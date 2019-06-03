Прогноз Минсельхоза по снижению сева подсолнечника не оправдался

По состоянию на 3 июня сев подсолнечника в России достиг 8 млн га и превысил прогнозируемую Минсельхозом площадь на 3,5%. В прошлом году к этой дате было засеяно 7,5 млн га, следует из оперативной информации аграрного ведомства. Всего же в 2018-м, по данным Росстата, подсолнечник занимал чуть менее 8,2 млн га. В этом году министерство прогнозировало, что площади сократятся на 334 тыс. га до 7,8 млн га.



Как и ожидалось, не состоялось ожидаемое Минсельхозом снижение посевных площадей подсолнечника в Оренбургской области, констатирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Ведомство оценивало, что они в этом году уменьшатся до 600 тыс. га против 920 тыс. га в 2018-м. «Однако в итоге в Оренбургской области площади оказались на уровне 2018-го», — сказал «Агроинвестору» Хотько. Как сообщается на сайте Минсельхозпрода региона, сев яровых культур в области завершен, подсолнечник на зерно занял 908 тыс. га, что составляет 111% от плана.



Также превышение прогнозов зафиксировано в Саратовской и Самарской областях. «Самарская область превзошла официальный прогноз на 40 тыс. га, Саратовская — на 90 тыс. га», — продолжает Хотько. Таким образом, по его словам, площади под подсолнечником в России в этом году могут составить 8,1 млн га. «Сейчас остается лишь узнать, как досеяла агрокультуру Сибирь, в первую очередь Алтайский край. К 31 мая сев здесь был проведен на 670 тыс. га при запланированных 709 тыс. га», — отметил Хотько. На прошлой неделе Минсельхоз Алтайского края сообщил, что аграрии в оптимальные сроки закончили сев подсолнечника и его площадь «составила более 660 тыс. га».



Согласно информации региональных органов управления АПК, в Пензенской области подсолнечник посеян на 246,7 тыс. га, что аналогично показателю 2018-го (246,6 тыс. га). На прошлогоднем уровне находится сев и в Кабардино-Балкарии — 17,2 тыс. га. В Брянской области агрокультура заняла 7,6 тыс. га, что на 14% выше плана. В Башкирии подсолнечник посеян на 225 тыс. га, что также соответствует показателю 2018-го.



К концу посевной ИКАР сохраняет прогноз по урожаю подсолнечника в этом году на уровне 12,3-12,4 млн т, что лишь на 3-3,5% ниже прошлогоднего рекорда в 12,8 млн т. «Пока все идет в позитивном ключе, серьезных проблем пока нигде не наблюдается», — комментирует Хотько. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в майском обзоре оценивала урожай подсолнечника в России в этом году в 12,5 млн т при посевных площадях на уровне 7,85 млн га без учета Крыма (в 2018-м агрокультура в республике занимала 77 тыс. га).



Аналитическая компания Oil World прогнозирует снижение урожая в России на 7% до 11,8 млн т. Одновременно валовой сбор снизится и на Украине, являющейся крупнейшим в мире производителем, — на 3,8% до 14,9 млн т. В целом мировое производство подсолнечника в сезоне-2019/20, согласно подсчетам аналитиков, сократится на 1 млн т до 51,4 млн т в связи с уменьшением средней урожайности на 1-2%.



Как говорится в проекте Национального доклада о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, по итогам прошлого года рентабельность производства подсолнечника в России составила в среднем 33,2% без учета субсидий. По сравнению с 2017-м показатель снизился на 8,8 п. п., тем не менее агрокультура остается лидером по рентабельности среди основной продукции растениеводства. Так, рентабельность зерновых и зернобобовых без кукурузы и риса равнялась 26,9%, кукурузы — 14,6%, риса — 23,3%, сахарной свеклы — 27,6%, картофеля — 23%, сои — 24,4%. По данным аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе маслосемена подсолнечника подорожали на 175 руб. до 18650 руб./т, однако это на 14% ниже прошлогоднего уровня на эту дату.

