 Производство сои на Дальнем Востоке выросло на 38% — Агроинвестор
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Регионы
Производство сои на Дальнем Востоке выросло на 38%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Урожай убран с 99% площадей
К 8 декабря в России намолочено 3,7 млн т сои
Фото: Pixabay

Валовой сбор соевых бобов в Приморском крае в 2017 году вырос на 34% до 381 тыс. т. Как говорится в сообщении администрации региона, значительное увеличение производства произошло за счет расширения посевов. По данным Минсельхоза, в этом году в крае они выросли на треть до 280 тыс. га. Сейчас обмолочено 99% уборочной площади, урожайность, как и в прошлом году, составляет 13,9 ц/га.

В целом в Дальневосточном федеральном округе валовой сбор сои вырос на 38% до 1,9 млн т против 1,4 млн т в 2016-м. Уборочные площади увеличились на 224 тыс. га при одновременном росте урожайности на 1,8 ц/га до 13,8 ц/га, следует из оперативных данных Минсельхоза. По состоянию на 8 декабря в федеральном округе обмолочено 99% площади. Значительнее всего урожайность выросла в Амурской области, где сосредоточено две трети всех посевов сои на Дальнем Востоке, — в этом регионе показатель увеличился на 2,3 ц/га до 14 ц/га. В результате повышения урожайности и расширения посевных площадей в 2017 году в Амурской области собран рекордный урожай сои — 1,3 млн т против 0,9 млн т в 2016-м, ранее отчитались власти региона. Совокупный урожай агрокультуры в стране к 8 декабря Минсельхоз оценивал в 3,7 млн т против 3,2 млн т в 2016-м.

Согласно данным агроведомства, в 2016 году в России валовой сбор сои увеличился на 15,8% до 13,1 млн т, а производство соевого масла — на 16,2% до 0,65 млн т. Одновременно на 4,8% вырос импорт соевых бобов, который в прошлом году составил почти 2,3 млн т. В соответствии с отраслевой программой «Развитие производства и переработки сои в Российской федерации на 2015−2020 годы», к 2020 году производство агрокультуры должно достичь 7,2 млн т, что в четыре раза выше уровня 2012 года.

В Приморском крае сою в частности выращивает группа «Русагро». Как ранее заявлял ее основной владелец Вадим Мошкович, в ближайшие пять лет только экспорт сои в Китай вырастет до 10 млн т. О том, что соя является самой перспективной агрокультурой в России, заявлял и гендиректор компании Максим Басов на организованной «Агроинвестором» XVII конференции «Агрохолдинги России — 2017». «Очевидно, что в растениеводстве самая развивающаяся культура и культура, которая будет развиваться дальше, — это соя», — сказал Басов. В то же время он отметил, что здесь есть три вопроса, которые российским аграриям предстоит решить. «Во-первых, надо учиться агротехнологиям, во вторых, — это семена. В-третьих, есть вопрос с орошением. Но у меня нет никаких сомнений, что в течение пять лет будет достигнут большой успех по выведению семян. И, как по сахарной свекле мы уже давно смотрим на такой показатель, как выход сахара с гектара, так же и здесь будем смотреть на масло с гектара», — выразил уверенность он.

По данным аналитиков Oilworld, в сезоне-2017/18 Россия значительно нарастила экспорт соевых бобов. В октябре вывоз составил 52 тыс. т, что на 71% больше, чем в предыдущий месяц. В сентябре поставки были на уровне 30 тыс. т, таким образом, за два месяца сезона отгружено 82 тыс. т соевых бобов против 17 тыс. т за аналогичный период сезона-2016/17. Основная часть отгрузок пришлась на Китай — 74 тыс. т, по сравнению с прошлым годом объем вырос в пять раз. Еще 6,2 тыс. т было отправлено в Иран, 1,6 тыс. т — в Азербайджан.

Мировая торговля соевыми бобами, согласно подсчетам Oilworld, с сентября по ноябрь выросла на 17% до 34,8 млн т. В том числе отгрузки из стран Южной Америки в отчетный период увеличились на 7,3 млн т, главным образом за счет Бразилии, которая в сентябре-ноябре экспортировала 8,9 млн т против 2,8 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода, также возросли поставки из Аргентины, Парагвая и Уругвая. Наибольший прирост закупок отмечался в направлении стран Азии, они выросли на 17% до 30 млн т, 90% этого объема было отгружено в Китай (26 млн т). Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 потребление сои в мире повысится более чем на 4%, в первую очередь благодаря Китаю, где этот показатель станет на 8% больше, а импорт в КНР возрастет до рекордных 97 млн т.

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