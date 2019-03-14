Чистый долг «Русагро» в 2018 году вырос в восемь раз

Группа «Русагро» Вадима Мошковича в 2018 году увеличила выручку по МСФО на 5% почти до 83 млрд руб., при этом чистая прибыль выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, скорректированная EBITDA в прошлом году прибавила 16% до 16,2 млрд руб., а чистый долг компании к 31 декабря равнялся 54,3 млрд руб., что в 8,2 раза больше, чем на конец декабря 2017-го.



В том числе в четвертом квартале выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27% до 30,8 млрд руб., а чистая прибыль — на 52% до 3,8 млрд руб. «В четвертом квартале 2018 года выручка выросла по сравнению с третьим кварталом благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию и увеличившемуся обороту в масложировом бизнесе. EBITDA улучшилась во всех бизнес-подразделениях за исключением сахарного, где компания решила продать больше сахара позднее», — отметил гендиректор «Русагро» Максим Басов. Повышение чистого долга он объяснил приобретением активов «Солнечных продуктов», а также решением отложить продажи агрокультур и сахара на более поздний срок.



Наибольшая доля выручки группы в прошлом году — 32% или 26,3 млрд руб. — пришлась на масложировой сегмент, где она в течение года показала рост на 35%. Как поясняет компания, увеличение произошло за счет толлинговой схемы производства на предприятиях «Солнечных продуктов» и начала продаж бутилированного масла на заводе «Самараагропромпереработка». Как следует из опубликованных ранее операционных результатов, в 2018-м компания нарастила продажи бутилированного масла в 4,8 раза до 97 тыс. т, масла наливом — на 12% до 168 тыс. т при одновременном сокращении на 18% продаж майонеза и маргариновой продукции. Средняя цена реализации масла наливом за год увеличилась на 7%, майонеза — на 2%. Операционная прибыль масложирового сегмента за год выросла в 7,2 раза до 2,4 млрд руб.



Выручка в сахарном сегменте сократилась на 21% до 24,1 млрд руб., однако операционная прибыль увеличилась на 55% до 5,7 млрд руб. а валовая прибыль — на 18% до 6,6 млрд руб. «В 2018 году снизилась выручка от реализации по сравнению с 2017-м из-за снижения объемов продаж, в основном благодаря переносу продаж на весну и лето 2019 год», — говорится в сообщении компании. Из отчета следует, что в 2018 году «Русагро» реализовала 702 тыс. т сахара против 900 тыс. т в 2017-м. Средняя цена на сахар, как и годом ранее, составила 30,6 руб./кг без НДС, при этом в четвертом квартале она находилась на уровне 35 руб./кг против 25,9 руб./кг в октябре-декабре 2017-го.



В мясном сегменте операционная прибыль увеличилась на 16% до 4,9 млрд руб. при росте выручки на 9% до 22,3 млрд руб. Как поясняет группа, рост продаж дивизиона обусловлен наращиванием объемов реализации переработанного мяса и ростом цен на него, особенно в четвертом квартале, когда выручка повысилась на 31%. В среднем за год цены реализации полуфабрикатов из свинины выросли на 10% до 165,9 руб./кг без НДС, полутуш — на 9% до 136,3 руб./кг.



Сельскохозяйственный бизнес в прошлом году принес «Русагро» 20,8 млрд руб. выручки, операционная прибыль составила 5 млрд руб. против 2,7 млрд руб. убытка в 2017-м. «Основное позитивное влияние на возросшие продажи оказало значительное увеличение цен реализации за 12 месяцев и в четвертом квартале 2018-го», — отмечает группа. Так, по оценке компании, за год пшеница подорожала на 46%, ячмень — на 56%, сахарная свекла — на 39%, подсолнечник — на 9%.



Финансовые результаты компании оказались вполне ожидаемыми, сказал «Агроинвестору» аналитик «ВТБ Капитал» Николай Ковалев. «Маржинальность по сегментам находится на хорошем уровне благодаря сбалансированным спросу и предложению по ключевым сегментам, а также росту как глобальных, так и внутренних цен. А если говорить про внутренние, то они находятся на исторических максимумах», — сравнил Ковалев. Рентабельность EBITDA составила 19%, что является хорошим результатом, акцентировал он. «То есть с точки зрения финансовых показателей они не разочаровали. В то же время необходимо отметить очень существенный рост чистого долга. Таким образом, отношение чистого долга к EBITDA составило 3,4, что является достаточно высокой долговой нагрузкой для компании агросектора, хотя с корректировкой на выросшие запасы по сахару этот показатель будет существенно ниже», — добавил Ковалев. К 12.30 мск акции «Русагро» на Лондонской бирже подешевели на 0,3% до $11,86.



Заметный рост долговой нагрузки из-за покупки «Солнечных продуктов» - одна из особенностей нынешней отчетности «Русагро», которые нельзя отнести к откровенно негативным факторам, но которые будет влиять на дальнейшую деятельность агрохолдинга, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Мы рассматриваем эту инвестицию как перспективную и способную в будущем улучшить показатели работы «Русагро». Но на начальном этапе и выросшая долговая нагрузка, и расходы на интеграцию бизнеса «Солнечных продуктов» в систему «Русагро» могут сказаться на финансовых показателях первого и второго кварталов 2019-го», — сказал «Агроинвестору» Коренев. В качестве другой особенности он назвал замедление динамики продаж в четвертом квартале. «Отчасти это вызвано тем, что продажи сахара и зерновых в прошедшем сезоне начали осуществляться позднее. И данная динамика вполне может продолжиться и на первые кварталы 2019-го», — подчеркнул Коренев.



Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить 3,5 млрд руб. дивидендов за второе полугодие 2018 года. «Это даст дополнительную доходность в 3,3%, — подсчитал Ковалев. — Такое решение также является определенным позитивным фактором: несмотря на большие траты на дальневосточный проект и сделки M&A, компания сохранила дивидендные выплаты и не разочаровала инвесторов», — добавил аналитик.



Группа «Русагро» основана Вадимом Мошковичем в 1995 году. Согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, группа является десятым в стране производителем мяса по итогам 2017 года. По данным BEFL на май 2018 года, земельный банк группы достигал 675 тыс. га. В рейтинге INFOLine крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» занимает третье место по размеру выручки в 2017-м. В 2018-м группа приобрела долг проходящей процедуру банкротства компании «Алев» и объявила о намерении развивать пятое направление своего бизнеса — молочное. Как следует из презентации «Русагро», компания намерена войти в топ-13 крупнейших производителей молочной продукции в России с объемом производства 27,5 тыс. т молочной продукции в год.

