По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за четыре месяца 2017/18 сельхозгода экспорт сои из России составил 250 тыс. т, что более чем в 2,3 раза больше, чем в 2016/17-м, когда было вывезено 106 тыс. т. Прежде рекорд поставок по соевым бобам был зафиксирован в сезоне-2015/16 — 137 тыс. т за сентябрь-декабрь. По итогам сельхозгода вывоз агрокультуры может составить, по прогнозу ИКАР, 550 тыс. т.



90% сои, экспортированной в текущем сезоне, отправлено из регионов Дальнего Востока. По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, именно за счет поставок из ДФО в 2017/18-м ожидается новый рекорд вывоза — от 500 до 700 тыс. т сои. Более 90% объема импортирует Китай. При этом, по словам эксперта, страна эти несколько сотен тысяч тонн российских соевых бобов, даже не заметит. Ежегодно КНР закупает по всему миру более 90 млн т данной агрокультуры.



По данным Минсельхоз, в прошлом году в России было собрано около 3,5 млн т сои (в весе после доработки), что стало самым высоким урожаем за всю историю. Рекордный сбор получен в ДФО — более 1,8 млн т в зачетном весе. Как отмечает ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько, в 2017-м в округе отмечалась высокая для этой зоны урожайность — 13,2 ц/га против 10,9 ц/га годом ранее. Последний раз схожие уровни сбора с гектара фиксировались на Дальнем Востоке шесть лет назад. Сибирь и Урал произвели в прошлом году 118 тыс. т. Таким образом общий урожай, полученный в восточной части страны составил 1,95 млн т, что на 40% больше, чем в 2016-м. В Европейской части страны по сое напротив наблюдалось снижение производства из-за неблагоприятных для агрокультуры погодных условий. Центр упал сильнее всего: вместо обычных 20 ц/га в этом сезоне аграрии собирали только 15 ц/га. В результате урожай в ЦФО сократился на 10%. А общее падение сбора сои в европейской части страны составило 6% в сравнении с прошлым сезоном, всего получено 1,64 млн т.



Несмотря на увеличение объемов экспорта из ДФО, его темпы, и в первую очередь отгрузки в Китай, в текущем сезоне идут не так активно, как на это рассчитывали участники рынка, отмечает Хотько. «Спрос со стороны Китая не смог разгрузить в полной мере Дальний Восток от сои, что вкупе с рекордным сбором, привело к падению цен на агрокультуру в округе до трех-четырехлетнего минимума — до 18−19 тыс. руб./т при средних 23−25 тыс. руб./т», — говорит он. Только с начала 2018 года цена начала понемногу восстанавливаться. В центре и на юге, несмотря на уменьшение урожая сои, цены также оказались ниже уровней прошлого сельхозгода, хотя и незначительно — на 3−5%. Но произошло это уже по другой причине — из-за укрепления рубля, обращает внимание Даниил Хотько. На конец февраля 2018 года в Европейской части страны за сою давали 26,7 тыс. руб./т, тогда как на аналогичную дату 2017-го — 28,1 тыс. руб./т.



По данным ИКАР, в 2017 году под сою в стране было отведено 2,64 млн га, что на 18% больше, чем годом ранее. В 2018-м рост площадей агрокультуры продолжится, уверен Хотько. В первую очередь посевы увеличат сельхозпроизводители западной части страны. «Безусловно, провал по урожайности в центре в нынешнем сезоне также не должен повториться в следующем сезоне, — уверен эксперт. — А вот текущее падение цен на Дальнем Востоке немного охладит пыл местных аграриев, поэтому площади под соей в округе останутся плюс-минус на уровне сезона-2017/18».

