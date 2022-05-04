Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2021 году топ-25 производителей мяса в целом продолжили наращивать объемы, хотя у многих из них динамика оказалась отрицательной, что сказалось на замедлении темпа роста. Если по итогам 2020 года ведущие игроки прибавили почти 10 % относительно 2019-го, то в прошлом году — менее 3 %. Тем не менее объем выпуска приблизился к 55 % от общего показателя в стране

По предварительным данным Росстата, в 2021 году все хозяйства выпустили 11,29 млн т мяса скота и птицы (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — примерно на 67 тыс. т, или 0,6 %, больше, чем по итогам 2020-го. Второй год пандемии COVID-19 стал непростым для отрасли, которая продолжила сталкиваться не только с рядом логистических ограничений и ростом себестоимости, но и с обострением эпизоотических проблем. Хотя к последнему кварталу объемы выпуска стали восстанавливаться, выйти на плановые показатели не удалось.



Несмотря на то что лидеры рынка тоже столкнулись со сложностями, они смогли сохранить более заметную позитивную динамику: топ-25 компаний очередного рейтинга «Агроинвестора» произвели примерно 6,17 млн т мяса против почти 6 млн т в 2020 году. Доля от общего объема в стране увеличилась с 53 до 54,6 %. В том числе выпуск мяса бройлера у участников списка составил около 3,07 млн т — на 74 тыс. т больше, чем годом ранее; производство свинины выросло на 90 тыс. т, до 2,58 млн т; говядины — на 8 тыс. т, до 125,34 тыс. т (с учетом уточнения данных по итогам 2020 года); индейки — на 64 тыс. т, до 264 тыс. т.



Хотя 2022-й начался для мясной отрасли более позитивно — по итогам января-февраля прирост производства составил 9,5 %, — это не гарантирует, что такая динамика сохранится до конца года, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В связи со специальной военной операцией на Украине и санкциями Запада ситуация в экономике в целом и в мясном секторе в частности в середине апреля была труднопредсказуемой. «Каждый день возникают новые вопросы и задачи, и хотя есть много общих, все-таки у каждой компании они свои, — говорил в середине апреля Юшин. — Давать какие-то обоснованные прогнозы по производству или ценам сейчас невозможно. Мы не знаем, какие санкции будут вводиться дальше, как будут влиять на производство уже принятые, как вообще будут развиваться события в мире. Новые пакеты санкций появляются каждую неделю, и каждый раз компаниям приходится адаптироваться к новой реальности». На этом фоне многие участники рынка в апреле продолжали сохранять «режим тишины» и не озвучивали возможные сценарии развития своего бизнеса, некоторые воздерживались от любых комментариев.



При этом, если после 24 февраля внутри страны ограничения, связанные с пандемией, почти утратили свое влияние, на внешнем некоторые связанные с ней факторы все еще действуют, особенно ощущают их те производители, которые работают с Китаем, обращает внимание исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, из-за локдаунов и карантинов китайская сторона не так быстро, как в допандемийный период, обслуживает входящие от экспортеров грузы, соответственно, логистика стала дороже и дольше по срокам. Кроме того, у Китая в последние два года ужесточились требования к поставщикам именно в части контроля безопасности. «В пандемию были увеличены сроки доставки продукции по всему миру, также выросли цены на перевозки. И даже после постепенного снятия ограничений ситуация с логистикой не вернулась к той, какой она была в доковидный период», — добавляет он.







Рокировка в первой пятерке



Состав тройки крупнейших в России производителей мяса по итогам 2021 года не изменился по сравнению с предыдущим рейтингом. Лидерство продолжила удерживать группа «Черкизово», которая в сумме выпустила почти 861 тыс. т мяса (почти 610 тыс. т бройлера, 187 тыс. т свинины и 64 тыс. т индейки). Это меньше, чем было в 2020-м, когда объем составил почти 884 тыс. т. Сказалась негативная динамика по свинине, производство которой сократилось сразу на 20 %, поясняет представитель группы. «В прошлом году компания перезапускала свои площадки по выращиванию свиней в связи с необходимостью улучшения статуса здоровья поголовья. Целевая мощность “Черкизово” по производству свинины — около 300 тыс. т в живом весе. Компания планирует вернуться на этот показатель в 2022 году», — говорит он.



Между тем выпуск мяса бройлера вырос на 2,4 %, индейки — на 35 % (расчет по живому весу). Увеличить производство мяса бройлера удалось, несмотря на временную остановку в третьем квартале предприятия «Алтайский бройлер». Благоприятно на объемах производства сказались растущие продажи брендированной продукции в рознице, восстановление потребления в общепите после снятия ковид-ограничений, а также расширение экспортных поставок, добавляет представитель агрохолдинга.



С третьей на вторую строчку поднялась ГАП «Ресурс», которая произвела 808 тыс. т мяса бройлера в живом весе. «В убойном весе выход составил 669 тыс. т. Рост объемов связан с расширением географии производственных активов», — уточнила представитель компании. В первом квартале 2021 года группа заключила соглашение о передаче ей в аренду ростовского комплекса ГК «Белая Птица». В апреле 2022-го стало известно, что входящая в группу Токаревская птицефабрика арендовала на 10 лет имущественный комплекс Тимашевской птицефабрики в Самарской области. Предприятие оказалось под угрозой банкротства в 2019 году, в конце 2021-го Россельхозбанк уступил Токаревской птицефабрике права требований по долгам Тимашевской. После сдачи номера в печать стало известно, что «Ресурс» может стать новым владельцем холдинга «КоПитания».



Со второго на третье место с объемом 661,5 тыс. т переместился «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины (555,2 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов (НСС), или 433 тыс. т в убойном) и говядины (200 тыс. т в живом весе, согласно сообщению компании, или 116 тыс. т в убойном). Также, по информации Национального союза птицеводов (НСП), в прошлом году агрохолдинг выпустил 150 тыс. т бройлера в живом весе (112,5 тыс. т в убойном). Кроме того, в линейке компании есть ягнятина и розовая телятина, однако «Мираторг» не уточнил объемы их производства, годовая отчетность на момент подготовки материала еще не была доступна. Поскольку отставание от «Ресурса» составляет всего 7,5 тыс. т, а также с учетом того, что убойный выход мяса у «Мираторга» рассчитан по общим коэффициентам и может быть выше, не исключено, что в рейтинге эти компании могли бы поменяться местами.



На своем сайте «Мираторг» сообщал, что продолжает масштабировать проект производства говядины, также в этом году он намерен увеличить производство мяса бройлера до 178 тыс. т в живом весе. Компания инвестировала в проект расширения высокотехнологичного инкубатория 339,8 млн руб., что позволило увеличить его мощность на 34,6 %: с 78 млн до 105 млн яиц в год.



С шестого на четвертое место поднялся «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods), увеличивший производство с 289 тыс. т до 366 тыс. т. В том числе выпуск мяса бройлера, согласно НСП, составил 240 тыс. т в живом весе (180 тыс. т в убойном); свинины, по данным НСС, — 238,4 тыс. т (185,9 тыс. т). Существенная позитивная динамика — результат прироста по свинине, который во многом обеспечила сделка: в августе прошлого года стало известно, что CP Foods заключила соглашение с владельцами АПК «Дон» — немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG о покупке компании за 22 млрд руб. Таким образом, корпорация, работающая в Белгородской и Воронежской областях, выбыла из рейтинга. По итогам 2020 года АПК «Дон» занимала 20-е место с почти 88 тыс. т свинины.



Первую пятерку замыкает агрокомплекс им. Н. И. Ткачева с 359,5 тыс. т мяса, годом ранее бывший на четвертой позиции с 360,8 тыс. т. В том числе, по данным НСП, агрохолдинг выпустил 352 тыс. т бройлера; производство свинины, по информации НСС, составило 111 тыс. т. Также на сайте компании говорится, что она производит 15,3 тыс. т говядины (все — в живом весе). При пересчете в убойный — 264 тыс. т, 86,6 тыс. т и 8,9 тыс. т соответственно.



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов, а также экспертные оценки. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона и направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный вес согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.

Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен только источниками на рынке. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

Не все в плюсе



С пятой на шестую позицию опустился холдинг «Приосколье», который в прошлом году, по данным НСП, произвел 424 тыс. т бройлера в живом весе, или 318 тыс. т в убойном. Годом ранее объем выпуска у компании составлял 326,2 тыс. т.



«Сибагро», год назад бывшая десятой с 225,9 тыс. т мяса, по итогам 2021-го стала седьмой в рейтинге с 314,55 тыс. т. Группа выпустила 365,7 тыс. т свинины и 39 тыс. т бройлера в живом весе, или 285,3 тыс. т и 29,25 тыс. т в убойном. Рост компании — результат увеличения производства свинины, по ней она вышла на второе место в стране. «Мы ввели в эксплуатацию Чистогорский комплекс в Кемеровской области и третью очередь Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирской области, — рассказывал владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Поскольку они запускались в первом и втором кварталах 2021-го, то по итогам года еще не показали свою полную мощность, но тем не менее дали заметный прирост. Во-вторых, мы росли за счет сделок M&A — купили предприятия “Промагро” и “Щигры” в Белгородской и Курской областях общей мощностью около 80 тыс. т в живом весе».



«Белгранкорм» опустился с седьмого на восьмое место, хотя и увеличил производство мяса с 265,8 тыс. т до 275,85 тыс. т. В том числе предприятия агрохолдинга выпустили 295 тыс. т бройлера и 70 тыс. т свинины в живом весе (221,25 тыс. т и 54,6 тыс. т в убойном). «В прошлом и в этом году реализуются инвестиционные проекты расширения (реконструкция и новое строительство) репродукции и инкубации в птицеводстве, ведется новое строительство в бройлерном производстве. За счет этого в 2022 году планируем произвести 329 тыс. т бройлера в живом весе, — комментирует представитель компании. — План по свинине на этот год — 73 тыс. т живка. В отрасли свиноводства ведется реконструкция действующих производственных площадок, началось строительство нового комплекса мощностью 9 тыс. т свинины в год в живом весе».



С восьмой на девятую позицию переместился Великолукский агрохолдинг, объем производства свинины у которого увеличился на 1 тыс. т, до 241,2 тыс. т (309,2 тыс. т в живом весе, по данным НСС).



Всего на 0,18 тыс. т от Великолукского отстала группа «Русагро», которая стала десятой в рейтинге, тогда как по итогам 2020 года была на девятом месте. Компания произвела 309 тыс. т свинины в живом весе, или около 241,02 тыс. т в убойном. По сравнению с 2020-м она увеличила производство всего на 0,3 %. В прошлом году группа запустила свиноводческий кластер в Приморском крае, в этом реализация проекта продолжится. Выход комплекса на полную мощность намечен на 2023-й. Поскольку и по «Русагро», и по Великолукскому агрохолдингу расчеты убойного выхода сделаны по общим коэффициентам, не исключено, что компании должны поменяться местами.







Холдинг «Агроэко» в прошлом году выпустил 274 тыс. т свинины в живом весе (213,7 тыс. т в убойном) против 226,7 тыс. т (176,8 тыс. т) по итогам 2020-го и поднялся с 13-й на 11-ю строчку рейтинга. Таких показателей удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых комплексов в Воронежской области и выходу на полную мощность остальных площадок. В 2022 году группа рассчитывает выпустить 340 тыс. т свинины в живом весе.



«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, заняла 12-е место в рейтинге с объемом 211,5 тыс. т. В предыдущем списке лидеров мясной отрасли она была 15-й со 151,2 тыс. т. В том числе компания на 33 %, до 200 тыс. т, увеличила производство индейки. «В Пензенской области “Дамате” произвела 158 тыс. т индейки. Это результат продолжающейся реализации проекта расширения птицеводческого комплекса до 207 тыс. т в год, — делится гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. — Также летом прошлого года компания открыла крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 т в сутки. В Ростовской области объемы производства индейки увеличились в 19 раз по сравнению с 2020 годом и составили 42 тыс. т. Значительный рост связан с перезапуском крупнейшего в Ростовской области индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год».



Также в состав группы компаний «Дамате» входит крупнейший в стране комплекс по промышленному производству мяса утки проектной мощностью 16,5 тыс. т в год. Производственные площадки расположены в Ростовской области. В 2021 году компания нарастила производство утки более чем в 35 раз, с 300 т до 11,5 тыс. т в убойном весе. Это стало возможно благодаря запуску полного производственного цикла и вводу в эксплуатацию завода по убою и переработке утки, поясняет Хайров.



«Агро-Белогорье» опустилось с 12-го на 13-е место, несмотря на рост производства свинины на 3,1 тыс. т, до 247,8 тыс. т в живом весе (193,3 тыс. т в убойном). В планах холдинга на 2022 год — нарастить на действующих комплексах объем производства товарной свинины на 1 тыс. т в живом весе. В первую очередь это будет возможно за счет увеличения веса реализации свиней, улучшения привесов, здоровья животных и обновления генетики, сообщалось на сайте компании. Также в структуре «Агро-Белогорья» есть молочная компания, соответственно, может быть небольшое шлейфовое производство говядины, однако агрохолдинг не уточнил показатели.



Холдинг «АгроПромкомплектация» переместился с 11-й на 14-ю позицию: сказалось снижение производства свинины с 200,8 тыс. т до 191,3 тыс. т (с 257,5 тыс. т до 245,3 тыс. т в живом весе, согласно НСС). Также компания занимается молочным животноводством, однако объемы производства говядины она не уточняет. Учитывая этот фактор, а также то, что разница с «Агро-Белогорье» составляет всего 2 тыс. т и показатели убойного выхода рассчитаны по общим коэффициентам, не исключено, что компании должны поменяться местами.



Группа «Продо» потеряла одну строчку в рейтинге и стала 15-й. В прошлом году она выпустила 144,8 тыс. т мяса против 163,3 тыс. т в 2020-м. В том числе объем производства бройлера составил 176 тыс. т, свинины — 16,4 тыс. т в живом весе (132 тыс. т и 12,8 тыс. т в убойном).



Агрогруппа «Хорошее дело» в прошлом году произвела почти 158 тыс. т птицы в живом весе, уточнила компания. Объем выпуска мяса бройлера (с учетом субпродуктов) составил 123 тыс. т. Объем производства говядины и свинины (полутуши, субпродукты, отруба, полуфабрикаты и др.) достиг примерно 9,8 тыс. т. В целом в зачем рейтинга идет показатель 132,8 тыс. т мяса. Группа переместилась с 17-го на 16-е место. «В 2022 году планируется несущественное увеличение объемов производства за счет расширения ассортимента продукции глубокой переработки», — говорит представитель компании. В том числе в птицеводческом сегменте запланирован рост объемов до 161,5 тыс. т в живом весе.



«Траст — Птицеводческие активы» стал 17-м в списке с показателем 127,4 тыс. т, тогда как годом ранее занимал 16-ю строчку со 139,4 тыс. т. В том числе предприятия компании, как уточнила ее представитель, выпустили 152,1 тыс. т бройлера и 17,2 тыс. т свинины в живом весе (114 тыс. т и 13,4 тыс. т в убойном).



С 25-го на 18-е место поднялся агрохолдинг «Талина». Компания выпустила 130,4 тыс. т свинины в живом весе (101,7 тыс. т в убойном). Пророст производства составил 36,7 тыс. т (по живому весу) благодаря введению в эксплуатацию новых площадок, уточняет представитель компании. «Производство в 2021 году росло меньшими темпами, чем ожидалось, в связи со сложной эпизоотической обстановкой. Кроме того, производители столкнулись с дефицитом кормовых добавок и температурными рекордами летом (животные плохо набирали вес)», — добавляет она. В 2022 году «Талина» планирует выпустить 149 тыс. т свинины в живом весе. Факторами снижения объемов могут стать проблемы с экспортными отгрузками, снижение покупательской способности населения и рост цен.



«Агросила» стала единственной компанией в топ-25, чья позиция по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась: она осталась на 19-й строчке с 93,75 тыс. т бройлера (92,2 тыс. т годом ранее), или 125 тыс. т в живом весе, согласно НСП.



Сделки пока на паузе По мере усиления санкционного режима могут возникать новые проблемы — логистические, платежные, также может происходить давление на компании, которые не собирались прекращать работу с Россией, перечисляет Юрий Ковалев. В этой ситуации НСС не ожидает роста сделок по слиянию и поглощению. «Сейчас у всех компаний стоят задачи адаптироваться, понять, как работать в новых условиях. Процесс займет несколько месяцев и, возможно, после этого такие сделки появятся, — допускает глава Союза. — Однако нужно понимать, что нынешняя ситуация скорее препятствует совершению таких сделок, поскольку обычно инвесторы приобретали активы более слабых игроков на заемные средства, а сейчас ставки по кредитам очень высокие. Недавно одна такая сделка не состоялась именно из-за дорогих коммерческих кредитов». Даже в текущей ситуации у инвесторов остается интерес к развитию и укрупнению предприятий, однако при складывающейся конъюнктуре инвестиционного климата сделки с привлечением заемного капитала маловероятны, считает Константин Корнеев из «Ринкон Менеджмента».

В нижней части рейтинга серьезная конкуренция



Объемы производства следующих пяти компаний рейтинга очень близкие. Вторую десятку открывает «Комос Групп», которая в списке лидеров по итогам 2020 года была 23-й. Компания выпустила 78,88 тыс. т мяса, в том числе 41,6 тыс. т бройлера, 36,55 тыс. т свинины и 0,73 тыс. т говядины. Компания предоставила данные как в живом, так и в убойном весе, в зачет идут показатели в убойном. Если бы «Агроинвестор» пересчитывал объемы по общим коэффициентам, то итоговый показатель агрохолдинга был бы выше — 83,2 тыс. т, что, однако, не повлияло бы на его позицию в рейтинге.



«Объем выпуска свинины в живом весе в 2021 году сохранился практически на уровне 2020-го, прирост составил 5,1 % за счет увеличения производственной эффективности, — комментирует представитель агрохолдинга. — Увеличение объема производства мяса птицы на Удмуртской птицефабрике обусловлено ростом среднесуточных привесов. Индекс эффективности по бройлерному стаду (европейский показатель эффективности производства EPEF) увеличился с 423 до 437. При этом объем производства мяса КРС сократился на 38 %, это было связано с выбраковкой стада, а также закрытием в конце 2019 — начале 2020 годов небольших молочных ферм». В связи с реконструкцией свиноводческих площадок, запланированной на 2022 год, предполагается, что объем производства свинины у «Комос Групп» сократится на 3,3 %, до 35,3 тыс. т, выпуск мяса птицы также может уменьшиться на 3,2 %, до 40,2 тыс. т, что связано с проведением ремонтов в цехе убоя и корпусах выращивания, добавляет представитель компании.



На 21-м месте дебютант рейтинга — агрохолдинг «Сибирский премьер». По данным НСП, в прошлом году его предприятия выпустили 101 тыс. т бройлера в живом весе (75,75 тыс. т в убойном). Также компании холдинга занимаются молочным животноводством, однако информации о производстве говядины на его сайте нет. Тем не менее, учитывая, что производство бройлера в убойном весе рассчитано по общему коэффициенту, а от 20-го места компанию отделяет около 3 тыс. т, возможно, «Сибирский премьер» и «Комос Групп» должны поменяться местами.



Еще более высока вероятность того, что сибирский агрохолдинг должен поменяться местами с «Ариантом», занимающим 22-е место с 75,66 тыс. т. В прошлом году, по данным НСС, компания выпустила 97 тыс. т свинины в живом весе против 112,4 тыс. т в 2020-м. В списке лидеров агрохолдинг потерял одну позицию.



Также с «Ариантом» и «Сибирским премьером» за 21-е и 22-е места может поспорить «Эксима», которая, согласно НСС, произвела 96,3 тыс. т свинины в живом весе (75,1 тыс. т в убойном — 23-я позиция). Если убойный выход у компании лучше среднего, то она вполне может быть на одну-две строки выше. В топ-25 по итогам 2020 года «Эксима» была на 24 месте.



С 22-го на 24-е место опустился холдинг «КоПитания» с оценочным показателем 73,15 тыс. т. По информации НСС, в прошлом году компания выпустила 60,1 тыс. т свинины в живом весе (46,9 тыс. т в убойном), данных по производству птицы в открытых источниках нет, на запрос компания не ответила. На ее сайте говорится, что плановая мощность Краснодонской птицефабрики составляет 36 тыс. т готовой продукции в год. Согласно сайту птицефабрики, объем ее производства 40 тыс. т (вес не уточняется). По оценкам источников в отрасли, объем выпуска вряд ли превышал 35 тыс. т в живом весе, или 26,25 тыс. т в убойном.



Топ-25 замыкает еще один новичок — агрофирма «Октябрьская», выпустившая в прошлом году 91 тыс. т бройлера в живом весе, согласно НСП (68,2 тыс. т в убойном).



Экспорт — важный драйвер По мнению Сергея Юшина, государству стоило бы крайне аккуратно делать заявления об ограничении или запрете экспорта. «Отгрузка продукции на внешние рынки, возможность продать ее там по хорошей цене — это то, что стимулирует увеличение производства, дает веру в успешность предприятия, делает страну и экономику богаче, — поясняет он. — Получая дополнительный доход от экспортных поставок, государство может проводить более активную социальную политику, прежде всего в плане поддержки нуждающихся и социально уязвимых слоев населения. Разумеется, внутренний рынок был и остается приоритетом в нашей работе, но строить заборы на границе для нашей продукции чревато не только потерей рынков и репутации, но и экономической деградацией сельского хозяйства». Государство имеет право и должно время от времени регулировать рынки, но крайне осторожно, без «кавалерийских наскоков» и не под давлением заинтересованных групп, подчеркивает руководитель НМА, добавляя, что нам нужно научиться работать вдолгую.

По словам Юрия Ковалева, сейчас наблюдается снижение экспорта продукции свиноводства из России в два раза, прежде всего во Вьетнам и Гонконг, — как из-за продолжающихся ограничений, связанных с пандемией, так и появившихся новых логистических проблем, связанных с нехваткой контейнеров, транспортными проблемами. «Экспорт составлял 4% от нашего производства, а значит, еще 2% свинины останутся в стране, — оценивает он. — Соответственно, на внутреннем рынке предложение этого мяса увеличилось примерно на 6-7%, что позволяет ценам расти гораздо меньшими темпами, чем уровень общей инфляции». Хотя удорожание, безусловно, присутствует, поскольку у производителей существенно выросла себестоимость производства, уточняет он.

Рост себестоимости — главный вызов



В 2022 году, равно как и в 2021-м, главным вызовом для производителей мяса является беспрецедентный рост себестоимости по всей цепочке выпуска и движения продукции, считает представитель «Черкизово». Также отрасль столкнулась с дефицитом аминокислот и витаминов, необходимых для производства кормов. Кроме того, в прошлом году отрасль столкнулась с дефицитом рабочей силы. «Из-за ограничений, связанных с ковидом, на рынке труда сократилось количество кадров вследствие оттока мигрантов. Ситуация усугубилась тем, что активное развитие в период пандемии сервисов по доставке товаров сильно обострило конкуренцию за работников», — отмечает представитель агрохолдинга.



В связи со сложившейся в стране ситуацией в этом году ожидается значительный рост себестоимости производства, соответственно, увеличатся и цены реализации, соглашается представитель «Талины». «Новые обстоятельства оказали значительное влияние на всю мировую торговлю, в первую очередь произошли серьезные сбои в логистике. При этом доступ на экспортные рынки по нашей группе товаров сохранен, и в ближайшее время мы рассчитываем на возобновление ритмичных контейнерных отгрузок. В свою очередь, смена странового вектора развития может поспособствовать скорому открытию новых азиатских рынков для российской свинины», — рассуждает представитель агрохолдинга.



На фоне сложившейся геополитической ситуации себестоимость продукции будет увеличиваться, соглашается с ними представитель «Комос Групп». Это будет связано со значительным ростом цен на зерно, кормовые компоненты, ветеринарные препараты, энергоресурсы, импортное оборудование и запчасти. Однако сейчас оценить предел роста себестоимости в условиях санкционного давления и совокупности всех связанных с ним факторов очень сложно, отмечает она. «Цены реализации, безусловно, также будут увеличиваться, но нет уверенности, что пропорционально себестоимости. Спрос на мясную продукцию останется на прежнем уровне, — прогнозирует она. — Экспортные поставки под вопросом, все будет зависеть от международной ситуации и географии рынков».



По словам Сергея Юшина из НМА, пока непонятно, что в этом году будет с доходами населения и, соответственно, со спросом на мясо. «С одной стороны, мы понимаем, что сейчас приостанавливают работу или закрываются отдельные, в том числе крупные промышленные предприятия, людей сокращают или отправляют в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. С другой стороны, согласно данным, опубликованным в некоторых СМИ, количество трудоустройств превышает число увольнений, — рассуждает он. — Конечно, это статистика службы занятости, которая несколько отличается от фактической ситуации, но тем не менее, по данным Минтруда, на учете центров занятости сейчас числится в 2,6 раза меньше человек, чем в марте 2021-го». На доходы населения будут влиять и планируемые масштабные меры социальной поддержки: это суммы, исчисляемые сотнями миллиардов рублей, и такой приток средств не может не сказаться на спросе, добавляет он.



По мнению Константина Корнеева из «Ринкон Менеджмента», сейчас непросто всем предприятиям мясной отрасли. «Возможно, несколько сложнее, чем другим, проектам по выращиванию мясных пород КРС. Это связано с более высокой стоимостью мяса и меньшим кругом потенциальных покупателей, — рассуждает эксперт. — У свиноводов и птицеводов схожая проблема — “ценовые ножницы”, но в большем масштабе производства».







В свиноводстве в этом году ожидались высокие темпы прироста производства, и пока прогнозы в целом подтверждаются, говорит Юшин. «Хотя уже сейчас мы их немного скорректировали: вместо 8-10 % рассчитываем на плюс 5-6 %, и это был бы отличный результат, — оценивает он. В 2022 году пандемия остается фоном, но некоторые тенденции, которые сформировались в предыдущие два года, все еще актуальны. Среди них повышенный спрос, в том числе на продукцию свиноводства, в связи с отсутствием массового туризма, комментирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Однако этот спрос хоть и выше, чем в допандемийный период, но не больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Единственный способ в период растущего спроса избежать серьезного повышения цен — увеличение производства, что сейчас и происходит. «В первые два месяца текущего года относительно четвертого квартала 2021-го прирост по свинине составил 5,3 %, и полагаю, что примерно таким он и будет по итогам квартала», — считает он. По итогам года НСС ожидает прироста производства на 5 %.



По словам Ковалева, когда из-за проведения военной спецоперации произошли первые шоковые разрывы логистических цепочек и отказ некоторых поставщиков работать с российскими производителями, свиноводам удалось достаточно быстро — за полтора месяца — решить эти проблемы. При этом свиноводство в этом плане в меньшей степени зависит от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли. «Сегодня в России достаточно и кормов, и ветпрепаратов, и кормовых добавок, а это главное, — подчеркивает глава НСС. — Однако предприятиям приходится работать в новой реальности — закупать все необходимое по более высоким ценам и работать по стопроцентной предоплате». В целом сейчас, наверное, ни одна сельскохозяйственная отрасль не чувствует себя комфортно, в том числе свиноводство. Основная задача производителей — как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, когда приходится резко увеличивать запасы, даже несмотря на цены, приходится выбирать новые логистические маршруты, добавляет Ковалев.



Производство говядины в сельхозорганизациях в январе-феврале оказалось существенно выше, чем можно было бы ожидать, отмечает Юшин. С чем связан рост на 5 % — не очень понятно: возможно, с увеличением среднего убойного веса КРС, а может, и с тем, что молочники забивают больше коров». Однако по итогам года НМА не ожидает значительного прироста производства говядины, хотя стабильные плюс 1-1,5 % для этой отрасли вполне сбалансированный результат, отмечает Юшин. Если же прирост будет заметно больше, то нужно понять, не связан ли он с ускорением темпов сокращения поголовья — тогда радоваться особо нечему, добавляет он.



Птицеводы в начале года демонстрировали хорошую прибавку, но нужно понимать, что в первом квартале 2021-го была существенная просадка, и до конца прошлого года производство постепенно восстанавливалось, напоминает Юшин. «С учетом того, что сейчас оптовые цены на бройлера снова очень низкие и даже не покрывают расходов мелких и средних предприятий, мы рискуем столкнуться с тем, что небольшие птицефабрики в этом году будут чувствовать себя существенно хуже и уходить с рынка. А значит, тренд на увеличение производства развернется в обратную сторону, ведь на такие компании приходится 25 % от общего объема производства птицеводческой продукции», — подчеркивает Юшин. По его словам, была надежда, что цены на продукцию птицеводства выйдут на экономически объективный уровень, и финансовое положение как крупных, так и небольших предприятий улучшится, но пока этого не происходит.







Проекты нужно завершать



Бизнесу сейчас важно закончить все реализуемые инвестиционные проекты, которые начинали в 2019—2021 годах, уверен Юшин. Некоторые из них уже выходят на финальную стадию, но последние транши по этим проектам банки после повышения ключевой ставки если и давали, то с большой неохотой, знает он. «В случае если текущие проекты завершить не удастся, у инвесторов на руках останутся активы, приносящие убыток: доходов от них не будет, а обслуживать кредиты необходимо», — предупреждает он.



Все основные инвестиционные проекты группы «Черкизово», о которых было заявлено в прошлом и в этом году, планируется реализовать, говорит представитель группы. К ним относится создание мясоперерабатывающего кластера в Тульской области (ТОР «Ефремов»), строительство новых современных свинокомплексов и расширение комбикормового завода в Тамбовской области, а также увеличение мощностей предприятия «Алтайский бройлер». «Дамате» тоже продолжает реализацию всех ранее запланированных проектов.



В 2022 году «Комос Групп» планирует завершить все проекты по расширению производства комплекса «Восточный», которые были начаты в 2021 году и несколькими годами раньше, приостановка по ним не планируется. На Удмуртской птицефабрике текущий проект по реконструкции корпуса № 98 продолжается, а все проекты по расширению производства временно заморожены из-за сокращения капитальных вложений, делится представитель агрохолдинга.



Сегодня одна из основных проблем производителей мясной продукции — оборотный капитал, говорит Корнеев. Отрасли нужны краткосрочные кредиты, так как подорожало все оборудование, компоненты кормов, сервисы; все поставщики перешли на предоплату с обязательным погашением предыдущих задолженностей. В итоге финансовые прогнозы, которые компании строили на этот год, были подвергнуты существенной корректировке.



Взять, как раньше, кредит под низкий процент сейчас не получается, поскольку ключевая ставка ЦБ составляет 17 % (данные на 19 апреля), а недавно и вовсе находилась на уровне 20 %, продолжает Юшин. «Льготных кредитов и раньше не хватало, а теперь с ними вовсе беда, — говорит он. — Недавно было принято решение о дополнительном выделении лимитов на льготное кредитование, которое, конечно, существенно снижает риск кассовых разрывов».



При этом, по словам Юшина, есть и другие факторы, которые останавливают инвесторов от расширения производства. В частности, их сбивают с толку постоянные разговоры о неминуемом вмешательстве государства в вопросы ценообразования, ограничении наценок, об усилении регулирования цен. «Любой инвестор будет демотивирован идти в ту отрасль или увеличивать производство тех товаров, где велики риски административного давления, — подчеркивает глава НМА. — Особенно если это давление связано с поисками виноватых, сопряжено с обвинениями и навешиванием ярлыков. Безусловно, вопрос цен очень важен, но решается он не административным давлением, а прежде всего стимулированием производства, увеличением предложения и, соответственно, усилением конкуренции».



Получается, что предприниматель должен взять кредит, отвечать своими активами и активами компании по финансовым обязательствам, а из-за сиюминутной конъюнктуры или некой политической целесообразности кто-то может установить потолок цен или иным образом оказывать давление, продолжает Юшин. В этом случае вернуть кредит будет сложно, а риски для предприятий и банковской системы увеличиваются. «Мы много раз говорили, что это тупиковый путь развития. Есть известные и не раз обсуждавшиеся более эффективные инструменты, они всем известны», — добавляет он.



О проблеме ценообразования говорит и Корнеев. «Влияние на цены государства и снижение покупательской способности вынуждают производителей сдерживать отпускные цены. Например, мясо птицы сейчас стоит дешевле, чем месяц назад, а себестоимость производства при этом растет», — сравнивает он. Таким образом, сейчас первостепенной задачей является максимальное повышение эффективности всех производственных процессов и соблюдение мер биобезопасности, уверен Корнеев. Все внутренние резервы по повышению эффективности должны быть использованы, при этом обеспечение биобезопасности было актуально и раньше, но на фоне снижения доступности некоторых вакцин тема становится еще более актуальной.

