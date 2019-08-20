В июле агропроизводство выросло на 5,9%

В июле 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства в России вырос до 536,5 млрд руб., что на 5,9% выше показателя июля 2018-го, сообщил Росстат. В предыдущие месяцы рост к соответствующему прошлогоднему периоду не превышал 1,5%. Таким образом, по итогам семи месяцев 2019-го агропроизводство увеличилось в годовом выражении на 2,5% до 2,2 трлн руб.



В текущем году уборка зерновых и зернобобовых агрокультур на большей части территории страны началась раньше по сравнению с предыдущим годом, поясняется в материалах Росстата. К началу августа уборочная кампания велась в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах, также приступили к ней Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток. К 1 августа зерновые и зернобобовые были обмолочены на 10,1 млн га — на 20% больше, чем к этому времени год назад, собрано 36,1 млн т зерна в бункерном весе (на 17% больше).



Производство скота и птицы на убой в январе-июле увеличилось на 1,1% до 8 млн т, в том числе в июле — на 2,1% к июлю 2018-го, до 1,1 млн т. Надои молока во всех хозяйствах, согласно официальной статистике, выросли на 1,5% до 18,5 млн т, производство яиц снизилось на 0,8% до 26,3 млрд шт. При этом поголовье КРС в стране продолжило сокращаться и, по расчетам, на конец июля составляло 19,1 млн животных, что на 0,6% меньше, чем на соответствующую дату в 2018-м.



Динамика сельского хозяйства стала одним из факторов восстановления темпов экономического роста в июле после слабой динамики в первой половине года, говорится в комментарии Минэкономразвития «Картина деловой активности». По его оценке, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% в годовом выражении, вклад сельского хозяйства в этот рост составил +0,2 п. п. «Улучшение показателей наблюдалось как в растениеводстве, так и в животноводстве», — констатирует Минэкономразвития. При этом рост розничного товарооборота в июле продолжил замедляться — до 1% в годовом выражении после 1,4% в июне, при этом нисходящая динамика наблюдалась в том числе и в продовольственном сегменте. По данным Росстата, оборот розничной торговли пищевыми продуктами в июле прибавил 1% против 1,4% в июне и 1,7% в мае.



По итогам первого полугодия 2019-го производство агропродукции в России увеличилось на 1,2%. Во второй половине года динамика может замедлиться, не исключали эксперты. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает рост сельского хозяйства по итогам года на уровне 0,9%. Минсельхоз прогнозирует положительную динамику в пределах 0-1%, в том числе на 0-0,5% — в растениеводстве и на 1,5-1,7% — в животноводстве. К середине августа намолот зерна практически сравнялся с прошлогодним объемом.

