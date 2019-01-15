Заводы «Солнечных продуктов» намерены обанкротиться

Несколько предприятий холдинга «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), объявили о намерении подать заявления о собственном банкротстве. Соответствующие сообщения 29 декабря, в частности, опубликовали краснодарский «Масложиркомбинат Армавирский», «Новосибирский жировой комбинат», саратовские «Жировой комбинат», «Аткарский маслоэкстракционный завод» и «Волжский терминал».



Как следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений юрлиц, в качестве причины во всех заявлениях указана «невозможность исполнения должником денежных обязательств перед кредиторами»: Россельхозбанком и «Русагро». Размер долга в уведомлениях не указан. Пресс-служба «Солнечных продуктов» на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



В конце ноября «Русагро» сообщила о приобретении прав требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. По информации компании, приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов», при этом долг обеспечен залогом всех основных активов компании. Представитель «Русагро» предстоящее банкротство заводов «Солнечных продуктов» не прокомментировала.



В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние части производственных активов «Солнечных продуктов» со своими активами масложирового бизнес-направления. Как написал осенью прошлого года Буров своим сотрудникам, причина продажи активов холдинга — сложные времена, наступившие после аварии на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал» три года назад. «Каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов. В результате у «Солнечных продуктов» появился стратегический инвестор, который готов инвестировать в дальнейшее развитие холдинга», — говорилось в обращении (цитата по «Ведомостям»).



Приобретая задолженность «Солнечный продуктов» перед Россельхозбанком, «Русагро» получило все права банка, в том числе право на обращение взыскания на имущество, переданное в залог для обеспечения возврата кредита, чем фактически поставило холдинг под свой контроль, комментирует руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Сейчас трудно сказать, приобретение задолженности перед банком произошло с согласия Владислава Бурова или нет, но поскольку заявления о собственном банкротстве заводы, входящие в холдинг, уже опубликовали, нужно исходить из того, что процедура банкротства практически неизбежна», — полагает Пермяков. Он также отметил, что процедура банкротства позволяет избавить в первую очередь от всех долгов, в какой-то степени от непрофильных активов — например, через продажу части активов на торгах, утилизацию и даже списание. «Но главное в том, что приобретя задолженность у кредитора, чьи требования обеспечены залогом всего существенного имущества заводов, «Русагро» получает возможность оставить заложенное имущество за собой, то есть фактически объединив активы. Это право предоставляется залоговому кредитору после вторых неудачных торгов», — добавил Пермяков.



И «Русагро», и «Солнечные продукты» входят в список 500 ведущих компаний страны. В рейтинге РБК крупнейших по выручке предприятий «Русагро» занимает 152-е место с оборотом в 79 млрд руб. в 2017 году, «Солнечные продукты» — 248-е (42 млрд руб.). В состав «Солнечных продуктов» входят три МЭЗа (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4,7 тыс. т маслосемян в сутки, три масложировых комбината (Москва, Саратов и Новосибирск) объемом производства 500 тыс. т готовой продукции в год, а также элеваторы и сельхозземли. Холдинг входит в тройку российских лидеров по производству подсолнечного масла, растительных жиров и маргаринов.



Как говорилось в годовом отчете «Русагро», в 2017 году «Солнечные продукты» занимали второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%. Доля «Русагро» в прошлом году составляла 4%. Также «Солнечные продукты» находятся на четвертом месте среди производителей майонеза (18% рынка), «Русагро» - на пятом (10%). При этом «Русагро» является крупнейшим российским производителем фасованного маргарина с долей рынка 44%, «Солнечные продукты» находятся по этому показателю на втором месте с 25%. Масложировой бизнес «Русагро» включает маслоэкстракционный завод в Самарской области, жировой комбинат в Екатеринбурге, завод «Приморская соя» в Уссурийске.

