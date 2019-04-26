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Инвестиции
Проекту ростовского сахарного завода найден китайский инвестор
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 апреля 2019
Компания «Харкан» готова вложить треть из 16 млрд рублей
Строительство сахарного завода в Ростовской области планировалось начать еще в 2012 году
Фото: В. Волков

Международная сахарная корпорация (МСК) подписала с китайской компанией «Харкан» соглашение о строительстве сахарного завода в Ростовской области, который должен стать крупнейшим в России. Подписание документа состоялось 25 апреля в Пекине и было приурочено к официальному визиту в Китай президента Владимира Путина. Как сообщается на сайте президента МСК Кирсана Илюмжинова, стоимость проекта составляет 16,2 млрд руб., из них примерно 30% придется на инвестиции китайской стороны.

Строительство «Первого донского сахарного завода», которое намеревались начать еще в 2013 году, сейчас запланировано на сентябрь 2019-го. Согласно проектной документации, построенный при участии китайской стороны завод в Ростовской области будет перерабатывать 12 тыс. т свеклы в сутки и начнет работать в сентябре 2021 года. «Сразу после подписания соглашения было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая уже на следующей неделе приедет в Россию, побывает в Москве и в Ростовской области, на месте будущей стройки», — рассказал «Независимой газете» Илюмжинов. Он отметил, что необходимость строительства завода обусловлена наличием в регионе большого объема сырья, которое российские аграрии «вынуждены возить за 500 км в Краснодарский край».

Проект строительства собственного завода является многолетней идеей Ростовской области. МСК, являющаяся инициатором проекта, еще в 2012 году подписала с регионом соглашение о строительстве предприятия производительностью 1,7 тыс. т сахара в сутки. Проект был включен в перечень 100 губернаторских инвестпроектов, получил госгарантии, консультантом выступает французская группа Sucden. Завод предполагалось запустить в 2015 году. Весной 2015 года гендиректор МСК сообщил об идущем процессе перевода земель сельхозназначения в категорию промышленного использования и назвал новую предполагаемую дату запуска — август 2017-го.

В феврале 2019 года на заседании совета по инвестициям при губернаторе стало известно, что строительство так и не начато. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, в проект было вложено 259 млн руб., выполнены проектные работы, включая экспертизу проекта, получено разрешение на строительство. Также регион выполнил обязательства по созданию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. «Для выхода на площадку осталось мало — привлечение финансирования», — подчеркивал Рачаловский (цитата по видеозаписи заседания).

Несмотря на то, что финансирование найдено, проект завода вряд ли будет реализован, убежден ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «При сохранении и, возможно, росте объемов производства сахара в России за счет модернизации оставшихся заводов в ближайшие 15 лет в России будет закрыто до 20 сахарных заводов. Если ростовский сахарный завод все-таки будет построен, то будет закрыто ещк больше заводов, а это вряд ли допустят власти свеклосахарных регионов. Объективно, места для нового предприятия на рынке нет», — сказал он «Агроинвестору». Что касается Китая, то, по словам Иванова, эта страна производит чуть более 1 млн т свекловичного сахара, около 10 млн т тростникового сахара и более 4 млн т импортирует, причем не весь объем легитимно. При этом Китай будет возить сахар из Пакистана, Таиланда, Австралии, стран Юго-Восточной Азии, но не из России. «Логистика из южной части России слишком длинная, а наши издержки морского фобинга слишком высоки по сравнению с соседями на Черном и Средиземном морях. Кроме того, импорт сахара белого и сырца в Китай заквотирован, а попасть в китайскую квоту — крайне сложная задача», — указал Иванов.

По данным Росстата, в 2018 году в Ростовской области было выращено 687 тыс. т сахарной свеклы или 1,6% общероссийского производства. По словам Иванова, вся сахарная свекла в Ростовской области выращивается в приграничных с Краснодарским и Ставропольским краями районах и нет никаких проблем с ее доставкой на переработку. Так, Азовский и Песчанокопский районы обеспечивают 2/3 всей ростовской свеклы. Рядом с Ростовской областью на Кубани находятся четыре завода — Ленинградский, Павловский, Тихорецкий и Новопокровский, в Ставрополье — Изобильненский.

Крупнейшим в России по итогам сезона-2018/19 стал завод «Успенский сахарник» компании «Продимекс», который произвел 199 тыс. т сахара.

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