки. Там же была установлена новая линия по производству подсолнечного лецитина. В апреле 2019-го группа анонсировала проект модернизации комплекса по переработке масличных на базе Урюпинского маслоэкстракционного завода. «Масштабное развитие комплекса в Урюпинске — фактически создание нового, технологичного производства, которое сделает данный МЭЗ одним из наиболее передовых маслодобывающих предприятий в России», — поясняет представитель компании. По его словам, модернизация будет проводиться с прицелом на увеличение экспорта подсолнечного масла. Старт реализации проекта запланирован на 2019 год. Он предполагает строительство новых складов, сушильных комплексов и автоматизированных технологических линий. При этом мощность переработки подсолнечника увеличится с 210 тыс. до 400 тыс. т семян в год, а вывоз масла — более чем в три раза. Сейчас же компания в целом способна перерабатывать 757 тыс. т, знает Даниил Хотько. Это позволяет ей занимать шестую позицию в топ-10 крупнейших переработчиков.



А вот занимающая третью строчку рейтинга «Эфко» в ушедшем сезоне мощности переработки не увеличивала, хотя нарастила выпуск масла, сообщил директор дивизиона экспортного потенциала компании Алексей Гаврилов. «Мощности наших производственных площадок способны обеспечивать переработку свыше 2 млн т масличных. Если говорить о подсолнечнике, то его мы переработали в 2018/19 сельхозгоду более 1 млн т», — уточняет он. При этом, несмотря на имеющийся дисбаланс между имеющимися мощностями и доступным для переработки объемом сырья, компании удается обеспечивать полную загрузку мощностей «благодаря диверсифицированной бизнес-модели и широкой линейке продукции», утверждает топ-менеджер.







В сезоне-2019/20 «Эфко» планирует начать модернизацию своих мощностей в Белгородской области, в результате которой объем переработки подсолнечника группы в регионе вырастет на 250 тыс. т до 875 тыс. т в год. Всего в завершившемся сельхозгоду холдинг мог осваивать более чем 1,2 млн т семян данной агрокультуры, информирует ИКАР.



А вот мощности лидера топ-10 по переработке подсолнечника в последние годы остаются стабильными, рассказывает заместитель гендиректора «МЭЗ Юг Руси» Сергей Каменецкий. По его словам, компания способна перерабатывать порядка 2 млн т маслосемян в год, однако в сезоне-2018/19 группа освоила лишь 1,4 млн т подсолнечника (плюс 350 тыс. т к показателю предыдущего сельхозгода). ИКАР оценивает мощности «Юга Руси» в 2,5 млн т. В ближайшей перспективе загрузку существующих предприятий компания планирует увеличить. «В случае, если потребуются дополнительные мощности, то мы их построим либо приобретем», — добавляет топ-менеджер.



В составе ГК «Сигма» работают два МЭЗа на 1 тыс. т и 1,2 тыс. т семян подсолнечника в сутки, рассказывает руководитель отдела маркетинга компании Роман Нургалин. Предприятия перерабатывают подсолнечник и рапс и загружены на 100%. Возводить новые или расширять имеющиеся мощности «Сигма» в среднесрочной перспективе не планирует, сосредоточившись на закреплении позиций на рынке, констатирует он. По итогам сезона-2018/19 группа занимает восьмое место в рейтинге с объемом 750 тыс. т, сообщает Даниил Хотько. Такими же мощностями, по его оценке, располагает и компания «Астон» — седьмая позиция в топ-10.



Девятую строчку в рейтинге занимает «Каргилл». Компания стала единственной из крупнейших компаний по переработке подсолнечника, кто за последние несколько лет построил новый крупный МЭЗ. Осенью прошлого года холдинг запустил предприятие на 640 тыс. т в Волгоградской области. Инвестиции составили 10,1 млрд руб. Проект предполагает выпуск 260 тыс. т подсолнечного масла и 240 тыс. т шрота. Общие мощности по переработке подсолнечника данного игрока ИКАР оценивает в 740 тыс. т.



В целом же по России в сезоне-2018/19 загрузка перерабатывающих мощностей даже слегка уменьшилась, поскольку появлялись пусть и небольшие, но новые предприятия, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, этой весной в Алтайском крае ГК «Союз» открыла МЭЗ по выпуску нерафинированного масла объемом переработки более 20 т/сутки. В феврале прошлого года в Липецкой области был запущен завод «Альтаир» мощностью 200-220 т/сутки. А в Лискинском районе Воронежской области местные предприниматели возводят МЭЗ на 450 т подсолнечника в месяц. Ввести в эксплуатацию его должны уже в этом году. Также эксперт знает о строительстве новых перерабатывающих мощностей в Курганской и Самарской областях.



О намерении построить маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1,2 тыс. т подсолнечника в сутки в Орловской области летом 2018-го заявляла и АПХ «Мираторг». Инвестиции в проект оцениваются в 3,6 млрд руб. Возвести МЭЗ планируется к 2020 году. Предприятие призвано обеспечить животноводческое направление компании шротом (230 тыс. т/год). «Побочной» продукцией будет выступать подсолнечное масло (170 тыс. т/ год).



Что на рынке

В завершившемся сезоне сельхозпроизводители дольше обычного придерживали урожай, что создавало немалые трудности для всех переработчиков. Об этой проблеме, в частности, говорит Сергей Бахонкин. По его мнению, придерживать реализацию аграриям позволили высокие цены на зерновые. Большой переходящий остаток может существенно снизить стоимость сырья в наступившем сельхозгоду, считает он. «Подсолнечника не только хватило до конца сезона, но еще и остались приличные объемы, — подтверждает Каменецкий. — Особенно много сырья имеется на юге, где аграрии долго ждали более высокой цены, которая не подтверждалась мировым рынком. Основную потребность переработки в это время обеспечивали хозяйства ЦФО и Поволжья».



По данным «Центра Агроаналитики», переходящие остатки подсолнечника в сельхозорганизациях страны по состоянию на 1 июля оставались на рекордном уровне — 307,8 тыс. т (+41% к уровню 2018-го). В частности, в ЮФО запасы оценивались в 71,2 тыс. т, что на 50% больше, чем годом ранее, в ЦФО — в 98,2 тыс. т (+89%). «Большие переходящие остатки оказывают дополнительное давление на рынок. Вместе с тем переработчики в ожидании нового урожая постепенно сокращают закупки», — комментировал в августе руководитель «Центра Агроаналитики» Дмитрий Авельцов. Хотя стабильно растущий экспорт семян подсолнечника все же оказывает поддержку ценовой конъюнктуре, считает эксперт. В июле данная агрокультура в среднем по стране стоила столько же, сколько и в июне — 18,5 тыс. руб./т, но меньше, чем середине лета 2018-го, когда цены держались на уровне 19,5 тыс. руб./т.







За шесть месяцев 2019 года (с января по июнь включительно) Россия отправила за рубеж 266 тыс. т подсолнечника, хотя за тот же период прошлого года объем экспорта не превысил 90 тыс. т, обращает внимание Мальцев. «В связи с этим мы хотим актуализировать свое предложение о повышении экспортной пошлины с 6% до 20%, — говорит он. — Если стоит задача выполнить целевые показатели по вывозу переработанной продукции, то следует либо увеличить пошлину, либо ограничивать поставки семечки». По оценке эксперта, если нынешние темпы внешних отгрузок сохранятся, то до конца 2019-го экспорт подсолнечника может составить до 700 тыс. т.



Резкий рост вывоза семян агрокультуры в сезоне-2018/19 был обусловлен двумя факторами, считает Даниил Хотько. Во-первых, во второй половине сельхозгода от импортной пошлины была освобождена Турция: переработчикам страны была предоставлена квота на ввоз 300 тыс. т подсолнечника без всяких сборов. Это позволило закупать сырье по более высокой цене. Во-вторых, основная активность турецкой стороны по закупкам российского подсолнечника пришлась на конец весны (апрель — май), когда ажиотажного спроса на семечку в России уже не было. «Цены тогда стабилизировались на высоком уровне, переработчики имели достаточные запасы. И ничто не мешало туркам закупить у нас определенный объем, — поясняет эксперт. — Но это была единоразовая акция, в следующем сезоне такого случиться не должно, так как Турция вернет пошлину». Кроме того, полагает Хотько, новый сезон пройдет по традиционному сценарию и в плане внутреннего спроса на подсолнечник, когда во втором квартале на него обычно складывается ажиотажный спрос.



Предложение Масложирового союза вредно для рынка, уверен Владимир Петриченко. По его мнению, увеличение экспортной пошлины на семечку приведет, наоборот, к сокращению объемов сырья. Для того, чтобы подсолнечника на рынке было больше, пошлины быть не должно, категоричен эксперт.



Пока же практически все эксперты оптимистичны в прогнозах нового урожая. По данным Росстата, посевы подсолнечника в этом году составили 8,5 млн га (плюс 345 тыс. га к показателю 2018-го). Самая большая прибавка получилась в ПФО, где аграрии нарастили площади на 333 тыс. га до 3,9 млн га. В ЮФО посеяно на 52 тыс. га больше — 1,9 млн га, в Центре площади остались на прошлогоднем уровне — 1,4 млн га.



По прогнозу ИКАР, валовой сбор подсолнечника в 2019 году может составить 12,7-12,8 млн т в зачетном весе, что будет соответствовать рекордному уровню 2018-го, когда урожай достиг 12,76 млн т. Несмотря на увеличение посевов, повторить урожайность прошлого года, когда в большинстве регионов складывалась идеальная для данной агрокультуры погода, будет сложно, полагает Хотько. Кроме того, в текущем году во отдельных регионах страны подсолнечник подвергся засухе.



К началу августа для подсолнечника в основном складывались благоприятные погодные условия, возражает Мальцев. «Пока есть основания надеяться, что мы получим урожай не хуже урожая прошлого года, но прибавки, скорее всего, не будет», — говорит он. «Центр Агроаналитики» оценивает урожай агрокультуры на уровне 12,52 млн т. Засуха и жара на юге в мае — июне не отразились на потенциальном урожае, утверждает Авельцов. Посевы в основных регионах выращивания подсолнечника (в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях) до середины июня находились в состоянии лучшем, чем в прошлом сезоне в это же время.







В текущем году для подсолнечника в Воронежской области складывается благоприятная погода, хотя в мае и отмечались засушливые явления, рассказывает индивидуальный предприниматель Игорь Алименко. Но об объеме урожая в августе говорить преждевременно, обращает внимание он. В прошлом году урожайность агрокультуры в его хозяйстве сложилась на уровне 30 ц/га.



Агрохолдинг «Зерно Жизни» (входит в «СИНКО», Самарская область) в этом году отвел под подсолнечник на 1 тыс. га больше, чем годом ранее — 23 тыс. га. «Состояние посевов в целом вполне хорошее, хотя южные хозяйства подверглись небывалому нашествию вредителей, и мы вынуждены проводить истребительные мероприятия, — рассказывал директор компании Андрей Зорин в начале августа. — Пока прогнозировать урожай невозможно, у данной агрокультуры все еще впереди, и главным фактором, который может сказаться на сборе, является погода во время уборочной».



Отдельные агропредприятия Кубани в текущем году были «атакованы» совкой. Вредитель очень любит семечку, утверждает гендиректор краснодарской агрофирмы «Флагман» Сергей Зарудко. Поэтому аграрии были вынуждены нести огромные затраты на дорогостоящий препарат, защищающий посевы от этих насекомых. Больше всего от них пострадали северо-восток и восток края. На северо-востоке негативную роль сыграла и засуха. «В конце июля пошли дожди, но совка к тому времени пробила корзинку, и влага, попадая внутрь, приводила к образованию серой гнили, — рассказывает руководитель. — Из-за этого кислотность семечки будет повышенной, а ее качество — сомнительным».



Сам «Флагман» отказался от масличного подсолнечника в пользу кондитерских сортов еще шесть лет назад, поскольку рентабельность выращивания последних существенно выше. При средней урожайности первого в 30 ц/га его цена составляет около 19-20 тыс. руб./т. А второй при сборе с гектара около 22-24 ц в среднем стоит до 45-60 тыс. руб./т в зависимости от качества. Разница очевидна, констатирует Зарудко.



По мнению Авельцова, динамика цен на подсолнечник будет формироваться в традиционном ключе в зависимости от сезона: ожидается небольшой рост цен до середины сентября с дальнейшим снижением, начиная с октября в диапазоне от 17,5 тыс. до 18,9 тыс. руб./т (в среднем по стране), сообщает он.





За полгода Россия отправила за рубеж 266 тысяч тонн подсолнечникаФото: Shutterstock



Внешние рынки

Прогнозируемое увеличение валового сбора подсолнечника приведет и к росту производства масла из него. По оценке ИКАР, в сезоне-2019/20 его может быть выработано до 5-5,1 млн т, а экспорт составит 2,7-2,8 млн т.



Вывоз подсолнечного масла в наступившем сельхозгоду будет развиваться по уже существующим направлениям. В 2018/19-м импортером номером один с большим отрывом от других стран был Иран. По мнению Даниила Хотько, страна и дальше продолжит наращивать закупки продукта в России. «Это направление еще можно развивать: потребление в Иране растет, наше масло везти для них экономически выгоднее», — поясняет эксперт. Во второй половине сезона-20018/19 активизировала закупки Турция, этот тренд также продолжится в новом сельхозгоду. Немного «просел» в сравнении с сезоном-2017/18 Египет, поскольку переключался на другие масла и наращивал собственную переработку подсолнечника. Но в этом сезоне у России есть возможность восстановить свои позиции, считает Хотько. «Непочатый потенциал, конечно, имеет Китай — страна все больше закупает готовой продукции, — отмечает он. — Существуют перспективы расширения сотрудничества с Индией: попытки везти туда масло есть, но пока это не целостные поставки, а дозагрузка украинских кораблей».







ГК «Сигма» поставляет на внутренний рынок около 5 тыс. т фасованного масла, а на экспорт — 11 тыс. т наливного, рассказывает Роман Нургалин. Компания работает со всеми ведущими импортерами российского масла — Ираном, Турцией, Китаем — и планирует укреплять свои позиции на этих направлениях и дальше. В июле 2019 года «Сигма» впервые поставила 1 тыс. т наливного подсолнечного масла в Китай (ранее компания поставляла в эту страну только фасованное масло). Кроме того, группа активно продает нерафинированное масло в страны СНГ — Азербайджан, Узбекистан.



Экспорт «Благо» суммарно вырос почти в три раза (за сентябрь — июль) и достиг 107 тыс. т подсолнечного масла, рассказывает Сергей Бахонкин. Основную прибавку обеспечили Китай, Узбекистан и Таджикистан. Поставки в КНР при этом выросли практически с нуля в сезоне-2017/18 до 29 тыс. т в 2018/19-м. «Теперь Китай в нашем экспортном портфеле занимает первое место», — обращает внимание топ-менеджер.







За три последних сезона «Эфко» смогла увеличить вывоз подсолнечного масла наливом почти в 4,5 раза — с 97 тыс. т в 2015 году до плановых 430 тыс. т в 2019-м. Общие поставки группы растительных масел за рубеж составят около 530 тыс. т, делится планами Гаврилов. Увеличить объемы помогли инвестиции в таманский порт, теперь он может обслуживать суда дедвейтом 35 тыс. т. В июле терминал впервые отгрузил на экспорт рекордные 120 тыс. т подсолнечного масла, что эквивалентно объему перевалки порта Новороссийск за 4-5 месяцев текущего сезона, доволен топ-менеджер. «Наша компания при этом стала первой в стране, кто осуществил прямую поставку подсолнечного масла в Индию, — отмечает он. — Также нам удалось втрое увеличить отгрузки в Китай, всего за два сезона мы поставили в КНР более 220 тыс. т растительных масел».

