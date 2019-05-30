Посевы и урожай рапса могут стать рекордными

По данным Минсельхоза на 29 мая, яровой рапс в России посеян на 1,3 млн га, что составляет 91% от плана (около 1,4 млн га). Год назад в это время агрокультура занимала 1 млн га. По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в целом рапс в этом году может занять 1,7 млн га против 1,58 млн га в 2018-м, а его урожай может достигнуть 2,3 млн т — на 0,3 млн т больше, чем в прошлом году.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает, что посевы под урожай этого года будут рекордными и составят 1,7-1,72 млн га, что на 120-140 тыс. га больше, чем в прошлом. «Увеличиваются площади как под озимым рапсом, который производится преимущественно на юге и в центре страны, так и под яровым», — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. По его словам, посевы ярового рапса в этом году в основном расширятся на Урале и в Сибири — в тех регионах, которые в последние годы стали драйверами увеличения площадей под агрокультурой.



По словам Хотько, интерес аграриев к производству рапса растет. «Последние два сезона он дает достаточно высокую рентабельность по сравнению с другими агрокультурами. Два года назад урожайность была рекордной (около 18,6 ц/га, согласно Росстату), в прошлом году — второй после максимума 2017-го (16,1 ц/га), что положительно сказалось на интересе к нему аграриев», — комментирует Хотько. Все это происходит на фоне относительно крепкого курса рубля, что также позитивно сказывается на доходности производителей, так как рапс и рапсовое масло — экспортно ориентированные продукты, поэтому на их стоимость сильно влияет курс доллара.



По данным Росстата, средняя цена маслосемян рапса в апреле была на уровне 23,4 тыс. руб./т, что почти на 11% превышает цену апреля 2018-го. Рапсовое масло у производителей стоило 49,3 тыс. руб./т против 41,6 тыс. руб./т год назад.



С начала сезона до конца апреля, по оценке ИКАР, Россия экспортировала более 0,5 млн т агрокультуры, что более чем в два раза выше показателя, чем за тот же период годом ранее. «В том числе около 260 тыс. т составили поставки в страны ЕАЭС, из которых львиная доля рапса пришлась на предприятие «Содружества» в Беларуси», — добавляет Хотько. В последние годы активно увеличивается вывоз рапса в Китай, что является хорошим драйвером для роста посевов агрокультуры в регионах Урала и Сибири. «И хотя китайцы предъявляют высоки требования к качеству, они платят хорошую цену», — подчеркивает Хотько.



Внутри страны перерабатывается около 70% рапса. «Объемы переработки также растут, 85-90% рапсового масла поставляется на экспорт, в частности в европейские страны из центра страны и Сибири. В этом году мы также нарастили отгрузки в Китай», — делится Хотько. По данным ИКАР, с июля прошлого года по март 2019-го из России было вывезено 350 тыс. т рапсового масла, из них 71 тыс. т — в Китай, это второй покупатель после Норвегии.



А вот рапсовый шрот и жмых поставляются на внешние рынка менее активно, продолжает Хотько: за рубеж уходит лишь около 30% продукции. «Зато их потребление увеличивается у отечественных производителей молока и свиноводов», — говорит Хотько. В итоге цены на рапсовый шрот и жмых в этом сезоне, по его словам, были значительно выше, чем в прошлом именно благодаря устойчивому спросу на внутреннем рынке.

