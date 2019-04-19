Сахарная свекла посеяна на трети площадей

К 17 апреля сахарная свекла в России посеяна на 33,3% площадей от планируемых, сообщил Минсельхоз. Согласно его данным, сев ведется в 14 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Работы идут с опережением к прошлому году: если в 2018-м к этой дате было засеяно 254 тыс. га, то в этом году — 378 тыс. га. По данным «Союзроссахара», посевные площади уже превысили 400 тыс. га.



Более половины площадей, уже занятых сахарной свеклой, приходится на Краснодарский край, где агрокультура посеяна на 196 тыс. га или 99% от плана. Как сообщил накануне Минсельхозпрод Кубани, сев сахарной свеклы в регионе завершается. Также заканчивают сев аграрии Ставропольского края: по данным агроведомства региона, к 15 апреля посевная площадь составляла 30,4 тыс. га или 94% от прогноза. «В западных районах края, где размещены посевы сахарной свеклы, запасы влаги в метровом слое почвы от 120 до 240 мм. Они оцениваются как отличные (160-180 мм) и хорошие (130-160 мм)», — уточняет пресс-служба краевого министерства.



Согласно оценке федерального Минсельхоза, на Юг страны в этом году придется 23% площадей под сахарной свеклой, на Поволжье — 20%, на Центр — 54%. В центральных регионах посевная, по оперативной статистике, в десятки раз превышает прошлогодний показатель: если в прошлом году к аналогичной дате было засеяно лишь менее 2 тыс. га, то сейчас — 144 тыс. га или 23% от прогноза. Также к севу уже приступили регионы Поволжья. В частности, к 17 апреля о севе 2,2 тыс. га или 11% от плана отчитался Минсельхозпрод Мордовии. Еще 6,3 тыс. га (10% от плана) сахарная свекла занимает в Пензенской области, сообщает аграрное ведомство региона.



В целом Минсельхоз России ожидает, что посевные площади сахарной свеклы в этом году составят 1,137 млн га, что на 11 тыс. га или 1% больше прошлогоднего показателя. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает такую прогноз как весьма оптимистичный. Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов уверен, что для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно иметь 1,05 млн га под свеклой. «Превышение производства сахара с учетом импорта белого сахара (в основном из Беларуси) объемов потребления в России более чем на 300-600 тыс. т при неизменных условиях на внешних рынках может провалить маржу свеклосахарной отрасли», — ранее говорил он.



По данным «Союзроссахара», в этом году сезон переработки сахарной свеклы продлился до 4 февраля. С конца июля 2018-го было переработано 38,5 млн т сахарной свеклы, выработано 5,9 млн т свекловичного сахара. По состоянию на 10 апреля оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составляла 32,47 руб./кг, что на 12% ниже уровня конца прошлого года.

