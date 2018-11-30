«Русагро» выкупила долг «Солнечных продуктов»

Группа «Русагро» приобрела права требования к холдингу «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет» Владислава Бурова) по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Оплата будет сделана в рассрочку. Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов», долг обеспечен залогом всех основных активов компании, говорится в сообщении «Русагро». Она планирует реализовать полученные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России. Дополнительных комментариев «Русагро» пока не дает, сказал «Агроинвестору» гендиректор холдинга Максим Басов. Пресс-служба «Солнечных продуктов» на запрос не ответила.



О том, что «Русагро» хочет купить «Солнечные продукты», стало известно в начале октября, когда холдинг Вадима Мошковича сообщил, что Ros Agro Plc. приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей «Солнечными продуктами». Слияние активов намечено на 2019 год. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что по условиям сделки Буров остается совладельцем холдинга. В письме сотрудникам топ-менеджер объяснял продажу компании тем, что у нее сложный период: три года назад из-за аварии был частично разрушен МЭЗ «Волжский терминал».



В прошлом году «Солнечные продукты» вели переговоры об объединении с крупнейшим российским переработчиком подсолнечника — холдингом «Юг Руси» Сергея Кислова, стоимость сделки могла составить 50-70 млрд руб., она могла стать одной из крупнейших в АПК за последние годы. Однако в июле 2017-го «Солнечные продукты» объявили, что переговоры остановлены «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой».



По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниила Хотько, к продаже контрольной доли холдинга Бурова подтолкнули финансовые проблемы и уменьшение у предприятия источников денежных средств. По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, после снижения экспортных пошлин на масличные по условиям ВТО экономика в отрасли стала «очень жесткой, даже негативной». Не все компании смогли работать в новых рыночных условиях: низкая маржа и дефицит сырья приводят к тому, что целый ряд компаний не выдерживает напряжения. «Вероятно, что «Солнечные продукты» перестали получать необходимую для дальнейшего развития доходность», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



До заключения сделки «Русагро» была средней компанией масложирового рынка с выручкой около 20 млрд руб., напоминает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Это не соответствует амбициям холдинга, который хочет быть заметным игроком во всех секторах, где присутствует — мясном, сахарном, масложировом. Поэтому желание купить «Солнечные продукты» закономерно, — считает эксперт. — К тому же «Русагро» - одна из немногих крупных компаний, у которой небольшой долг и при желании есть возможность привлечения финансирования». С новым приобретением группа станет одним из крупнейших игроков не только в масложировом сегменте, но и на российском рынке пищевой промышленности.



После слияния двух игроков конфигурация отрасли, безусловно, изменится, так как две компании станут одной еще более крупной. Однако монополизации масложирового рынка при этом не произойдет, уверен Сизов. «В ряде сегментов масложировой промышленности, в частности, на рынке растительного масла «Русагро» до сделки практически не была представлена», — поясняет он. Мальцев соглашается, что сделка позволит объединить долю «Солнечных продуктов» и «Русагро», но об изменении их совокупных мощностей в перспективе можно будет говорить лишь тогда, когда станет понятно, как изменится инвестиционная программа после слияния. По данным Масложирового союза за 2017 год, совокупная мощность «Русагро» и «Солнечных продуктов» по производству масла составила 1,44 млн т в год, однако это всего 13-15% рынка.



В 2017 году группа «Русагро» была на девятом в месте в стране по объемам переработки подсолнечника с долей 4%. «Солнечные продукты» находились на второй строчке (14%) после «Юга Руси». А вот в производстве фасованного маргарина доля «Русагро» после сделки может приблизиться к 70%: в прошлом году группа занимала 44% рынка, «Солнечные продукты» были на втором месте с 25%. Также после слияния компаний может значительно измениться конфигурация рынка майонезов. В 2017 году в этом секторе доля «Русагро» составляла всего 10% (пятое место рейтинга крупнейших производителей). «Солнечные продукты» были на четвертой позиции с 18%. Лидер сегмента, холдинг «Эссен», занимал 25% рынка. Таким образом, сделка может позволить «Русагро» увеличить долю до 28% и стать первой.



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Подробнее о сделке «Русагро» и «Солнечных продуктов» - в декабрьском «Агроинвесторе».

