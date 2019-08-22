В России началась уборка подсолнечника

В Ставропольском крае и республике Адыгея началась уборка подсолнечника, сообщает федеральный Минсельхоз. Обмолочено 0,5 тыс. га, получено 0,6 тыс. т маслосемян при средней урожайности 12,2 ц/га. В прошлом году в это время сбор с гектара был меньше — на уровне 10 ц, тогда аграрии убрали агрокультуру с 0,3 тыс. га и намолотили 0,3 тыс. т. В этом году, по данным Росстата, подсолнечник посеян на 8,5 млн га, что на 345 тыс. га больше, чем в 2018-м.



Во всех регионах Юга страны подсолнечник находится в хорошем и отличном состоянии, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. В Центре и Поволжье он также ожидает хорошей урожайности. Такому результату способствовала влажная и прохладная погода в июле, пояснил Хотько. ИКАР подтверждает свой прогноз по урожаю подсолнечника в этом году на уровне 12,8 млн т, что станет новым рекордом.



Также отмечается более высокая, чем в прошлом году, урожайность рапса — как на Юге по озимому, так и в Центре, где в разгаре уборочная кампания, продолжает эксперт. По данным Минсельхоза на 21 августа, рапс обмолочен с 231 тыс. га или 14,8% площади, собрано 550,1 тыс. т при средней урожайности 23,8 ц/га. Год назад в это время сбор с гектара составлял 18,9 ц/га. Однако итоговый урожай агрокультуры останется на уровне прошлого года — около 2 млн т, оценивает Хотько. Это связано с тем, что посевы рапса в целом остались на прошлогоднем уровне — 1,6 млн га, в том числе в центральных регионах они уменьшились. «В роли центра выращивания рапса укрепляются Сибирь и Урал, где фактически сосредоточено более половины всех площадей под агрокультурой», — добавляет эксперт.



Прогноз валового сбора сои ИКАР подтвердил на уровне 4,4 млн т — на 10% больше, чем в 2018-м. «Фактором роста станет увеличение площадей. Что касается урожайности, то этот аспект пока под вопросом: есть проблемы на Дальнем Востоке, сейчас там активно заливает поля, кроме того был существенный недосев относительно первоначальных планов», — отмечает Хотько. Ранее администрация Приморского края сообщала, что в регионе из-за ливней затопило свыше 20 тыс. га сельхозугодий, в том числе под водой оказалось около 13 тыс. га посевов сои. Также из-за избытка осадков агрокультура пострадала в Амурской области. По оценке регионального правительства, в 16 районах области от переувлажнения посевы сои пострадали на площади свыше 212,2 тыс. га или 25% от площади ее сева.



В целом по России соя в этом году посеяна на более чем 3 млн га, по сравнению с 2018-м площади выросли на 90 тыс. га. В том числе в Центре они увеличились на 22% до 1,1 млн га при одновременном сокращении на Дальнем Востоке на 11% до 1,3 млн га, следует из данных Росстата. По информации Минсельхоза на 21 августа, соя обмолочена с площади 25,5 тыс. га или 0,8% посевной площади. Собрано 32,7 тыс. т при урожайности 12,8 ц/га. На аналогичную дату в прошлом году средний сбор с гектара составлял 12,4 ц.



Спрогнозировать, что будет с ценами на подсолнечник и сою, Даниил Хотько пока затрудняется. А вот стартовые цены на рапс на 4-5% выше, чем в прошлом сезоне, сравнивает он. «Такой динамике способствуют более высокие цены на масло», — уточняет эксперт. По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 16 августа средние цены на подсолнечник были на уровне 20070 руб./т, увеличившись за неделю на 75 руб./т. Год назад в это время подсолнечник стоил 21591 руб./т.



Также Хотько обращает внимание, что экспорт подсолнечника в этом году уже превзошел рекорд 2017-го. «Тогда по всем направлениям мы вывезли 356 тыс. т. В этом году на конец июля только официальный экспорт составил 340 тыс. т, и это без учета еще около 120 тыс. т теневых поставок в Казахстан», — комментирует эксперт.​

