Россия нарастила импорт сои

За девять месяцев сезона-2017/18 (сентябрь-май) импорт сои в Россию составил 1,7 млн т, что на 11% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. Как сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько, рост объясняется снижением урожая в центре страны, куда идет весь поток импорта. «В том числе в мае ввоз вырос до 223 тыс. т против 150 тыс. т в мае 2017-го. Не исключено, что это обусловлено попытками сформировать запасы сои на будущий сезон, учитывая общую напряженность на мировом рынке сои», — сказал Хотько, отметив, что фактически весь импорт сои приходится на группу компаний «Содружество».



Частично дефицит сои в европейской части страны компенсировали выросшие поставки с Дальнего Востока, где валовой сбор в прошлом году увеличился в полтора раза и стал рекордным. «Например, из Амурской области — крупнейшего поставщика сои на российский рынок — с сентября по июнь в Белгородскую область поставлено 58 тыс. т против 22 тыс. т в прошлом сезоне, в Калининградскую область — 14,5 тыс. т против 2 тыс. т. Если в прошлом году Краснодарский край вообще не закупал сою на Дальнем Востоке, то в этом году — более 8 тыс. т», — сравнил Хотько.



Соя остается одной из наиболее востребованных на российском рынке агрокультур: по данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, на нее приходится 58% всего импорта зерновых и масличных. Согласно статистике центра, с июля 2017-го по июнь 2018-го объемы импорта сои сохранились на уровне предыдущего сельхозгода — 2,2 млн т. На втором месте со значительным отрывом находится пшеница, поставки которой выросли на 6% до 661 тыс. т, на третьем — рисовая крупа (219 тыс. т, рост на 13%). В целом в завершившемся сезоне Россия импортировала 3,9 млн т зерновых и масличных сельхозкультур и продуктов их переработки, что на 311 тыс. т или на 7% меньше сезона-2016/17. Первое место среди поставщиков занимает Бразилия, которая отправила в Россию 1,1 млн т зерновых и масличных агрокультур, в том числе 1 млн т сои, на втором месте — Парагвай (1 млн т сои). Третье место занимает сокративший на четверть поставки Казахстан — 620 тыс. т, в том числе 472 тыс. т пшеницы. На 26% увеличились поставки продукции из Украины — до 272 тыс. т за счет двукратного увеличения ввоза пшеницы (188 тыс. т). Ввоз из Аргентины прибавил 8% до 106 тыс. т за счет роста импорта сои, отгрузки из Румынии увеличились на 12% до 61 тыс. т, также за счет сои.



Однако в будущем сезоне импорт сои в Россию может снизиться на фоне ожидаемого повышения урожая, а также возможного продолжения увеличить поставки с Дальнего Востока, прогнозирует Хотько. «Также необходимо учитывать снижение урожая в Аргентине и Парагвае и рост спроса на бразильскую сою со стороны Китая», — добавил он. Согласно оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2018/19 Россия закупит за рубежом 2,4 млн т соевых бобов, что практически соответствует прогнозу на текущий сезон (2,35 млн т). По объему закупок сои Россия входит в топ-10 мировых импортеров. Крупнейшим в мире покупателем является Китай, который в следующем сезоне, как ожидается, нарастит ввоз еще на 6 млн т до 103 млн т.



Согласно оперативным данным Минсельхоза России, к 22 июня посевы сои превысили 2,8 млн га. В том числе в Центральном федеральном округе соя была засеяна на 891 тыс. га, что на 138 тыс. га больше уровня 2017-го и на 11% выше плана аграрного ведомства. На Дальнем Востоке площади увеличились на 180 тыс. га до 1,4 млн га. Согласно итоговым данным Росстата, в 2017 году соей было занято свыше 2,6 млн га, валовой сбор составил 3,6 млн т. При этом в Центральном федеральном округе урожай соевых бобов в результате неблагоприятных погодных условий снизился на 7,7% до 1,1 млн т, в то время как на Дальнем Востоке — увеличился на 39% до 1,8 млн т.



Ранее Минсельхоз заявлял о необходимости расширить площади под соей в два раза. «Посевные площади под соей с начала 2000-х годов увеличились почти в шесть раз до 2,6 млн га. В 2017 году был собран рекордный урожай в 3,6 млн т. Но хочу сказать, что мы более 2,5 млн т сои продолжаем завозить. О чем это говорит? О том, что у нас еще большой спрос на производство сои внутри страны, и есть регионы, которые могут себе это позволить», — говорил на Всероссийском агрономическом совещании в конце января тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Согласно оценке аграрного ведомства, площади под соей в России потенциально могут быть увеличены до 5 млн га.

