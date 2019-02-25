«Русагро» продает Армавирский масложировой комбинат

Группа «Русагро» Вадима Мошковича намерена продать группе агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова Армавинский масложировой комбинат, сейчас входящий в холдинг «Солнечные продукты». Как следует из сообщений ФАС, принадлежащее «Русагро» ООО «ОтрадаАгро» обратилось с ходатайством о получении в собственность основных производственных средств АО «Масложиркомбинат "Армавирский"». Одновременно входящее в «Ресурс» ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» обратилось в ФАС за согласием на получение в собственность производственных средств «ОтрадаАгро».



«Русагро» объявила о приобретении «Солнечных продуктов» Владислава Бурова в октябре, тогда сообщалось, что слияние активов должно произойти в 2019 году. В ноябре компания Мошковича выкупила основной долг «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. — более 80% от общей внешней долговой нагрузки. Группа заявляла, что «планирует реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России».



Представители «Русагро» и ГАП «Ресурс» на вопросы «Агроинвестора» не ответили. Гендиректор «Русагро» Максим Басов подтвердил «Коммерсанту», что некоторые активы «Солнечных продуктов», включая Армавирский комбинат, выставлены на продажу, однако вдаваться в подробности не стал. В понедельник телефон Басова не отвечал.



Армавирский масложировой комбинат располагается в городе Армавир в Краснодарском крае и специализируется на производстве прессового и экстракционного растительного масла и шрота, указано на сайте «Солнечных продуктов». Мощность его переработки составляет 920 т подсолнечника и до 500 т рапса в сутки. В июле 2015 года на предприятии был завершен капремонт и реконструкция всех производственных участков, в результате чего объем переработки подсолнечника увеличился более чем на 10%. По данным kartoteka.ru, выручка АО «Масложиркомбинат "Армавирский"» в 2017 году составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 5 млн руб.



«Солнечные продукты» входят в тройку российских лидеров по производству подсолнечного масла, растительных жиров и маргаринов. «Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году холдинг занял второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%, доля «Русагро» составляла 4%. «Ресурс» по итогам 2017-го входил в топ-3 крупнейших российских производителей мяса бройлеров с долей рынка 8%; в 2018-м, по собственным данным, выпуск мяса птицы увеличился до 615 тыс. т в живом весе. Птицеводческие активы ГАП «Ресурс» располагаются в том числе в Краснодарском крае. При этом, как говорится на сайте «Ресурса», группа развивает новые направления бизнеса, среди которых производство растительных масел. Сейчас в структуру группы входят три маслоэкстракционных завода, приобретенные у Kernel — кубанское ООО «Флорентина», а также ставропольские Невинномысский МЭЗ и «Масло Ставрополья».



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