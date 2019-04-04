«Эфко» вложит 10 млрд рублей в строительство терминала по перевалке масел, шротов и жмыхов

Один из крупнейших игроков масложирового рынка — компания «Эфко» - планирует вложить 10 млрд руб. в строительство универсального глубоководного терминала по перевалке продукции АПК (подсолнечного масла, шротов и жмыхов) в Тамани. Об этом на Масложировой конференции, организованной Масложировым союзом России при информационной поддержке «Агроинвестора», сообщил гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. К возведению новых мощностей группа планирует приступить уже в этом году.



Компания является одним из двух участников масложирового рынка, который имеет собственный морской терминал по перевалке масложировой продукции (другой игрок — группа «Содружество»). Строительство новых мощностей позволит увеличить объемы перевалки до 3 млн т по маслу и до 3,5 млн т по насыпным грузам, отметил Ляшенко.



Сейчас общие мощности портов Черного моря позволяют поставлять за рубеж около 1,8 млн т растительных масел и порядка 350 тыс. т шрота. При этом по планам к 2024 году объем перевалки масел должен вырасти до более чем 5 млн т, шрота — почти до 2,9 млн т. Единственным фактором, сдерживающим поставки в запланированных объемах, может стать отсутствие подъездных железнодорожных путей к терминалу, сказал топ-менеджер. Как подчеркнула замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, развитие инфраструктуры, в том числе строительство автомобильных и железнодорожных подъездов к экспортным терминалам, уже включено в господдержку развития экспорта. Эти меры, по мнению Ляшенко, не должны ограничиваться только 2024 годом, так как проекты по строительству терминалов и сопутствующей инфраструктуры будут окупаться «значительно дольше», акцентировал он.



По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году экспорт растительных масел должен увеличиться втрое — до 9 млн т. При этом доля России в общемировой торговле маслами вырастет с 4% в 2018-м до 9% через пять лет. Основным покупателем российского растительного масла в 2024 году станет Индия. Объем экспорта в эту страну оценивается в 3,2 млн т. Сейчас отгрузки в Индию только начинаются. Вторым импортером может стать Китай, который может увеличить объемы закупок с 0,5 млн т до 1,8 млн т. Более чем в два раза — с 0,3 млн т до 0,7 млн т — планируется нарастить поставки в Турцию. На данный момент 70% экспорта масложировой продукции, включая масло, уходит на экспорт с помощью водного транспорта, отметил Евгений Ляшенко.



По данным Российского экспортного центра, в 2018 году вывоз продукции масложировой отрасли в стоимостном выражении составил $3,2 млрд. В текущем году экспорт по этому направлению может достигнуть $4 млрд, прогнозирует РЭЦ.

