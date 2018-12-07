Экспорт сои из России стал рекордным

По итогам прошлого сезона (октябрь 2017 — сентябрь 2018) экспорт российской сои достиг рекордных 0,9 млн т, оценил аналитический центр «СовЭкон». В том числе около 0,8 млн т было отгружено в Китай. В 2016/17 маркетинговом году вывоз агрокультуры был примерно в 2,5 раза меньше. Эксперты связывают такую динамику с тем, что в прошлом году урожай сои на Дальнем Востоке увеличился на 38% относительно показателя 2016-го, до 1,8 млн т.



Китай — крупнейший в мире импортер сои, в прошлом сезоне он закупил свыше 94 млн т агрокультуры, тогда как на долю остальных стран пришлось менее 60 млн т. В этом сезоне, согласно прогнозу Минсельхоза США, КНР впервые уменьшит ввоз сои примерно до 90 млн т — скажется распространение в стране африканской чумы свиней и торговая война с США. На долю Штатов приходилось около трети от общего объема поставок агрокультуры в Китай, однако с июля он отказался от закупок американской сои и ввел на них 25%-ную пошлину, переключившись на импорт в первую очередь из Бразилии.



На этом фоне цены на сою в США и Бразилии показали разнонаправленную динамику — бразильская дорожала, американская дешевела, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Для России важна именно бразильская соя, потому что мы не можем ввозить соевые бобы из США из-за эмбарго, а в Аргентине был неурожай. Поэтому летом и в начале осени на нашем рынке были рекордно высокие цены на сою, — рассказал он. — Однако с октября бразильская соя стала дешеветь: сказываются перспективы хорошего сбора в 2019 году, а также последние новости из Китая».



На прошедшем саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что Штаты не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки американской продукции. 3 декабря глава американского Минсельхоза Сонни Пердью заявил, что Пекин, вероятно, возобновит закупки сои с января следующего года. Для Бразилии это будет означать снижение цены, что позитивно для российского рынка: ИКАР ожидает, что с начала следующего года цены на сою станут снижаться и в перспективе будут на 1,5-2 тыс. руб./т меньше, чем сейчас.



Хотя в ноябре в ходе визита в КНР премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может частично заместить США в поставках сои в Китай, пока доля нашей страны составляет лишь 1%. В этом сезоне Россия экспортирует в целом около 845 тыс. т сои, из которых примерно 95% придется на Китай, прогнозирует ИКАР. Экспорт российской сои в КНР продолжит расти, а трения между Пекином и Вашингтоном могут ускорить этот процесс, считают аналитики «СовЭкона». Однако они признают, что существенной доли на рынке КНР российские соевые бобы в обозримом будущем не займут. Производство на Дальнем Востоке будет увеличиваться постепенно, а конкуренция на китайском рынке высокая даже без США. При этом российским предприятиям сложно соперничать с южноамериканскими из-за запрета на выращивание ГМО-сои, обращает внимание «СовЭкон».



В этом году урожай сои в нашей стране достигнет рекордных 4 млн т — снижение валовых сборов на Дальнем Востоке и Юге удалось компенсировать за счет Центра, говорит Хотько. По данным Минсельхоза на 30 ноября, агрокультура была убрана с 2,6 млн га (95,2% к уборочной площади), намолочено 4 млн т при средней урожайности 15,3 ц/га.

