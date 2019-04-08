Экспорт масложировой продукции в 2019 году может составить $4 млрд

Экспорт продукции масложировой отрасли в 2018 году составил $3,2 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2017-м, однако меньше, чем прогнозировал Минсельхоз ($3,6 млрд). Отставание от плановых объемов связано, прежде всего, с ценовой конъюнктурой: во второй половине прошлого года наблюдалось значительное снижение цен на подсолнечное масло. Об этом на Масложировой конференции, организованной Масложировым союзом России при информационной поддержке «Агроинвестора», рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Российского экспортного центра (РЭЦ) Денис Казанников. Основой объем отгрузок за рубеж пришелся непосредственно на масла и жиры — $2,6 млрд, остальное — на маслосемена. В общем вывозе продовольствия доля этих продуктов приблизилась к 13%. В текущем году объем экспорта сектора может увеличиться до $4 млрд, сообщил он.



Крупнейшим покупателем масложировой продукции является Китай, поставки в который в прошлом году составили около $700 млн. Страна закупает в России весь спектр товаров данного сегмента: подсолнечное, соевое, рапсовое масла, сою, рапс, масличный лен, маргарины и схожие продукты, а также шрота и жмыхи. Второе место по объемам ввоза в стоимостном выражении занимает Турция — примерно $320 млн. Основной экспорт в эту страну — около 75% — приходится на подсолнечное масло. На третьей позиции в рейтинге крупнейших импортеров масложировой продукции находится Белоруссия — порядка $250 млн. Как и Китай, республика закупает в России практически весь ассортимент товаров отрасли. В топ-10 входят также Египет, Иран, Норвегия, Узбекистан, Алжир, Казахстан и Латвия.



Основными покупателями российского подсолнечного масла в прошлом году были Турция — $240 млн, Иран — $210 млн, Китай — $160 млн. Причем Иран за последние пять лет нарастил импорт в пять раз, КНР — в 34 раза, отметил Казанников. Соевого масла больше всего было поставлено на китайский рынок ($140 млн) и в Алжир ($120 млн). Рапсовое импортировалось в первую очередь в Норвегию, Китай, Латвию и Нидерланды.



«Что касается перспектив развития экспорта масложировой продукции, то здесь мы возлагаем большие надежды на поставки подсолнечного масла в Индию, — сказал представитель РЭЦ. — ЕАЭС и Индия уже около двух лет ведут переговоры по созданию зоны свободной торговли. И хотя процесс движется не очень просто, так как индийские коллеги не готовы резко идти на уступки, мы надеемся, что в 2019—2020 годах сторонам удастся договориться». Кроме того, добавил Казанников, перспективным видится наращивание поставок шротов в страны Евросоюза, что связано, прежде всего, с развитием портовой инфраструктуры на Балтике и в Черноморском бассейне. В перспективе ближайших месяцев должен решиться вопрос по открытию экспорта шротов в Китай. Также Минсельхоз рассчитывает на увеличение вывоза соевого масла в КНР и страны Северной Африки, рапсового — в Китай и Индию.



Говоря о господдержке экспорта, Денис Казанников подчеркнул, что возможность получения маслоэкстракционными предприятиями кредитов на закупку сырья в последнее время была ограничена. Но в ближайшем будущем эта мера поддержки может быть возобновлена. Также сейчас РЭЦ разрабатывает «системное видение льготного кредитования». «Мы прорабатываем новое постановление, в соответствии с которым будут субсидироваться экспортные кредиты, кредиты покупателей нашей продукции, также будет субсидирование краткосрочного кредитования дебиторской задолженности экспортеров, аккредитивных, факторинговых сделок и прочего», — добавил Казанников. Помимо этого планируется всесторонняя поддержка создания экспортоориентированных проектов инфраструктуры. Ведь именно логистические ограничения зачастую сдерживают более активные темпы увеличения вывоза, акцентировал внимание он.

