В 2019 году Россия может экспортировать до 700 тысяч тонн подсолнечника

По данным Масложирового союза, за шесть месяцев 2019 года Россия отправила за рубеж 266 тыс. т подсолнечника, хотя за тот же период прошлого года объем экспорта не превышал 90 тыс. т. Если нынешние темпы внешних отгрузок сохранятся, то до конца текущего года вывоз маслосемян агрокультуры может составить до 700 тыс. т, считает исполнительный директор организации Михаил Мальцев. «В связи с этим Масложировой союз хотел бы актуализировать свое предложение о повышении экспортной пошлины с 6% до 20%, — сказал он «Агроинвестору». — Если стоит задача выполнить целевые показатели по вывозу переработанной продукции, то следует либо увеличить пошлину, либо ограничивать поставки семечки».



Резкий рост вывоза подсолнечника в сезоне-2018/19 был обусловлен двумя факторами, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Во-первых, во второй половине сельхозгода от импортной пошлины была освобождена Турция: переработчикам страны была предоставлена квота на ввоз 300 тыс. т подсолнечника без всяких сборов. Это позволило закупать сырье по более высокой цене. Во-вторых, основная активность турецкой стороны по закупкам российского подсолнечника пришлась на конец весны (апрель — май), когда ажиотажного спроса на семечку в России уже не было. «Цены тогда стабилизировались на высоком уровне, переработчики имели достаточные запасы. И ничто не мешало туркам закупить у нас определенный объем, — поясняет эксперт. — Но это была единоразовая акция, в следующем сезоне такого случиться не должно, так как Турция вернет пошлину». Кроме того, полагает Хотько, новый сезон пройдет по традиционному сценарию и в плане внутреннего спроса на подсолнечник, когда во втором квартале на него обычно складывается ажиотажный спрос.



Предложение Масложирового союза вредно для рынка, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его мнению, увеличение экспортной пошлины на семечку наоборот приведет к сокращению объемов сырья. Для того, чтобы подсолнечника на рынке было больше, пошлины быть не должно, категоричен эксперт.



По данным Росстата, посевы подсолнечника в этом году составили 8,5 млн га (плюс 345 тыс. га к показателю 2018-го). Самая большая прибавка — в ПФО, где аграрии нарастили площади на 333 тыс. га до 3,9 млн га. В ЮФО посеяно на 52 тыс. га больше — 1,9 млн га, в Центре площади остались на прошлогоднем уровне — 1,4 млн га.



По оценке ИКАР, валовой сбор подсолнечника в 2019 году может составить 12,8 млн т в зачетном весе, что будет соответствовать рекордному уровню 2018-го, когда урожай достиг 12,76 млн т.



К началу августа для подсолнечника в основном складывались благоприятные погодные условия, говорит Мальцев. «Пока есть основания надеяться, что мы получим урожай не хуже урожая прошлого года, но прибавки, скорее всего, не будет», — предполагает он. «Центр Агроаналитики» оценивает урожай агрокультуры на уровне 12,52 млн т. Засуха и жара на юге в мае — июне не отразились на потенциальном урожае, утверждает руководитель центра Дмитрий Авельцов. Посевы в основных регионах выращивания подсолнечника (в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях) до середины июня находились в состоянии лучшем, чем в прошлом сезоне в это же время, обращает внимание он.



По данным Минсельхоза на 27 августа, подсолнечник убран с 52,5 тыс. га, намолочено 117,9 тыс. т при средней урожайности 22,5 ц/га. Год назад в это время было собрано 72,9 тыс. т при урожайности 20,5 ц/га.

