25 хедлайнеров агробизнеса. «Агроинвестор» составил рэнкинг крупнейших инвестпроектов АПК

По данным Росстата, за три квартала 2018 года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 262,8 млрд руб. На долю отрасли пришлось 3,3% вложений по экономике в целом, которые составили 7,95 трлн руб., и это на 1,4% больше, чем в январе — сентябре 2017-го. «Агроинвестор» собрал более пятидесяти самых крупных проектов, анонсированных к реализации в минувшем году, общей стоимостью почти 430 млрд руб. Это почти столько же, сколько и годом ранее. Только тогда такую сумму инвестиций дали всего 25 проектов.



Сдерживающие факторы

Несмотря на некоторое замедление роста (по итогам 2018 года сельское хозяйство, по предварительной оценке Минсельхоза, вырастет не более чем на 1% против 2,5% годом ранее), агросектор остается одним из самых интересных направлений для вложений, уверен руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Однако инвестиционный климат в стране в целом остается не самым благоприятным, в первую очередь потенциальные инвесторы — в частности иностранные — видят риски в возможном расширении и усилении западных санкций.



Сейчас Россия близка к перепроизводству продовольствия в некоторых категориях, что остро ставит вопрос увеличения экспорта продукции АПК, обращает внимание эксперт. А чтобы оставаться конкурентными на мировых рынках, нам необходимо снижать стоимость производства, также важен доступ к технологиям, нужны дешевые и длинные деньги, новые инвесторы. «Это все то, чего российский АПК лишается в условиях санкций, которые не позволяют привлечь в сектор большой объем глобальных финансов, в то время как в мире наблюдается рост интереса к отрасли в целом и к нашему сельскому хозяйству в частности», — подчеркивает Шеремет.



С одной стороны, наличие санкций увеличивает срок действия контрсанкций, поэтому российские производители оказываются в защищенном положении, с другой — напряженная геополитическая обстановка не способствует притоку прямых иностранных инвестиций, рассуждает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Впрочем, это не мешает инвестировать действительно заинтересованным компаниям. К тому же, кроме западных, есть и российские инвесторы — как профильные, так и непрофильные, которые проявляют активный интерес к агросектору и запускают новые производства, добавляет Шеремет.







Инвестиционная активность в агропромышленном секторе в течение всего 2017-го и первой половины прошедшего года росла весьма неплохими темпами, комментирует аналитик «Финама» Алексей Коренев. Однако уже со второго полугодия 2018-го она начала снижаться. «Оттока вложений в сельское хозяйство, конечно, нет: многие сегменты там еще достаточно интересны в силу невысокой заполненности имеющихся ниш и хорошей маржинальности, — уточняет он. — Но общеэкономические проблемы в стране, рост тарифов и акцизов, снижение темпов прироста покупательского спроса приводят к тому, что инвесторы уже не столь охотно берутся за новые проекты, зачастую предпочитая модернизировать имеющиеся производства».



Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, напротив, считает, что основной объем инвестиций в агросектор пришелся на второе полугодие. «Увеличение активности инвесторов в минувшем году было связано в первую очередь с государственной поддержкой сектора, — полагает она. — Более активно стала работать программа льготного кредитования, благодаря которой инвесторы могли сразу получить кредит по льготной ставке, а не ждать от государства возмещения части уплаченных процентов. Также действовал механизм субсидирования капитальных затрат по инвестиционным кредитам с льготной ставкой, большая часть из которых была выдана банками в середине года, после чего вложения в сектор и активизировались».



Что в растениеводстве Крупные инвестиции в растениеводство анонсируются не так часто, как в других отраслях. Хотя минувший год отметился несколькими интересными проектами. Так, сингапурская Wilmar International планирует вложить $732 млн (48,8 млрд руб. по курсу ЦБ на момент объявления планов) в выращивание соевых бобов на площади 600 тыс. га на Дальнем Востоке. Кроме того, инвестор рассчитывает возвести два завода по переработке агрокультуры мощностью 500-600 тыс. т в год, создать систему элеваторов и морской терминал для перевалки соевых концентратов и масла.



На территории Тульской области будет реализован другой растениеводческий проект: «Родниковое поле» намерено инвестировать 5 млрд руб. в выращивание и переработку льна-долгунца. Всего планируется построить 10 предприятий по переработке этой агрокультуры. В прошлом году компания засеяла льном 320 га.



В 2019-м ввести в севооборот более 5 тыс. га земли в разных районах Смоленской области под выращивание льна-долгунца планирует и «Русский лен» (входит в холдинг «Промагро»). Проект компании тоже предусматривает строительство комбината по производству механического котонина (модифицированное льноволокно). Запуск предприятия намечен на 2019 год, в 2018-м завод уже начал прием на хранение льнотресты. Стоимость проекта — около 2 млрд руб.

Мясные рынки

Если еще два-три года назад свино- и птицеводство были драйверами притока инвестиций, то с 2018-го вложения в эти отрасли отошли на третий план. Посмотрев список объявленных проектов, можно отметить, что вложения в строительство новых комплексов по производству свинины и мяса бройлера больше не привлекают инвесторов. Максимум, на что они решались в минувшем году — увеличивать мощности уже действующих проектов (объявлено около полдесятка подобных проектов в свиноводстве стоимостью более 1 млрд руб). Что касается возведения предприятий с нуля, то есть еще пространство для маневров в нишевых сегментах, чем инвесторы активно пользуются. Так, два проекта анонсировано в производстве индейки, один предполагает откорм гусей, еще по два — КРС и овец. Суммарная стоимость объявленных в ушедшем году мясных проектов приближается к 65 млрд руб.



Несмотря на снижение интереса к вложениям в свиноводство, на реализацию проектов в этой отрасли в завершившемся году, по оценкам Национального союза свиноводов (НСС), взято более 200 млрд руб. кредитов. «Но 2018-й — последний год, когда выдаются льготные кредиты на товарное свиноводство, — обращает внимание гендиректор НСС Юрий Ковалев. — Впрочем, уже вложенные деньги до 2022-2024 годов обеспечат ввод современных высокотехнологичных мощностей, рассчитанных на производство примерно 200-250 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) продукции ежегодно, таким образом, промышленный сегмент добавит около 1 млн т свинины».







Инвестиции в отрасль продолжаются, так как тому есть несколько причин, продолжает эксперт. Во-первых, в связи с ростом объемов производства наблюдается планомерное снижение оптовых цен, и этот тренд сохранится в ближайшие три-четыре года. Так, в 2019 году стоимость свинины упадет, по прогнозу, еще на 10%, что, в свою очередь, приведет к увеличению потребления: только за последние два года оно выросло на 300-400 тыс. т. Во-вторых, в отрасли происходит усиление конкурентоспособности и банкротство старых неэффективных предприятий — в ближайшие несколько лет по этой причине рынок лишится около 200 тыс. т свинины, считает Ковалев. Кроме того, продолжается сокращение производства в ЛПХ. По данным НСС, за последние семь-восемь лет таким образом с рынка ушло 500 тыс. т продукции, а в перспективе до 2022 года стоит ожидать еще минус 200 тыс. т. «Также прогнозируется роста экспорта (на 200 тыс. т) и уменьшение импорта, — добавляет эксперт. — В 2018 году ввоз сократился по сравнению с 2017-м на 200 тыс. т — до 100 тыс. т».



По мнению Ковалева, из объявленных свиноводческих проектов успешно будут реализованы те, что заявлены компаниями, входящими в топ-20 крупнейших. «В первую очередь это удвоение мощностей «Русагро», увеличение производства на 50% компанией «Черкизово», трехкратный рост объемов у «Агроэко», расширение «АгроПромкомплектации», перечисляет он. Малореальными эксперт считает проекты, которые власти отдельных регионов планируют реализовывать с инвесторами только по той причине, что там нет свиноводства. «Необязательно иметь свиноводческий комплекс в каждой области. Свинина достаточно легко транспортируется до 2 тыс. км в охлажденном виде», — отмечает он.



Среди тех компаний, кто объявил о расширении свиноводческих мощностей в минувшем году — «Отрада фармз», «Идаванг агро», «Великолукский агропромышленный холдинг», «Дымов», «Агроэко», «Черкизово». «Мы продолжаем активное строительство свинокомплексов формата „доращивание — откорм“ в регионах: в 2018 году две новые площадки введены в Пензенской области, еще одна — в Воронежской, — рассказывает представитель «Черкизова» Анастасия Михайлова. — Кроме того, компания приступила к строительству еще трех комплексов в Пензенской области, их ввод в эксплуатацию намечен на 2019-й». Совокупные инвестиции в них составят 8 млрд руб.



Перестановки в последние пару лет происходят и в секторе мяса птицы. Рынок бройлера российские производители уже заполнили, а вот в сегментах индейки, утки, гуся и т. п. перспективы роста еще есть, обращает внимание Коренев. Этим он объясняет смещение интереса инвесторов в их сторону. И хотя другие виды мяса птицы зачастую не столь популярны в стране, как куриное мясо, определенный спрос на них все же наблюдается и даже понемногу растет. Особенно интересной для инвесторов за счет наличия места для новых проектов остается индейка, говорит Инна Гольфанд. Несмотря на то, что этот нишевый сегмент не сильно востребован у населения — индейка составляет около 10% от всего потребления птицы, — пока о насыщении говорить рано. Кроме того, сильное сокращение производства «Евродоном» из-за экономических проблем и гриппа птиц способствовало резкому повышению цен и формированию недостатка предложения на данном рынке.



По мнению коммерческого директора информационно-аналитического агентства «ИМИТ» Любови Бурдиенко, у производства индейки хорошие перспективы. «Это мясо по органолептическим свойствам достойная альтернатива говядине, но дешевле. Спрос на него последнее десятилетие увеличивается на фоне популяризации здорового питания, роста числа аллергиков и, конечно, же снижения располагаемых денежных доходов населения, что, в свою очередь, приводит к переходу спроса от говядины к индейке», — рассказывает она.



Одним из крупнейших объявленных проектов в индейководстве в 2018 году стали планы действующего лидера отрасли компании «Дамате» построить новый комплекс мощностью 22,5 тыс. т/год в живом весе в Приморском крае. Вложения оцениваются в 12,2 млрд руб. Еще один проект по индейке в ДФО на 13,7 тыс. т/год в живом весе и инвестициями 5,2 млрд руб. анонсировал «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат».



С прошлого года «Дамате» решила осваивать и совершенно новую для себя нишу — производство баранины. Комплекс мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в год планируется возвести в Ставропольском крае. Стоимость проекта составит 2 млрд руб. Интерес к сегменту проявил и лидер мясного рынка «Мираторг». Инвестиции компании в строительство двух комплексов на 60 тыс. овцематок в Тульской области оцениваются в 6 млрд руб.



Закрытый грунт

Самой инвестиционно привлекательной отраслью сельского хозяйства в 2018-м, как и годом ранее, осталось тепличное производство. Анонсировано было 12 проектов стоимостью более 1 млрд руб. на общую сумму около 120 млрд. «Рынок овощей, выращиваемых в закрытом грунте, еще далек от насыщения (за исключением, пожалуй, сегмента огурцов), а по количеству теплиц, приходящихся на тысячу человек населения, мы по-прежнему очень далеки не только от стран Европы, но даже от той же Турции, — знает Коренев. — Так что потенциал для роста в этом секторе, особенно с учетом климата, у нас неплохой».



Теплицы до этого года пользовались масштабной государственной поддержкой: инвесторы могли получить не только льготные кредиты, но и возмещение 10-20% понесенных капитальных затрат по проекту, напоминает Инна Гольфанд. Только в прошлом году были одобрены кредиты на строительство более 600 га теплиц. Всего же сейчас запланировано возведение более 1,1 тыс. га, знает она (продолжение темы — на стр. 40). Реализация этих проектов приведет к почти полному насыщению рынка к 2020-2021 годам на европейской части России. Потенциал останется только в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако теперь возмещения капитальных затрат при строительстве новых объектов в отрасли не будет. Поэтому стоит ожидать снижения интереса инвесторов к отрасли, делает вывод эксперт.







Тепличный сектор является одним из немногих инвестиционно емких сегментов, где есть дефицит отечественной продукции, говорит и гендиректор компании «Агриконсалт» (Санкт-Петербург) Андрей Голохвастов. Данная отрасль привлекательна для вложений еще и ввиду меньшей зависимости от погоды и большей компактности, нежели производство овощей открытого грунта, добавляет он. В основном тепличные проекты реализуются в центре страны, так как там находится крупный рынок сбыта, и в южных ее регионах — из-за хороших климатических условий. Небольшие теплицы строятся и в Сибири.



Самый крупный проект в этом сегменте был объявлен в Тамбовской области. Управляющая компания «Технологии тепличного роста» намерена возвести в регионе 76 га теплиц за 28,4 млрд руб. Первая очередь предусматривает строительство 30 га, завершить его предполагается к середине 2019-го. Предполагается, что это будут теплицы седьмого поколения — с применением «умного стекла» (можно регулировать прозрачность), капельного полива и светодиодной системы досвечивания. Объем производства должен составить до 100 тыс. т продукции в год (огурцы, томаты, салаты, зелень).



Масштабные планы есть у холдинга «Эко-культура». В моногороде Пикалево Ленинградской области компания строит тепличное производство общей площадью 60 га. Реализовать проект планируется в три этапа по 20 га теплиц. Первую очередь инвестор собирается ввести в эксплуатацию до 2021 года, объем вложений составит 5,8 млрд руб. В год с 20 га предполагается собирать 12,6 тыс. т томатов. Совокупные инвестиции в три очереди оцениваются в 20 млрд руб.



Шансы развития заявленных (не только в этом году) проектов такими игроками, как «Технологии тепличного роста» и «Эко-культура», максимально высокие, считает Голохвастов. «Может быть, не такими темпами, как предполагают инвесторы, но они будут реализовываться», — уверен эксперт. Но даже и у крупных игроков могут возникнуть трудности или измениться планы, не исключает он.



От овощей к фруктам Один из крупнейших производителей тепличных овощей АПХ «Эко-культура» в прошлом году сообщил о намерении выйти в новую нишу — интенсивное садоводство. Компания приобрела сады вблизи Минеральных Вод (Ставропольских край) площадью 1 тыс. га, произвела рекультивацию почвы и раскорчевку старых деревьев. «Мы подготовили площадку на 300 га для высаживания саженцев в этом году, — рассказывает вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков. — 74% площади придется на красные яблоки (сорта Найдаред, Ред делишес, Джеромини, Фуджи ацтек и др.), 20% — на желтые (Голден оранж, Премьер, Голден рейдерс), оставшиеся 6% — на зеленые (Гренни смит, Ренет Семеренко)». В 2020—2021 годах сад должен вырасти еще на 400 га. Кроме того, первая очередь предполагает строительство хранилища для фруктов, его проект сейчас прорабатывается. На реализацию планов потребуется около 5,6 млрд руб., срок окупаемости — 7-8 лет. «Данный бизнес интересен нам с точки зрения рентабельности, — поясняет топ-менеджер. — Инвестиции в садоводство связаны с благоприятными условиями для вложений в данное направление, а также растущим спросом у населения».

Идут в молоко

Молочное животноводство в 2018 году, пожалуй, было второй по популярности отраслью у инвесторов после тепличного сектора. Было объявлено не менее шести новых проектов строительства комплексов по содержанию КРС и еще два козоводческих. Объем планируемых инвестиций доходит до 38 млрд руб. Три крупнейших проекта входят в топ-25, в совокупности вложения в них составляют 26,6 млрд руб.



После введения эмбарго на импорт сельхозпродукции в 2014 году молочная отрасль получила толчок для активного развития, которое продолжается и сейчас, отмечает старший аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. «Помимо фактора импортозамещения, у рынка остается потенциал к росту потребления, была бы только финансовая возможность у населения, — комментирует она. — А в этом году для страны было выбрано еще одно направление — наращивание экспорта». Важным фактором с финансовой точки зрения, стимулирующим инвесторов вкладывать в молочную отрасль, является и высокий уровень государственной поддержки, дающий возможность более уверенного старта проектов.



В первую очередь из-за длинных сроков окупаемости молочное животноводство, несмотря на сохраняющийся дефицит производства, развивается не слишком быстро, обращает внимание Инна Гольфанд. Но господдержка отрасли остается на высоком уровне: инвесторы могут рассчитывать на возмещение 25% от понесенных капитальных затрат по проекту и льготное кредитование. И это обеспечивает стойкий интерес инвесторов к данному сегменту, соглашается она.



Самым заметным игроком молочного рынка по-прежнему остается «ЭкоНива» Штефана Дюрра. В прошлом году компания вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти областях: семи — в Воронежской, трех — в Калужской, двух — в Рязанской и по одному — в Оренбургской и Новосибирской. Мощность комплекса в Новосибирской области и одного из предприятий в Рязанской — по 6 тыс. голов каждое, остальные рассчитаны на 2,8 тыс. голов. Совокупное поголовье на всех мегафермах составит 45,6 тыс. коров, сообщила пресс-служба компании. Общая сумма инвестиций в новые производства сырья оценивается в 41,8 млрд руб., включая затраты на строительство, оборудование, племенной КРС и сельхозтехнику. Четыре из перечисленных проектов начаты в 2017 году и завершены в 2018-м, четыре начаты и запущены в 2018-м, шесть начаты в минувшем году и будут введены в эксплуатацию в текущем, уточнила представитель «ЭкоНивы».



1 млрд руб. в расширение животноводческого комплекса с 4,6 тыс. до 6 тыс. голов в Тюменской области путем строительства третьей очереди «Тюменских молочных ферм» (предприятие построено при участии компании Danone, которая выкупает весь объем производимого молока-сырья) в прошлом году решила вложить «Дамате». С учетом дополнительных инвестиций общая стоимость проекта компании в регионе составит 6 млрд руб., а объем производства увеличится до 150 т в сутки, или 55 тыс. т в год. «Отлаженный механизм взаимодействия региональных властей и бизнеса показал свою эффективность, — комментирует гендиректор «Тюменских молочных ферм» Андрей Григоращенко. — Правительству Тюменской области удалось обеспечить благоприятный деловой климат и продемонстрировать инвестиционную привлекательность региона. А успешный опыт сотрудничества стал решающим фактором в вопросе дальнейшего расширения мощностей».



Почти 39 млрд руб. в ближайшие годы рассчитывает вложить в увеличение и модернизацию мощностей и еще один крупный игрок молочного рынка — компания «Кабош» (Псковская область). Так, по данным группы, к 2020 году она намерена возвести три новые мегафермы на 4,3 тыс. голов КРС каждая. В результате чего дойное стадо холдинга вырастет с 20 тыс. до 50 тыс. животных. Часть инвестиций будет направлена в модернизацию сыродельной фабрики для увеличения ее производственных мощностей с 450 т молока в сутки до 1 тыс. т. «Когда заходит речь о производстве сыров, что является основной деятельностью „Кабоша“, остро встает вопрос о качестве молока, с чем в стране есть некоторые проблемы, — комментирует Пенькова. — Поэтому цель компании обеспечить собственные мощности переработки качественным сырьем вполне понятна».



Мясные холдинги переработают масличные Крупнейшие агрокомпании страны с каждым годом все больше диверсифицируют свой бизнес вширь. Так, «Мираторг» в прошлом году успел объявить о развитии нескольких новых для себя направлений — производстве баранины, овощей открытого грунта, и даже решил строить маслоэкстракционный завод. Разместить МЭЗ суточной мощностью переработки 1,2 тыс. т сырья (подсолнечника, сои и рапса) планируется в Орловской области. Стоимость проекта — 3,6 млрд руб. Предприятие сможет ежегодно выпускать до 170 тыс. т растительного масла и 230 тыс. т шрота. Первая продукция появится в 2020 году.



Подобные планы есть и у «Черкизова». Компания рассчитывает возвести МЭЗ в Липецкой области. Объем инвестиций и мощность проекта на момент подготовки материала известны не были.

На пути к добавленной стоимости

Последние несколько лет эксперты и правительство призывали компании не только вкладывать в производство сырья, но и чаще инвестировать в переработку. С поднятием президентом страны темы развития несырьевого экспорта эта задача стала еще актуальнее. С прошлого года активность инвесторов в этом направлении действительно заметно усилилась. В 2018 году объявлен ряд проектов по строительству перерабатывающих мощностей молока и мяса. Так, самым крупным из них не только в сегменте переработки, но и в целом в АПК можно назвать заявление «ЭкоНивы» о строительстве семи молокоперерабатывающих заводов. Возводить предприятия общей стоимостью 70 млрд руб. компания планирует в нескольких регионах в течение ближайших шести лет. По мнению партнера практики АПК компании «НЭО Центр» Владимира Шафоростова, такому крупному производителю сырья, как «ЭкоНива», необходимо двигаться в сторону переработки по нескольким причинам. Во-первых, готовый продукт повышает капитализацию бизнеса и интерес инвесторов, а это важно для компании и будущего IPO, которое она в перспективе намерена провести. Во-вторых, несмотря на лидирующие позиции холдинга на молочном рынке, конкуренция в сырьевой отрасли будет со временем расти, а переработка — это способ уйти в другие сегменты. «Мы много сейчас говорим об экспорте, возможно, это еще одна причина для решения инвестировать в перерабатывающие мощности», — не исключает эксперт.



Запланировала инвестиции в развитие переработки молока и «Дамате». В прошлом году компания начала очередной этап модернизации молочного комбината «Пензенский» («Молком»). За три года в него будет вложено более 1 млрд руб. Деньги пойдут на реконструкцию и увеличение мощности действующих объектов, а также запуск новых технологических линий. Модернизация затронет участки приемки и хранения молока, будет увеличена мощность цеха по производству детского питания, реконструкции подвергнется аппаратный цех. Серьезные изменения ожидаются в действующем цехе розлива, в творожном цехе и на участке по производству мягкого творога. Отдельное внимание будет уделено обновлению участка транспортной логистики предприятия. Также планируется инвестировать в обновление оптово-сбытовой базы, складов хранения материалов и целого ряда инфраструктурных объектов и технических служб, перечисляет гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. Цель очередного этапа — увеличение объема производства, расширение ассортимента за счет вывода на рынок новых продуктов, повышение их качества. «Культура потребления молочной продукции растет: покупатели начинают обращать внимание не только на цену, но и на качественные характеристики, состав, натуральность. Поэтому мы считаем необходимым вложиться в развитие предприятия сегодня, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей в будущем, — говорит топ-менеджер. — Мы стараемся предугадывать тренды, открывать новые для нас ниши продуктов и охватывать все больше групп потребителей».



Развивать переработку холдинг намерен и в секторе индейки. В Пензенской области компания построит завод по глубокой переработке этого вида мяса мощностью 150 т в сутки. На 13 производственных линиях холдинг будет выпускать сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, сосисочные изделия и готовые к употреблению полуфабрикаты. Инвестиции составят 5,7 млрд руб. «Переработка индейки даст предприятию возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество и обеспечить дополнительную эффективность бизнеса», — уверена гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Более того, подчеркивает эксперт, для производителя важно выходить на внешние рынки, и гораздо выгоднее это делать не с сырьем, а с продуктами с высокой добавленной стоимостью.



Строительство второго мясоперерабатывающего завода «Кашира-2» в Московской области первоначальной мощностью 60 т в сутки и вложениями в 6 млрд руб. анонсировало в прошлом году «Черкизово». Возведение предприятия «в зависимости от ситуации на рынке и договоренностей с правительством региона начнется в ближайшее время», сообщает Михайлова. 4,9 млрд руб. в линию по переработке 1,8 тыс. т сырья и производству готовых кулинарных блюд в Брянской области инвестирует и «Мираторг».



Привлекают инвесторов и совершенно новые сегменты переработки. Одним из последних объявленных проектов минувшего года стал анонс строительства завода по производству биоэтанола (экологичного топлива из растительного сырья) столичной компанией «Микро динамические технологии» (МДТ). В Краснодарском крае инвестор уже реализует пилотный проект в сфере альтернативной энергетики, основанный на переработке рисовой шелухи, а в Курске в 2019-м рассчитывает начать строительство завода по переработке пшеницы в крахмал и выпуску биоэтанола. Аналогичное предприятие в перспективе планируется возвести и в Воронежской области. Строительство курского завода начнется в 2019 году, а его запуск запланирован к 2022-му, рассказывал гендиректор МДТ Тамаш Пушкаш «Коммерсанту». По его словам, мощность предприятия может составить 250 тыс. т переработки в год. Стоимость оценивается в 150 млн евро (11,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 декабря).



Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы традиционному топливу возрождается всякий раз, когда дорожает нефть, и каждый раз, когда она дешевеет, этот интерес сокращается, комментирует эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Только при высокой стоимости нефтяного сырья себестоимость производства этанола становится сопоставимой, а то и более низкой, чем у бензина», — констатирует он. В последнее время из-за низкой цены отсечения нефти по бюджетному правилу и из-за санкций курс рубля отвязался от нефтяных котировок, и себестоимость производства бензина резко выросла. В таких условиях неудивительно возрождение интереса к проектам по производству биотоплива, поясняет он. Тем не менее проект МДТ нуждается в более серьезной проработке, считает Калачев. Цены на нефть снова снижаются, что может снова уменьшить себестоимость производства бензина. Кроме того, главным препятствием для продвижения этанола на внутреннем рынке являются высокие ставки акцизов. «Акцизы на этанол на российском рынке и вовсе находятся на уровне, заградительном для использования этанола в качестве моторного топлива. Добиться исключения биоэтанола из одной группы с этиловым спиртом будет сложно. Остается продавать произведенный продукт на экспорт в Европу, где российский биоэтанол может оказаться более конкурентоспособным», — добавляет эксперт.







Чего ждать в 2019-м?

Следующий год будет однозначно более трудным для экономики государства, так что особенной активности от инвесторов, в том числе и в сельском хозяйстве, «Финам» не прогнозирует. Скорее всего, усилия большинства производителей будут направлены не на механическое расширение мощностей, а на оптимизацию производственных и бизнес-процессов, снижение издержек, поиск новых направлений, способных принести дополнительный доход, считает Алексей Коренев.



В наступившем году основными драйверами агроинвестиций, скорее всего, будут молочно-товарные фермы, думает Шафоростов. Поддержат инвестиционную активность в уже заявленной и одобренной Минсельхозом и банками части тепличные проекты, а также планы по расширению мощностей в мясном животноводстве и птицеводстве. «Вероятно, мы увидим еще больше инвестиций в переработку — как зерновых и масличных, так и мяса с молоком, — не исключает эксперт. — Уверен, также последуют инвестиции в инфраструктурные проекты и логистику». В ближайшей перспективе будет расти интерес инвесторов к проектам по строительству оптово-распределительных центров (ОРЦ) и хранилищ, которые поддерживаются капексами, а также к проектам глубокой переработки сельхозсырья и тем, что будут ориентированы на экспорт, добавляет Инна Гольфанд.



В связи с сокращением господдержки по возмещению капитальных затрат в тепличном овощеводстве ряд инвесторов в 2019 году откажется от планов вхождения в бизнес, полагает Голохвастов. Тем не менее отрасль все еще будет оставаться инвестиционно привлекательной и теплицы будут продолжать строить, хотя и не такими активными темпами, как в предыдущие годы — не только из-за отмены капексов, но и ввиду повышения затрат, снижения цен на производимую продукцию и ужесточения конкуренции. Тогда как в сегменте огурца рынок уже на 80% обеспечен отечественным продуктом, по томату сохраняется большой дефицит, поэтому будут реализовываться проекты в первую очередь по его производству, считает эксперт.



Инвестиции в товарное свиноводство в 2019 году и далее будут сдерживаться не только отсутствием льготных кредитов, но и снижением цен, считает Юрий Ковалев. Соответственно, вырастет и окупаемость проектов. Теперь она будет составлять уже не 7-8 лет, а 12-15. Поэтому сейчас инвесторы вкладываются именно в расширение мощностей, а не в реализацию проектов с нуля. «Предприятия, у которых половина производства уже освободилась от кредитов, даже при сниженных ценах получают маржу, из которой могут выплачивать и проценты, и тело кредитов на новые проекты», — поясняет эксперт.



В подготовке статьи участвовали Татьяна Кулистикова и Екатерина Дятловская.

