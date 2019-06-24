Производство сахара в новом сезоне может стать рекордным

В сезоне-2019/20 в России будет произведено не менее 6,4 млн т сахара, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). При благоприятном же стечении обстоятельств сахарные заводы и вовсе могут побить рекорд, установленный в 2017/18 году, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



Посевная кампания по сахарной свекле в этом году прошла на две-три недели раньше, чем в прошлом, когда она завершилась непривычно поздно, напоминает он. При этом, по словам Иванова, в целом погодные условия в свеклосеющих регионах в этом году благоприятные — нигде нет резко аномальной погоды, запасы почвенной влаги и всходы находятся в норме. По данным Минсельхоза, сахарная свекла посеяна на 1,1 млн га, что на 0,5% больше прогнозной площади. По сравнению с прошлым годом посевы увеличились на 19 тыс. га, уточняет ИКАР.



Производство сахара в новом сезоне будет близким к рекордному, считает Иванов. «Рекорд по производству сахара в нашей стране был установлен в сезоне-2017/18, когда вместе с переработкой мелассы и сиропа наши заводы выработали 6,64 млн т, и у нас есть все шансы превзойти этот результат», — добавляет он. В том числе скажется то, что в этом сезоне начнет работу третья в стране линия дешугаризации мелассы на Чернянском сахарном заводе «Русагро» в Белгородской области. Ее мощность — более 50 тыс. т сахара. Однако такие объемы будут сильно давить на цену, продолжает Иванов. В отрасли четвертый сезон подряд наблюдается перепроизводство, и увеличиваются запасы при ограниченных возможностях экспорта. Поэтому необходимо уже сегодня думать, что делать с таким количеством произведенной продукции, подчеркивает он.



Сегодня, по оценке ИКАР, средняя по России оптовая цена на сахар очень низкая и составляет 29,08 руб./кг. «Дело в том, что мировые цены низкие. Экспортный паритет находится на уровне 23-24 руб./кг (Краснодар с НДС). Если России нужно будет экспортировать существенный объем — более 200-300 тыс. т, а может потребоваться вывезти и более 500 тыс. т (с учетом импорта в основном из Беларуси около 300 тыс. т) — с высокой вероятностью стоимость сахара на внутреннем рынке уменьшится до этих значений и даже ниже», — рассказывает Иванов. Таким образом вполне возможно, что осенью цены на сахар могут опуститься до уровня менее 23 руб./кг.



«С учетом по-прежнему дорогой и неудобной российской морской логистики, для того, чтобы нарастить объемы экспорта на новые рынки, игрокам придется продавать сахар даже по 19-22 руб./кг, — предупреждает Иванов. — Много ли заработает свеклосахарная отрасль от такого экспорта?». В условиях перепроизводства, растущих запасов и снизившихся мировых цен для отрасли это будет серьезным вызовом, отмечает эксперт. В итоге некоторые игроки могут не выдержать: кто-то откажется от свеклы, кто-то закроет заводы, заключает эксперт.

