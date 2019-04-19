Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.016
eur
71.973
moex
2563.99
brent
72.01
пшеница
445.4
сахар
12.76

Рынки
Россия добивается отмены льгот на импорт сахара в Казахстан
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
19 апреля 2019
Казахстан — крупнейший рынок сбыта российского сахара
Внутреннее производство свекловичного сахара в Казахстане покрывает не более 10% его потребления
Фото: flickr.com

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара. Как пишет РБК, этот вопрос на очередном заседании совета ЕЭК поднял первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В своем письме Силуанов предлагает не распространять на иностранный белый сахар процедуру свободной таможенной зоны и не применять к нему процедуру свободного склада.

В ЕЭК подтвердили факт поступления обращения. «Письмо поступало в комиссию, вопрос был рассмотрен на заседании совета 29 марта», — сообщил «Агроинвестору» представитель комиссии. Однако, по его словам, договоренностей тогда достичь не удалось. Данный вопрос будет обсуждаться 30 апреля на уровне премьер-министров в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

В 2017—2018 годах казахские предприятия, которые пользуются льготами, ввезли без уплаты таможенных пошлин 44,2 тыс. т иностранного сахара, ссылается РБК на справку Минэкономразвития России, подготовленную к заседанию совета ЕЭК. В результате бюджеты государств-членов ЕАЭС недополучили таможенных платежей на $15 млн, из них казахские предприятия фактически получили льготы на $12,8 млн. В декабре 2018-го правительство Казахстана возобновило действие льготы на беспошлинный импорт белого сахара в составе готовой продукции четырем предприятиям.

Наличие таких льгот позволяет отдельным казахстанским компаниям, производящим сладкие напитки и кондитерские изделия, свободно ввозить сахар из Украины, стран Евросоюза и других, и тем самым иметь административные конкурентные преимущества, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Эти поставки ограничивают рынки сбыта казахстанским производителям сахара, кондитерский изделий и напитков (не имеющим подобных преференций), а также экспорт подобной продукции из России и Беларуси, и заметно искажают ценообразование внутри ЕАЭС», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, объем производства свекловичного сахара в Казахстане — около 50 тыс. т при внутреннем потреблении 400-500 тыс. т.

Аналогичные преференции у Казахстана есть и при импорте сахара-сырца. «Когда создавался Таможенный союз, Казахстану была дана преференция по беспошлинному импорту сахара-сырца. Она истекает в этом году, и формально Казахстан с 1 января 2020 года должен ввести такую же пошлину на сырец, как в России и Беларуси — в размере $140-250 за тонну в зависимости от мировых цен на сахар», — напоминает Иванов. По данным ИКАР, в сезоне-2017/18 Казахстан ввез 264 тыс. т сырца, в текущем сезоне к марту — 56 тыс. т.

Казахстан является крупнейшим покупателем российского сахара. В прошлом сезоне экспорт российского сахара составил 504 тыс. т, в топ-3 покупателей кроме Казахстана вошли Узбекистан и Киргизия. В этом сезоне Казахстан также остается на первом месте. По данным ИКАР, с начала сезона-2018/19 в эту страну по железной дороге было ввезено 97 тыс. т российского сахара. Второе место с объемом 5 тыс. т занимает Киргизия.

Показать еще

Статьи по теме
Сахарная свекла посеяна на трети площадей
Россия просит квоту на поставки 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан
Россия экспортировала 500 тысяч тонн сахара
Минсельхоз прогнозирует производство 6 млн тонн сахара в 2019 году
Есть ли будущее у свеклосахарной отрасли

Читайте такжеПартнерский материал. Новая достопримечательность Черноземья

Рекомендации
Рекомендации
Журнал
«Агроинвестор» №04, апрель 2019
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 8 по 14 апреля
Фото
Russian Meat&Feed Industry — 2019
Рейтинг
25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране
Рейтинг
«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией