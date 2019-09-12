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Рынки
Произведен первый миллион тонн сахара из свеклы нового урожая
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
12 сентября 2019
Урожайность агрокультуры на 25% превышает прошлогоднюю
В сезоне-2019/20 в России будут работать как минимум 72 сахарных завода
Фото: А. Галеев

К 11 сентября в России произведен 1 млн т сахара из свеклы нового урожая. Как сообщает Союзроссахар, в 2018-м первый миллион был получен 16 сентября. К настоящему времени работают 64 сахарных завода из 74-х, и в среднем предприятия в этом сезоне запускаются на несколько суток раньше прошлого года, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «В этом году не будет запущен Садовский завод в Воронежской области. Также нет ясности по Чеченскому и Эркен-Шахарскому заводам: они традиционно пускались позже остальных южных заводов, но будут ли они работать в этом сезоне, до сих пор неизвестно. Остальные 72 завода, скорее всего, будут работать к концу сентября», — сказал Иванов.

С учетом погодных условий, состояния посевов и урожайности Союзроссахар прогнозирует валовой сбор сахарной свеклы в этом сезоне на уровне 51 млн т, что на 21% больше урожая 2018-го (42,1 млн т) и соответствует рекордным объемам 2017 и 2016 годов (51,9 млн т и 51,3 млн т соответственно). К 11 сентября, согласно оперативным данным Минсельхоза, сахарная свекла выкопана с 19% посевной площади, получено 9,3 млн т.

При этом текущая урожайность превышает прошлогоднюю почти на 25% и составляет 431 ц/га. В том числе на Юге, где убрано более трети площадей, сбор с 1 га увеличился на 35%. Однако основной производитель свеклы — Центр, а он только приступил к уборке, говорит Иванов. «Скорее всего, итоговый прирост урожайности будет меньше текущего, хотя он все равно будет значительным», — оценивает эксперт. По данным Минсельхоза, в Центральном федеральном округе к 10 сентября было убрано 14% площадей при урожайности 409 ц/га против 340 ц/га годом ранее, в Приволжском — 9% при росте урожайности на 11% до 384 ц/га. Средний выход сахара на текущий момент в стране составляет 13,73% против 13,5% в 2018-м. «Однако так как сейчас подключаются к переработке более северные регионы, этот показатель также будет меняться», — предупреждает Иванов.

Ранее Международная организация по сахару (ISO) повысила прогноз производства сахара в России в этом сезоне с 5,9 млн т до 6,5 млн т при внутреннем потреблении 5,92 млн т. Прогноз ИКАР по-прежнему находится на уровне «не менее 6,4 млн т». Однако вероятность того, что может быть побит рекорд сезона-2017/18 в 6,64 млн т растет, констатирует Иванов. «В результате снижение цен уже идет. Игроки, насколько могут, пытаются сдерживать продажи, однако как долго они смогут это делать, неизвестно», — сказал Иванов.

Решить проблему переизбытка сахара сможет только активный экспорт, уверен он. «Для нормализации ситуации на рынке России необходимо выходить на темпы экспорта сахара в объеме более 100 тыс. т в месяц. Пиковый экспорт России был 125 тыс. т в месяц — такой показатель был достигнут в сезоне-1999/2000, это был сырцовый сахар», — заметил Иванов, подчеркнув, что существующая емкость экспортных рынков, доступных по железной дороге и автомобильным транспортом (без морских отгрузок), обеспечивает возможность вывоза более 1 млн т российского сахара за сезон. Тем не менее в сезоне-2018/19 Россия, по данным Союзроссахара, снизила экспорт практически вдвое, до 241 тыс. т белого сахара. В августе, согласно оценке ИКАР, было вывезено около 30 тыс. т — рекордный объем для этого месяца.

По данным Минсельхоза, за последнюю неделю августа цены производителей белого свекловичного сахара снизились на 2,9% до 25,19 руб./кг. По сравнению с концом 2018-го снижение составляет более 30%.

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