«Содружество» построит маслоэкстракционный завод в Курской области

Крупнейший в России переработчик сои — группа «Содружество», Россельхозбанк и администрация Курской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства в регионе завода по переработке масличных, сообщает ТАСС. Инвестиции в проект «Курскагротерминал» оцениваются в 20 млрд руб., мощность предприятия превысит 1 млн т в год. По словам врио губернатора Курской области Романа Старовойта, маслоэкстракционный завод станет первым предприятием в области, перерабатывающим сою.



«Мы уверены, что благодаря партнерству с Россельхозбанком сможем создать на курской земле новую точку роста переработки сои в России», — цитирует ТАСС директора «Содружества» Александра Шендерюк-Жидкова. Как отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, банк активно работает с регионами в направлении развития важных проектов АПК, и именно таким является строительство «Содружеством» маслоэкстракционного завода.



«В Курской области нет крупных маслоэкстрационных заводов, притом, что это один из крупнейших регионов производства масличных — и сои, и подсолнечника, и рапса, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. — Кроме того, это приграничный регион с хорошей экспортной перспективой, поэтому выбор места для строительства завода понятен».



Центральный федеральный округ стал лидером в России по производству сои, и компания неслучайно выбрала именно Курскую область для размещения нового предприятия, пояснил Шендерюк-Жидков: именно в этом регионе 25 лет назад «Содружество» начинало свой бизнес. Кроме того, он обратил внимание на благоприятный инвестиционный климат области. «Агропромышленный комплекс региона активно развивается, в том числе и по объему посевных площадей, — сказал Старовойт (цитата по сайту администрации Курской области). — В этом году мы на 20% увеличили посевы сои и в ближайшие годы намерены выйти по этой культуре на показатель, рекомендованный Минсельхозом РФ, — 300 тыс. га. Но при этом у нас нет перерабатывающих производств. Поэтому строительство маслоэкстракционного завода имеет очень важное значение для Курской области».



По данным Росстата, в прошлом году Курская область стала третьей в стране по производству сои, урожай которой составил 462 тыс. т (11% от общего валового сбора по стране). По расчетам «Центра агроаналитики», потенциал роста производства агрокультуры в регионе составляет 117% до более чем 1 млн т к 2024 году.



Группа «Содружество» основана в 1994 году, холдинг владеет более 30 предприятиями в 20 странах. Группа состоит из четырех бизнес-единиц: производство белков и масел, торговля сельхозтоварами, специализированная инфраструктура (в том числе глубоководные морские порты и речные терминалы) и логистика. Годовой оборот компании составляет около $3 млрд.

