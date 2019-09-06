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Компании
«Русагро» утроила переработку подсолнечника
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
6 сентября 2019
Компания вышла на второе место среди производителей подсолнечного масла
Доля «Русагро» в общероссийском производстве подсолнечного масла превысила 11%
Фото: «Солнечные продукты»

«Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича сообщила о завершении сезона переработки масличных. Как следует из сообщения группы, благодаря работе на заводах «Солнечных продуктов» объем переработки подсолнечника и производства подсолнечного масла увеличился более чем втрое при снижении выпуска соевого масла. Переработка велась на четырех заводах — собственных предприятиях «Самараагропромпереработка» и «Приморская соя», а также на мощностях «Солнечных продуктов» - «Аткарском МЭЗе» и «Волжском терминале».

Сезон переработки подсолнечника продлился 335 дней, с 23 сентября 2018 года по 2 сентября 2019-го. За этот период было переработано 1,3 млн т маслосемян, что в 3,2 раза больше объема в сезоне-2017/18, и произведено 562 тыс. т подсолнечного масла (в 3,1 раза больше). Выпуск подсолнечного шрота за сезон увеличился в 3,3 раза до 492 тыс. т. «Рост объемов переработки семечки и производства подсолнечного масла и шрота связан с работой на двух заводах "Солнечных продуктов"», — поясняется в сообщении группы.

Сезон переработки сои продлился 213 дней, с 7 октября 2018-го по 25 августа 2019-го. За весь период было освоено 104 тыс. т соевых бобов, что на 10% ниже объема сезона-2017/18. Производство соевого масла также уменьшилось на 10% до 18 тыс. т. Из них 13 тыс. т было выпущено с начала 2019 календарного года, что на 6% выше аналогичного периода 2018-го. По данным компании, новый сезон переработки масличных начнется во второй половине сентября.

Всего в стране в сезоне-2018/19, по предварительной оценке, было выработано 4,9-4,95 млн т растительного масла, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Таким образом, доля «Русагро» в российском производстве с началом производства на мощностях «Солнечных продуктов» превысила 11%. Лидерство, по словам Хотько, сохранил «Юг Руси». В завершившемся сезоне лидер рынка переработал 1,4 млн т семян подсолнечника. На третьем месте «Эфко» с чуть более 1 млн т.

Общие мощности по переработке подсолнечника в стране составляют около 17 млн т, из них 63,5% приходится на топ-10 крупнейших российских переработчиков. В том числе мощности «Юга Руси» ИКАР оценивает в 2,5 млн т, «Эфко» - в 1,2 млн т, «Русагро» с учетом мощностей «Солнечных продуктов» - 1,52 млн т.

Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Компания занимает 3-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев с земельным банком в 650 тыс. га. Осенью группа приобрела за 34,7 млрд руб. права на покупку контрольного пакета «Солнечных продуктов» - второго переработчика в стране с лидирующими позициями в производстве маргарина и майонеза. В результате сделки чистый долг «Русагро» по итогам 2018 года вырос в восемь раз.  В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние части производственных активов «Солнечных продуктов» со своими активами масложирового бизнес-направления.

В 2018 году «Русагро» нарастила урожай масличных на 47% до 329 тыс. т, следует из годового отчета компании. В структуре посевов первое место занимала пшеница (29% площадей), на втором месте — соя (24%), на третьем — сахарная свекла (15%). На подсолнечник приходилось 4% посевных площадей, на кукурузу — 5%. Как рассказал Вадим Мошкович на этой неделе на Восточном экономическом форуме, развитию российского АПК мешают два фактора — зависимость от импорта семян, а также погодные риски. «У нас много территорий являются зоной рискованного земледелия, для которых ограничителем является влага», — цитирует Мошковича «Интерфакс». Решением этой проблемы, по его словам, является развитие мелиорации. «Если взять только Поволжье и восстановить мелиоративные системы, которые были созданы в Советском Союзе — многие сегодня не работают, и добавить еще мелиорации — запросто, на наш взгляд, можно мелиорировать до 10 млн га. Если брать старые цифры — $2 тыс. на гектар, [придется] потратить миллиарды. Но при этом мы можем получить запросто дополнительно 100 млн т по кукурузе с себестоимостью, с которой никто не сможет конкурировать», — заметил Мошкович.

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