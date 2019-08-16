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Регионы
Намолот зерна сравнялся с прошлогодним объемом
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 августа 2019
Темп уборочной кампании замедлился из-за дождей
К 15 августа в России урожай собран с 20 млн гектаров
Фото: Д. Абрамов

Согласно оперативным данным органов управления АПК регионов, к середине августа объем намолоченного в России зерна сравнялся с прошлогодним уровнем, следует из информации Минсельхоза. К 15 августа он составил 67,8 млн т в бункерном весе, в то время как в прошлом году к этой дате было 67,6 млн т. Ранее намолот опережал прошлогодние показатели: так, к 1 августа превышение составляло 9,5 млн т или 21%, к 15 июля — 5,5 млн т (20%).

Зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с более 20 млн га или 44% к посевной площади. При этом средняя урожайность превысила прошлогодний уровень и составляет 32,8 ц/га — на 3,8% выше показателя 2018-го на эту дату. В том числе пшеница обмолочена с 53% площадей, собрано 53,1 млн т в бункерном весе при урожайности 35,6 ц/га (в 2018-м — 34,5 ц/га). Посевы ячменя убраны на 39,5%, получено 10,5 млн т при урожайности 30,3 ц/га (в 2018-м — 25,9 ц/га).

Сейчас идет некоторое замедление уборочной кампании из-за продолжительных дождей, в первую очередь в Поволжье, говорит гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Текущий уровень обмолота в Поволжье меньше, чем в прошлом году. Также некоторое торможение наблюдается в Центре из-за погодных условий. Однако ничего критичного нет», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.

Губернатор Пермского края Максим Решетников на этой неделе признал, что погода негативно сказывается на заготовке кормов и сборе урожая, однако аграрии будут освобождены от обязательств по выполнению планов. «Режим чрезвычайной ситуации введен в семи территориях. Это значит, что мы снимаем с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию. Мы понимаем, что при такой погоде далеко не всех показателей можно будет достичь», — признал Решетников (цитата по РБК).

Дожди и переувлажнение почвы сдерживают темп уборочных работ и в Татарстане. «Погода не балует. При первой возможности надо выходить на поля и собрать выращенное. Для этого используйте все возможности», — поручил местным аграриям министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов (цитата по сайту Минсельхозпрода Татарстана).

Неблагоприятные погодные условия также сдерживают темпы уборки в Нижегородской области, что грозит сдвигом сроков ее окончания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. В регионе убрано 19% площадей под зерновыми, намолочено 264 тыс. т зерна. «Урожайность в среднем 24,5 ц/га, что примерно на уровне прошлого года (23,6 ц/га)», — подсчитало ведомство. В 2019 году власти региона планируют собрать не менее 1 млн т зерна, то есть на 13% ниже прошлогоднего объема.

Всего к середине августа 15 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, Минсельхоз России «не видит существенных рисков, связанных с урожаем» и по-прежнему прогнозирует валовой сбор зерна в этом году на уровне 118 млн т, что на 4,7 млн т или на 4% выше результата 2018-го. Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает урожай в 120 млн т, включая 75 млн т пшеницы, аналитический центр «Русагротранса» - 118,6 млн т (74,8 млн т), аналитический центр «СовЭкон» - 116,8 млн т (74,4 млн т).

«ПроЗерно» пока не пересматривало свой июльский прогноз, который находился на уровне 123,8 млн т, в том числе 76,3 млн т пшеницы. В то же время Петриченко обращает внимание, что еще на прошлой неделе показатели урожайности превысили прошлогодние уровни. «Это касается как пшеницы, так и зерна в целом. Превышение должно сохраниться вплоть до конца уборочной кампании», — уверен он.

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