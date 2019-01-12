Ящур поразил племенную ферму «Русагро» в Приморье

«Русагро» Вадима Мошковича сообщила об обнаружении вируса ящура на одном из свинокомплексов группы в Приморском крае. Как говорится в пресс-релизе компании, случай заражения подтвержден 11 января. «Комплекс был заселен не полностью. Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия», — отмечается в сообщении.



По информации группы, это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. «Потери для компании незначительны», — заверили там.



В четверг о подозрении на заболевание свиней ящуром сообщила администрация Михайловского района Приморья. По ее данным, речь идет об объекте ООО «Русагро-Приморье»-Племенная ферма, расположенном близ села Григорьевка. В пятницу на территории Михайловского района объявлены карантинные мероприятия. В частности, запрещены выгульное содержание скота, торговля на ярмарках продукцией животного происхождения и живыми животными, а также несанкционированное передвижение животных по району и за его пределы. Кроме того, прекращены хозяйственные связи Григорьевского поселения с другими населенными пунктами района.



Группа «Русагро» входит в топ-3 крупнейших российских производителей свинины: по данным Национального союза свиноводов, в 2017-м компания выпустила 207,4 тыс. т свинины на убой в живом весе (5,4% промышленного производства в стране). С 2016 года группа реализует свиноводческий проект в Приморском крае. Его мощность составит 82 тыс. т свинины в год.



В начале лета «Русагро» объявила о поставках на племенную ферму первой партии свиноматок из Дании. Тогда сообщалось, что до декабря 2018 года планируется поставить из Дании всего 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков. В 2019 году группа планировала произвести первую товарную продукцию, а выход на полную мощность намечен на 2021 год. Стоимость проекта по строительству свиноводческого кластера на Дальнем Востоке составляет 27,7 млрд руб. с НДС, из которых 12 млрд руб. инвестировано в 2016—2017 годах, ранее сообщала группа. В сентябре гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщал ТАСС, что азиатский инвестфонд GenFund намерен вложить $600 млн в проекты «Русагро» на Дальнем Востоке, в результате чего производство свинины в рамках проекта может быть увеличено до 1 млн т.



Помимо производства свинины «Русагро» является одним из крупнейших производителей сахара, масложировой продукции и третьим владельцем сельхозземли в России (675 тыс. га согласно рейтингу BEFL на май 2018-го). По состоянию на конец 2017-го 71% акций компании принадлежало семье экс-сенатора Вадима Мошковича, 7% — гендиректору «Русагро» Максиму Басову, 2% приходилось на казначейские акции, 21% — free float.



Ящур — вирусная, остро протекающая болезнь парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеет крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Последний раз в России ящур фиксировался в феврале 2018 года в Забайкальском крае, карантин был снят в конце марта.

