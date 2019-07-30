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Аналитика
Урожай подсолнечника может обновить прошлогодний рекорд
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 июля 2019
В Поволжье сев агрокультуры вырос более чем на 300 тысяч гектаров
В этом году посевные площади подсолнечника в России достигли 8,5 млн гектаров
Фото: В. Бычков

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая подсолнечника в России до 12,7-12,8 млн т в зачетном весе, сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Майский прогноз находился в пределах 12,3-12,4 млн т. Таким образом, валовой сбор может оказаться на рекордном уровне 2018-го, когда он, согласно официальной статистике, составил 12,76 млн т.

По словам Хотько, корректировка прогноза произошла за счет роста посевных площадей подсолнечника: согласно Росстату, они составили 8,5 млн га, увеличившись к итоговому значению прошлого года на 345 тыс. га. Однако урожайность будет ниже. «В прошлом году была рекордная урожайность. Мы считаем, что повторить ее будет сложно», — сказал эксперт. При этом он отметил, что растения находятся в хорошем состоянии. «Засушливые условия июня были компенсированы обильными дождями в июле. Поэтому никаких опасений на этот счет нет», — отметил Хотько. По данным Гидрометцентра России, во второй декаде июля в центральных регионах у подсолнечника наблюдалось образование и рост соцветий, а в южных продолжалось цветение и рост корзинки.

Как следует из данных весеннего учета, опубликованных на прошлой неделе Росстатом, рост посевных площадей обеспечил преимущественно Приволжский федеральный округ, где посевы подсолнечника прибавили 333 тыс. га и практически достигли 3,9 млн га. В частности, в Оренбургской области площади выросли на 104 тыс. га, в Саратовской — на 97 тыс. га, в Самарской — на 67 тыс. га. В Южном федеральном округе сев подсолнечника расширился на 52 тыс. га и превысил 1,9 млн га, в Центре площади остались на прошлогоднем уровне в 1,4 млн га. В том числе в Рязанской области площади под масличными увеличены на 17 тыс. га, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин. «Виды на урожай масличных хорошие, особенно по подсолнечнику и сое», — приводятся его слова на сайте министерства.

Минсельхоз США в июльском отчете прогнозировал снижение урожая подсолнечника в России в этом году на 0,7 млн т до 12 млн т, а мирового производства — на 1 млн т до 50,5 млн т. Помимо России сокращение также ожидается на Украине, являющейся крупнейшим глобальным производителем этой агрокультуры — на 0,2 млн т до 14,8 млн т. В результате небольшого роста как мировой торговли, так и внутреннего потребления мировые переходящие запасы подсолнечника к концу сезона-2019/20 сократятся на 20% до 2,6 млн т, что станет минимальным значением с 2011/12.

Валовой сбор соевых бобов в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 4,3-4,4 млн т против 4 млн т в 2018-м. «Рост произойдет в первую очередь за счет увеличения посевных площадей в Центре», — поясняет Хотько. Прогноз по урожаю рапса ИКАР сохраняет на уровне 2-2,1 млн т. По информации Росстата, посевные площади сои в этом году выросли на 90 тыс. га до более 3 млн га, в том числе в Центре — на 22% до 1,1 млн га при одновременном сокращении на Дальнем Востоке на 11% до 1,3 млн га. Сев рапса остался на прошлогоднем уровне — 1,6 млн га. В целом площади под масличными агрокультурами в России увеличились на 578 тыс. га до 14,5 млн га. Уборка озимого рапса уже ведется, следует из оперативных данных Минсельхоза: обмолочены первые 100 тыс. га, текущая урожайность составляет 24,3 ц/га — на 5,4 ц/га больше, чем годом ранее.

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