«Русагро» отправила первую партию кукурузы в Китай

В конце 2018 года «Русагро» Вадима Мошковича отгрузила в Китай свою первую судовую партию кукурузы. Как говорится в сообщении компании, 5 тыс. т агрокультуры, произведенной в Приморье, было поставлено в порт Циндао. Таким образом, группа впервые вышла на рынок Китая с продукцией сельскохозяйственного бизнес-направления.



«Всего за 2018 год «Русагро» экспортировала в страны Восточной Азии 99 тыс. т кукурузы. Из них 94 тыс. т реализовано в Японию, куда компания четвертый сезон отгружает кукурузу и сою», — отмечает холдинг. Китай, являясь крупнейшим импортером сельхозпродукции в мире, практически не закупает российскую кукурузу. «С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», — считает «Русагро».



По данным Минсельхоза США, Китай является вторым после США производителем кукурузы в мире, в сезоне-2017/18 ее урожай в КНР составил 259 млн т. Одновременно Китай входит в число ведущих импортеров агрокультуры, в прошлом сезоне он закупил 3,5 млн т. В этом маркетинговом году, как прогнозируется, этот показатель увеличится до 5 млн т. Россия, в свою очередь, является экспортером кукурузы. По данным ФТС, по итогам завершившегося сельхозгода за рубеж отгружено 5,6 млн т кукурузы, основными покупателями стали Турция (1,9 млн т), Иран и Южная Корея (по 1,1 млн т). В Китай в сезоне-2017/18 было экспортировано лишь 28 тыс. т российской кукурузы, в июле-октябре 2018-го отгрузки составили 2,8 тыс. т. Весь этот объем пришелся на Приморский край.



В рамках протокола о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и рапсу, подписанного в декабре 2015 года, сейчас экспорт кукурузы в Китай разрешен только из пяти регионов Сибири и Дальнего Востока — кроме Приморья это Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область.



«На Дальнем Востоке, в том числе в Приморье, есть потенциал по увеличению производства кукурузы, главное, чтобы был рынок сбыта. Китай — один из таких каналов, который логистически очень удобен», — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Потенциал наращивания экспорта есть и у регионов европейской части страны, уверен он. «В случае открытия торговли российская кукуруза и из европейской части страны будет востребована на китайском рынке. Украина поставляет свою кукурузу в Китай, и мы сможем», — полагает эксперт. Ранее Минагропрод Украины прогнозировал поставки кукурузы в Китай из этой страны в сезоне-2018/19 на уровне 3 млн т.



О том, что «Русагро» планирует поставлять кукурузу в Китай, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал еще в 2015 году. «У меня был Вадим Мошкович. И как раз они первые, кто захотел из Приморья кукурузу поставлять в Китай. А Китай покупает достаточно много кукурузы», — приводило РИА «Новости» слова Данкверта. Чиновник рассказывал, что группа собирается вырастить 100 тыс. т кукурузы, и «эти 100 тыс. т у них могут свободно уйти в Китай». «Я думаю, что реальные цифры до миллиона, дальше жизнь покажет», — отмечал Данкверт. В 2018-м, как сообщала «Русагро», компания собрала 172 тыс. т кукурузы — на 41% выше уровня 2017-го.



Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор кукурузы в России в 2018-м снизился на 15% до 11,2 млн т. Экспорт агрокультуры из страны, по оперативной статистике ФТС, с 1 июля по 27 декабря 2018 года составил 1,1 млн т, что на 49% меньше показателя за аналогичный период 2017-го. Ранее в декабре аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта кукурузы в сезоне-2018/19 с 1,9 млн т до 2,3 млн т в связи опубликованными данными Росстата и более высокими темпами экспорта в конце года за счет спроса со стороны Ирана.

