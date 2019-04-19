Россия добивается отмены льгот на импорт сахара в Казахстан

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара. Как пишет РБК, этот вопрос на очередном заседании совета ЕЭК поднял первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В своем письме Силуанов предлагает не распространять на иностранный белый сахар процедуру свободной таможенной зоны и не применять к нему процедуру свободного склада.



В ЕЭК подтвердили факт поступления обращения. «Письмо поступало в комиссию, вопрос был рассмотрен на заседании совета 29 марта», — сообщил «Агроинвестору» представитель комиссии. Однако, по его словам, договоренностей тогда достичь не удалось. Данный вопрос будет обсуждаться 30 апреля на уровне премьер-министров в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.



В 2017—2018 годах казахские предприятия, которые пользуются льготами, ввезли без уплаты таможенных пошлин 44,2 тыс. т иностранного сахара, ссылается РБК на справку Минэкономразвития России, подготовленную к заседанию совета ЕЭК. В результате бюджеты государств-членов ЕАЭС недополучили таможенных платежей на $15 млн, из них казахские предприятия фактически получили льготы на $12,8 млн. В декабре 2018-го правительство Казахстана возобновило действие льготы на беспошлинный импорт белого сахара в составе готовой продукции четырем предприятиям.



Наличие таких льгот позволяет отдельным казахстанским компаниям, производящим сладкие напитки и кондитерские изделия, свободно ввозить сахар из Украины, стран Евросоюза и других, и тем самым иметь административные конкурентные преимущества, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Эти поставки ограничивают рынки сбыта казахстанским производителям сахара, кондитерский изделий и напитков (не имеющим подобных преференций), а также экспорт подобной продукции из России и Беларуси, и заметно искажают ценообразование внутри ЕАЭС», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, объем производства свекловичного сахара в Казахстане — около 50 тыс. т при внутреннем потреблении 400-500 тыс. т.



Аналогичные преференции у Казахстана есть и при импорте сахара-сырца. «Когда создавался Таможенный союз, Казахстану была дана преференция по беспошлинному импорту сахара-сырца. Она истекает в этом году, и формально Казахстан с 1 января 2020 года должен ввести такую же пошлину на сырец, как в России и Беларуси — в размере $140-250 за тонну в зависимости от мировых цен на сахар», — напоминает Иванов. По данным ИКАР, в сезоне-2017/18 Казахстан ввез 264 тыс. т сырца, в текущем сезоне к марту — 56 тыс. т.



Казахстан является крупнейшим покупателем российского сахара. В прошлом сезоне экспорт российского сахара составил 504 тыс. т, в топ-3 покупателей кроме Казахстана вошли Узбекистан и Киргизия. В этом сезоне Казахстан также остается на первом месте. По данным ИКАР, с начала сезона-2018/19 в эту страну по железной дороге было ввезено 97 тыс. т российского сахара. Второе место с объемом 5 тыс. т занимает Киргизия.

