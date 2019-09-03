Минсельхоз намерен субсидировать производство сои и рапса

Минсельхоз разработал проект правительственного постановления о стимулировании увеличения производства масличных агрокультур, таких как соя и рапс. Как следует из пояснительной записки к документу, размещенному на regulation.gov.ru , финансирование предполагается «обеспечить за счет уменьшения средств», предусмотренных в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020—2022 годах на компенсацию части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. Объем финансирования оценен в 7,9 млрд руб.

Субсидии будут предоставляться регионам, выбравшим соответствующую приоритетную подотрасль АПК и согласовавшим ее с Минсельхозом. При этом производство сои и рапса должно осуществляться с применением интенсивных технологий: внесением удобрений в объемах, обеспечивающих потребности растений в элементах питания, сохраняющих и повышающих плодородие почв, а также с использованием высокопродуктивных сортов и гибридов семян, указано в тексте проекта. Распределение субсидий будет утверждаться соответствующим актом правительства по ставкам на 1 т реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку сои или рапса.

Размер господдержки планируется «формировать на плановых значениях показателей, сформированных субъектами Российской Федерации до 2024 года, исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к проекту. Постановление, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Субсидирование будет вестись в соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», которым предусмотрено стимулирование производства масличного сырья, поясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Это однозначно позитивный сигнал, благодаря которому масложировой сектор будет обеспечен сырьем. Сегодня загрузка перерабатывающих мощностей составляет 70%, а федеральный проект предполагает, что не только должны быть загружены текущие мощности, но и построены новые на 10 млн т сырья», — сказал «Агроинвестору» Мальцев. В то же время, по мнению Масложирового союза, меру господдержки необходимо распространить и на производство подсолнечника. «Переход на четырех-пятипольный севооборот позволит увеличить долю подсолнечника без ущерба для почв и других культур. Однако внедрение такого севооборота связано со значительными затратами», — напомнил Мальцев.

С помощью господдержки можно мотивировать развитие определенных направлений в сельском хозяйстве, например, выращивание сои или рапса, переработку и т. д. , ранее рассказывала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Для точечного развития производства той или иной продукции Минсельхоз выступил с идеей с 2020 года разделить меры господдержки на стимулирующие и компенсирующие. Первые будут мотивировать развитие определенных производств, а вторые — поддерживать достигнутые результаты. 2 сентября аграрное ведомство опубликовало новый проект правил предоставления компенсирующей и стимулирующей субсидий. В нем говорится, что стимулирующая субсидия предоставляется на поддержку развития приоритетных подотраслей АПК в области производства масличных, а также зерна, овощей открытого грунта, плодов и ягод, молока, мяса КРС и т. д. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год по стимулирующей субсидии составит 26,9 млрд руб., компенсирующей — 34 млрд руб.

Ранее аграрное ведомство называло сою и рапс в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставило задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га. В 2019 году, по данным Росстата, посевы сои в стране обновили рекорд, превысив 3 млн га. Площади под рапсом немного снизились, составив 1,56 млн га. Однако в целом, как рассказывал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько, интерес аграриев к производству рапса растет. Этому способствует достаточно высокая рентабельность по сравнению с другими агрокультурами на фоне высокого урожая: два года назад урожайность была рекордной — около 18,6 ц/га, согласно Росстату, а в прошлом году — второй в истории после 2017-го.