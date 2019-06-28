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Регионы
Экспорт подсолнечника из России активизировался
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 июня 2019
Отгрузки подсолнечного масла в мае установили рекорд
Урожай подсолнечника в 2018 году вырос на 22% до 12,7 млн тонн
Фото: Д. Гришкин

Экспорт подсолнечника из России по итогам сезона-2018/19 может достигнуть 360 тыс. т, следует из обновленного прогноза аналитического агентства «АПК-Информ». «Повышение указанной оценки стало возможным на фоне привлекательной ценовой конъюнктуры, которая складывалась на внешнем рынке в апреле-мае 2019 года, в частности со стороны турецких покупателей», — говорится в сообщении агентства.

В сентябре-мае Россия поставила за рубеж свыше 210 тыс. т подсолнечника, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. При этом в мае был отгружен рекордный месячный объем в текущем сезоне — около 69 тыс. т, 80% из которых были отправлены в Турцию, указывают аналитики. Они ожидают, что в июне-августе может быть вывезено еще примерно 150 тыс. т, более половины этого объема придется на июнь.

Прогноз в сторону повышения увеличил и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Согласно его последней оценке, экспорт подсолнечника может составить 380 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «В последние месяцы — в апреле, мае, и, вероятно, июне — поставки активизировались после того, как Турция ввела квоту на беспошлинный ввоз 300 тыс. т семян», — пояснил Хотько. Кроме того, по его словам, корректировка прогноза связана с ростом отгрузок в направлении Казахстана.

С 1 июля по 25 июня экспорт подсолнечника составил 426 тыс. т, следует из информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна. Такой показатель втрое превышает аналогичный предыдущий период. Одновременно на 24% до 1,3 млн т вырос вывоз подсолнечного шрота. «Благодаря активности Латвии, Италии, Турции и Белоруссии доля подсолнечного шрота [в общем объеме экспорта зерна и масличных] достигла 3%», — отмечается в сообщении центра.

Также за девять месяцев масличного сезона Россия экспортировала 1,9 млн т подсолнечного масла — на 13% больше аналогичного периода предыдущего маркетингового года. В том числе в мае отгрузки составили 329 тыс. т, что на 35% выше показателя апреля и является рекордным месячным объемом за всю историю наблюдений, отмечает «АПК-Информ». В частности, более чем в два раза в отчетный месяц увеличился экспорт российского продукта в Иран — до 106 тыс. т. Кроме того, более чем на 70% нарастил закупки Египет (58 тыс. т) и почти на 50% Турция (55 тыс. т).

Во второй половине сезона экспорт подсолнечного масла значительно активизировался, подтверждает Хотько. «С марта по май мы вывезли порядка 850 тыс. т против 636 тыс. т в эти месяцы в прошлом сезоне. В том числе в мае было зафиксировано рекордное значение в более чем 320 тыс. т», — уточнил Хотько. Такая ситуация связана с высокими объемами переработки во второй половине сезона при стагнации внутреннего потребления, поясняет он. По итогам сезона-2018/19 ИКАР прогнозирует экспорт подсолнечного масла на уровне 2,55 млн т против 2,3 млн т в 2017/18.

Согласно Росстату, урожай подсолнечника в прошлом году составил 12,7 млн т, что на 22% выше валового сбора 2017-го. К 2036 году, согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, производство агрокультуры должно увеличиться до 13,7 млн т. В этом году, по оперативной информации Минсельхоза, к 20 июня подсолнечник в стране посеян на площади 8,1 млн га против 7,8 млн га к 20 июня 2018-го. Итоговые площади подсолнечника в прошлом году оценены Росстатом в 8,16 млн га.

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