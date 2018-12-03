Экспорт зерна продолжает замедляться

Экспорт зерна из России замедлился: если по данным ФТС на 8 ноября отгрузки были на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года, то к 29 ноября они превышали уровень 2017 года только на 10,1%. С начала сезона (1 июля) объем вывоза составил 24,3 млн т против 22 млн т к концу ноября прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы достигли 20,4 млн т (плюс 19,3%), ячменя — 2,7 млн т (на 9,7% меньше, чем год назад), поставки кукурузы сократились вдвое до 856 тыс. т.



В этом сезоне число государств, импортирующих российскую зерновую продукцию, увеличилось на шесть до 130. Причем в ноябре был поставлен новый рекорд — число покупателей отечественной пшеницы впервые превысило 100 стран, сообщает Центр оценки качества зерна. Правда, 56% от общего объема поставок приходится на десять из них: к концу прошлого месяца они закупили в России 15,2 млн т продукции (с учетом продуктов переработки зерна). Лидерство продолжает удерживать Египет, куда было отправлено свыше 3,9 млн т зерна (в основном пшеницы), что на 18% больше, чем к концу ноября прошлого года. Турция, хотя и снизила импорт зерна из России на 12%, тем не менее занимает вторую строчку с 3,2 млн т в том числе 2,4 млн т пшеницы.



На третье место поднялась Латвия с 1,25 млн т из которых 752 тыс. т пришлось на пшеницу. Эта страна увеличила закупки российской зерновой продукции в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Кроме пшеницы она нарастила импорт подсолнечного шрота и ржи, следует из данных Центра оценки качества зерна. Страна вышла на третье место за месяц: в конце октября она была четвертой с 961 тыс. т, уступая Вьетнаму. Последний в течение ноября почти не закупал российскую зерновую продукцию (объем ввоза прибавил лишь 3 тыс. т) и опустился на четвертую позицию. В конце октября Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама направило Россельхознадзору жалобу из-за обнаружения в российской пшенице, поставляемой в республику, карантинного объекта — бодяка полевого. Вьетнам информировал, что с 1 ноября будет возвращать пшеницу в случае обнаружения карантинных для этой страны объектов. Как ранее писал «Агроинвестор», в ноябре Россельхознадзор начал приостанавливать работу зерновых отгрузочных площадок из-за нарушений карантинных фитосанитарных требований.



По прогнозу Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия может экспортировать 38-39 млн т зерна, в том числе 34-35 млн т пшеницы. Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», по итогам сезона-2018/19 экспорт зерна без учета зернобобовых, муки и вывоза в страны ЕАЭС может составить 41 млн т против 52,7 млн т в 2017/18. При этом за первую половину сезона — до конца декабря — за рубеж может быть отгружено свыше 29 млн т зерна или более 70% от потенциала.



Высокие темпы отгрузок связаны с ценовой конъюнктурой. К 29 ноября пшеница с протеином 12,5% в среднем стоила $228/т (FOB Новороссийск), не изменившись за неделю. С начала года рост составил 18,6%, следует из данных Минсельхоза. Год назад в это время средняя контрактная стоимость пшеницы была на уровне $170/т. Кроме того, на настроения экспортеров влияют разговоры о возможном ограничении поставок.



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